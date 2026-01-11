Cine este Cătălina Marin, soția lui Nick NND, de la Power Couple 2026. Cum a început povestea lor de iubire și câți copii au împreună

Nick NND și Cătălina Marin, împreună de 33 de ani, sunt unul dintre cuplurile care și-au testat compatibilitatea și abilitățile de a lucra în echipă în competiția Power Couple România, sezonul 3. Descoperă cu ce se ocupă Cătălina, dar și cum a început povestea lor de dragoste, în rândurile de mai jos.

Cine este Cătălina Marin

DJ și manager, Cătălina Marin este sprijinul din umbră al lui Nicolae Marin, cunoscut drept Nick de la NND sau N&D. De această dată, Cătălina este pregătită să iasă din umbră și să demonstreze că ea și soțul ei sunt un cuplu demn de trofeul Power Couple.

Cătălina Marin are 47 de ani și este atât soția lui Nick, cât și managera artistului și DJ, contribuind activ la succesul acestuia. Împreună, cei doi formează o echipă puternică, reușind să îmbine perfect viața de familie și cariera. Cu toate acestea, Cătălina a preferat să rămână departe de lumina reflectoarelor, susținându-și soțul din culise.

Nick și Cătălina sunt împreună de 33 de ani, iar povestea lor de dragoste a început pe când aveau 14 ani.

„Suntem de la 14 ani împreună, de când eram copii. Am crescut și ne-am autoeducat. Ne-am mulat unul după altul. Lecțiile le-am învățat din mers. Noi suntem deja un power couple. În 33 de ani am experimentat totul”, a mărturisit Nick.

Cum a început povestea de dragoste dintre Nick și Cătălina

Cuplul s-a cunoscut în adolescență, când Cătălina s-a mutat în același bloc cu Nick.

„Am întâlnit-o în cartier. Se mutase recent, în același bloc. Și toți băieții erau geană pe ea: «Mamă, piesă nouă!». Atunci, a început forfota: «Cine-i?». S-a mutat la scara 2, în blocul meu. Pe Cătălina am cunoscut-o în spatele blocului, unde stăteam la țigară, ascultam muzică”, își amintește artistul.

De atunci, cei doi au crescut împreună, iar relația lor a evoluat frumos, odată cu trecerea anilor. Sunt căsătoriți de 19 ani și au o fiică de 19 ani, Andreea, care este cea mai mare mândrie a lor.

„În cei 33 de ani împreună, am trecut prin multe provocări. De când a apărut primul sezon, mi-am dorit să trăim și noi această experiență. Am acceptat provocarea ca pe o nouă aventură plină de emoții, adrenalină și distracție. Ne dorim să fim unul pentru altul sprijin, să comunicăm deschis, să ne susținem în momentele dificile și să ne distrăm în același timp. Vrem să creștem împreună, să învățăm să colaborăm sub presiune și să construim amintiri unice în această experiență”, a declarat Cătălina.

Provocarea Power Couple

Participarea la Power Couple reprezintă pentru ei o oportunitate de a-și testa limitele și de a-și consolida relația.

„Pentru mine, Power Couple înseamnă a depăși limitele pe care nici nu mă gândeam că aș putea să le accesez vreodată. Intru în concursul ăsta cu o oarecare temere. Sper să funcționăm bine sub presiune împreună”, a declarat artistul.

Cătălina, la rândul ei, a subliniat că emisiunea este șansa perfectă pentru a învăța lucruri noi despre relația lor.

„Am acceptat provocarea pentru a îmi învinge anumite frici și pentru a vedea cât de bine putem lucra în echipă, sub presiune. Sper să ne găsim echilibrul, atât fizic, cât și mental, pentru a putea lua cele mai potrivite decizii în momentele dificile prin care, cu siguranță, urmează să trecem în cadrul show-ului. Mă aștept să fim «noi»!”, a spus.

