Teodora Tompea, care are o experiență de 17 ani în jurnalism, părăsește Digi24 după 13 ani și se alătură echipei Observator de la Antena 1, marcând o nouă etapă în cariera sa.

Teodora Tompea pleacă de la Digi24 la Antena 1

Teodora Tompea, una dintre cele mai apreciate jurnaliste din România, începe un nou capitol profesional, la Antena 1. După 13 ani alături de Digi24, aceasta părăsește postul de știri. Potrivit informațiilor oferite de Paginademedia.ro, Teodora Tompea urmează să se alăture echipei Observatorului.

Cu o experiență de 17 ani în jurnalism, Teodora Tompea a făcut primii pași în mass-media la Radio Nord Est din Iași, continuând ca reporter la Europa FM și jurnalist în presa locală din Arad. Din mai 2012, odată cu lansarea Digi24, a fost o prezență constantă pe micile ecrane, moderând emisiuni de dezbatere și prezentând știri pe diverse tronsoane orare. Printre proiectele sale se numără „Scena Deschisă” și „Planeta ești tu”.

Și Denise Rifai s-a mutat de la Kanal D la Antena 1

Despre planurile pentru Teodora Tompea la noul său loc de muncă nu au fost oferite detalii oficiale, dar schimbarea promite să aducă un suflu proaspăt în peisajul media românesc. Acest transfer marchează o nouă etapă pentru Antena 1, care recent a anunțat și venirea lui Denise Rifai în trust, cunoscută pentru emisiunea „40 de întrebări”.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!”, a declarat Denise Rifai despre acest nou capitol profesional.

