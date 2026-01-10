Cine este Valentin Tănase de la Desafio: Aventura. A fost numit „Cel mai rapid om din România” după ce a atins 45 km/h, însă recordul nu i-a fost omologat

Valentin Tănase, cunoscut drept „Cel mai rapid român” cu o viteză de 45 km/h, participă la emisiunea „Desafio: Aventura”. Cu un trecut plin de provocări, tânărul luptă pentru marele premiu de 150.000 de euro.
A fost un drum plin de provocări pentru tânărul care a avut o copilărie marcată de lipsuri și prejudecăți. Crescut de o mamă puternică, care a fost sprijinul său principal, Valentin a transformat fiecare obstacol într-un prilej de a-și demonstra forța interioară.
„Toată viața mea m-am antrenat pentru această emisiune. Dacă voi câștiga, îi voi cumpăra un apartament mamei mele, o să-mi fac o asociație sportivă unde voi aduce toți copiii care cred că nu au nicio speranță în viață să facă sport și să se ridice prin sport”, a mărturisit concurentul.
Concurentul de la Desafio: Aventura a mai apărut pe micile ecrane
Valentin Tănase nu este străin de lumina reflectoarelor. În 2024, el a apărut la știrile sportive difuzate de PRO TV, unde a împărtășit dorințele și motivațiile sale.
Atunci, tânărul a transmis un mesaj profund inspirațional: „Crede în tine și în puterea visurilor tale. Ele devin realitate atunci când crezi cu adevărat în ele și nu te oprești din a le urmări. Fiecare pas înainte, oricât de mic, te apropie de ceea ce îți dorești. Continuă să visezi și să crezi!”
Aceste cuvinte reflectă perfect filosofia de viață a lui Valentin – o combinație de muncă, perseverență și credință.
„Mulțumesc din suflet bunului Dumnezeu și tuturor celor care contribuiți și ați contribuit la evoluția mea de până acum. Cu ajutorul vostru am învățat că prin muncă, răbdare și consecvență, orice este posibil”, a mai spus Valentin Tănase.
Pe lângă dorința de a-și depăși limitele fizice, Valentin participă la Desafio: Aventura pentru a demonstra că orice vis poate deveni realitate, indiferent de dificultățile întâlnite.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Valentin Tănase
Sursă foto: Facebook
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.