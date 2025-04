Mirela Vaida, primele declaraţii despre înlocuirea Mihaelei Tatu la emisiunea „În direct cu România”: „Eu am ficat să fac lucruri dure, ca să o citez. Ea vine dintr-o altă sferă” / EXCLUSIV

Mirela Vaida a rupt tăcerea, în cadrul emisiunii Fresh by Unica, despre una dintre cele mai controversate mișcări recente din televiziunea românească: înlocuirea Mihaelei Tatu de la cârma emisiunii „În direct cu România”. După doar câteva ediții, Mihaela Tatu a fost retrasă din emisiune, iar în locul ei a fost anunțată Mirela Vaida. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar acum, pentru prima dată, vedeta Antena 1 face lumină și spune lucrurilor pe nume.

Mirela Vaida, primele declaraţii despre înlocuirea Mihaelei Tatu

Fără ocolișuri, fără cosmetizări. Așa a început Mirela Vaida seria de declarații la Freh by Unica, în care a clarificat în ce condiții a fost cooptată în proiectul „În direct cu România”, dar și care a fost dinamica înlocuirii Mihaelei Tatu.

„Vreau să afli direct de la mine. Situația s-a derulat așa și știu că foarte multă lume îmi dă hate. Eu sunt un om foarte asumat și n-am ieșit să spun asta pentru că nu vreau să dau apă la moară. Situația în televiziune stă așa: eu am fost chemată în acest proiect în weekendul dinainte să se facă această schimbare. Practic, și eu, și Mihaela Tatu am aflat cam în același timp. Eu, cu câteva ore înainte. În televiziune, lucrurile se întâmplă foarte brusc, deciziile se iau foarte drastic”, ne-a spus Mirela Vaida la Fresh by Unica.

Cu sinceritate, prezentatoarea TV ne-a dezvăluit şi faptul că n-a fost o lovitură de palat, ci o decizie fulger a conducerii postului, justificată de rațiuni de business.

„De data asta au fost niște decizii care s-au luat din motive de business, din rațiuni de strategie, de televiziune. Televiziunea este cel mai dinamic business. Lucrurile se întâmplă de azi pe azi, deciziile și schimbările se iau de azi pe azi. N-are nimeni nimic personal cu nimeni”, a mai ținut sa precizeze vedeta.

Ce relaţie există între Mirela Vaida şi Mihaela Tatu

Deși s-a speculat că între cele două ar exista tensiuni, Mirela Vaida a contrazis ferm aceste zvonuri, chiar ţinând cont să precizeze că au avut o relaţie frumoasă de colegialitate.

Intrebată dacă a discutat cu Mihaela Tatu după episodul înlocuirii, vedeta ne-a mărturisit ca nu a mai existat nicio conversaţie între ele, însă relaţia rece nu a fost rezultatul unui conflict, ci al unei simple lipse de apropiere personală.

„N-am mai avut, pentru că noi nu avem telefoanele una alteia. Nu suntem prietene, nu eram nici înainte prietene. Am fost doar colege pe holuri, ne-am întâlnit, ne-am pupat, ne-am îmbrățișat și atât. N-am avut o relație înainte”, a mai ţinut sa precizeze vedeta.

Mirela Vaida, mesaj pentru Mihaela Tatu

Mirela Vaida a ţinut să îi transmită şi un mesaj clar şi elegant Mihaelei Tatu: fiecare are locul său, iar valoarea profesională a colegei sale de breaslă este de necontestat.

„Dar, în general – și vreau să-i spun acum, și ea știe – valoarea ei rămâne. Valoarea ei, notorietatea și, cum să spun, toată aprecierea publicului sunt ale ei. Nu i le ia nimeni. La fel cum nici mie, sper, să nu mi le ia nimeni”, a mai zis vedeta.

Mirela Vaida a recunoscut că schimbarea a venit la pachet cu mult hate, mai ales din partea publicului care nu a înțeles decizia postului.

Mirela Vaida, răspuns la postarea Mihaelei Tatu, după ce a fost înlocuită

La scurt timp după înlocuire, Mihaela Tatu a publicat pe contul ei de socializare un mesaj interpretabil, în ceea ce priveşte plecarea ei de la Antena 1.

„Viziunile sunt diferite! Cred în bine, frumos și luminos. Ficatul meu nu duce atâta «întuneric»”, a fost mesajul publicat de Mihaela Tatu.

Mirela Vaida a ţinut sa explice ce crede că a vrut să spună prezentatoarea TV, menţionând că este de acord cu afirmaţia acesteia.

Citeşte şi: Mirela Vaida, despre demisia lui Emily Burghelea de la „Acces Direct”: „A fost concediată la prânz”. Ce a spus despre o împăcare cu fosta asistentă TV / EXCLUSIV

„Sunt de acord cu ea. Ea vine dintr-o altă sferă. Ea a făcut emisiuni cu și despre femei, De 3x femeie, emisiuni frumoase, pozitive. Eu vin dintr-o zonă mai dură a vieții. Și îți spun și de ce: pentru că eu am terminat Facultatea de Drept, iar visul meu era să devin procuror. Procuror criminalist. Eu mi-am dat – și se poate cerceta treaba asta, se poate căuta – licența la absolvirea Facultății de Drept pe „Omorul deosebit de grav săvârșit prin cruzimi.” Este clar că, undeva, o parte din mine, justițiară, e pe partea asta dură a vieții. Dumnezeu a vrut să mă aducă în zona asta. Adică, cumva, eu am ficat – ca să o citez pe Mihaela – să fac lucruri dure”, ne-a spus Mirela Vaida.

„Eu am ficat pentru asta”

„Pentru mine, a face lucruri dure, a face cazuri dure, a ancheta omoruri, era o continuare firească a facultății și a, cum să spun, a formării mele profesionale. Eu am ficat pentru asta”, a continuat vedeta.

Cum a reacţionat Mirela Vaida atunci când i-a fost făcută propunerea

Chiar dacă a acceptat provocarea, Mirela Vaida nu a negat că schimbarea a fost una intensă. A simțit emoție și presiune.

„Iar eu, când am fost chemată și mi s-a spus clar «de luni intri», mi-am pus mâna la gură și am zis: «Dumnezeule!» M-am gândit, în primul rând, la echipa Acces Direct, pe care o am în suflet, pentru că de acolo mi-am format toată profesia și experiența”, ne-a mai zis vedeta.

„Nu spun «nu» niciodată”

Cu o sinceritate dezarmantă, Mirela Vaida şi-a recunoscut crezul în muncă și în provocările pe care viața i le aduce.

Mai multe declaraţii găsiţi în ediţia integrală cu Mirela Vaida plină de mărturisiri sincere, asumate și fără perdea, într-o confesiune care arată cine este cu adevărat femeia din spatele reflectoarelor, doar la Fresh by Unica, atât pe Youtube, Unica.ro, cât şi pagina noastră de Facebook.

Sursa foto: Instagram şi Ada Cheroiu

Urmărește-ne pe Google News