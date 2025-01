Cum crede Dani Oțil că s-ar descurca Răzvan Simion și Daliana Răducan la Power Couple România: „La jocurile noastre trebuie să fii și smart” / Exclusiv

Dani Oțil, prezentatorul emisiunii Power Couple România, ne-a oferit detalii exclusive din culisele sezonului 2 al reality show-ului care are premiera în această seară, de la 20:30, la Antena 1. Am aflat cum s-au descurcat cele nouă echipe, dar și ce părere are prezentatorul despre șansele lui și ale soției sale, Gabriela Prisăcariu, în această competiție. În plus, matinalul ne-a spus și cum crede că s-ar descurca Răzvan Simion, colegul lui de la Neatza, și soția lui, Daliana Răducan, în acest show.

Dani Oțil, dezvăluiri din culisele Power Couple România, sezonul 2

Dani Oțil (44 de ani) descrie drept „impresionantă” experiența Power Couple România sezonul 2. Prezentatorul de la Antena 1 ne-a povestit și că prima săptămână de filmare a fost „dramatică” pentru mulți dintre concurenți, deși pe majoritatea deja îi cunoștea și nu era pregătit să-i vadă atât de zguduiți de reality show.

„În primul rând, ne-am așteptat la niște lucruri. Ne-am făcut temele mai bine decât la sezonul 1. Doar că acest gen de concurenți nu este un gen ușor de citit și ne-au dat un pic temele peste cap. În prima săptămână a fost dramatic. Sunt oameni pe care-i știu, cu care și lucrez, și care acolo, în formula de cuplu și în febra jocului, s-au metamorfozat.

Inclusiv fanii lor cei mai înrăiți vor vedea că ies lucruri din ei, și pozitive, dar mai ales negative, la care n-au avut acces până acum din postările online. Pentru că noi, când postăm lucruri online, suntem cum am vrea noi să ne vedeți. Dar la Power Couple s-au văzut și alte lucruri. Repet, și pozitive, dar pe care oamenii nu le cunosc”, a spus Dani Oțil, pentru Unica.ro.

Concurenții care l-au surprins plăcut pe Dani Oțil

Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” ne-a spus și ce concurenți l-au surprins plăcut în sezonul al doilea. Spre exemplu, Dani abia acum a avut ocazia să-l cunoască pe Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, și a fost impresionat de magnetismul și pozitivismul lui. Totodată, a descoperit un cu totul alt om în magicianul Robert Tudor, cu care lucrează de mai mulți ani.

„Fetele m-au impresionat. Anca lui Doc, care este lângă noi. De unde s-o cunosc eu pe Anca lui Doc? Și eram convins că trebuie să fie o femeie ușor nebună care să stea cu el în casă. Și ce credeți? Chiar e! Deci, da, au fost cupluri care ne-au surprins. Plus că nimeni n-a văzut-o de aproape pe soția lui Andrei Stoica. În sfârșit ne-a arătat-o și nouă. O ținea ascunsă. În toate postările lui sunt mai mult copiii. Acum oamenii chiar o vor vedea pe miniona care îi ține piept de 17 ani, vă dați seama? Din liceu se știu ei”, ne-a mai spus prezentatorul TV.

Cum crede că s-ar descurca Răzvan Simion și Daliana Răducan la Power Couple

În cadrul aceluiași interviu, Dani ne-a dezvăluit cum crede că s-ar descurca el și Gabriela împotriva lui Răzvan și a soției lui, Daliana, la Power Couple.

„După cum mi-a zis soția și în mașină, noi n-am trece de prima zi. Noi nu suntem un Power Couple. (râde) Suntem complementari, dar ne e foarte greu să fim motivați de aceleași lucruri. Și atunci, pentru că ne jucăm jocuri în familie și cu prietenii, e foarte greu cu ea în echipă, deci nu.

Răzvan, în schimb, care este șulfă bătrână, sau cum se zice, e un vulpoi, cred că ar fi bine de tot la jocul ăsta. Mai ales că Daliana e o fată foarte smart și la jocurile noastre trebuie să fii și smart. Acum, nu știu dacă le-ar conveni. Nu știu dacă ați văzut în sezonul 1, dar noi ne și murdărim, ne prăfuim, transpirăm, iar Răzvan și soția lui nu sunt chiar genul să… nu i-aș vedea”, a mai spus Dani.

Cea mai mai provocare a lui Dani Oțil la Power Couple

În acest univers paralel, prezentatorul de la Neatza ne-a spus că, din punctul lui de vedere, oricine ar putea prezenta show-ul Power Couple. Provocarea, crede el, ține de a rămâne imparțial pe parcursul înaintării în competiție.

„Cred că cel mai greu i-ar fi prezentatorului să țină scorul și să fie, cum să zic eu, nepărtinitor. Trebuie să recunoaștem că în jocurile noastre, la fel ca atunci când ne strângem pentru Monopoly sau pentru Rummy acasă, nu poți să nu ai afinități. Cel mai greu este să stai la distanță de toți și să fii corect cu toată lumea”, a încheiat prezentatorul.

Foto: Instagram/@daniotil

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: George Capoeanu

