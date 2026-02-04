Ce indemnizație pentru creșterea copilului primea Marian Godină înainte de a pleca la Survivor România

Marian Godină a renunțat la indemnizația pentru creșterea copilului în momentul în care a acceptat să participe la Survivor România. Celebrul polițist și scriitor a ales să stea în concediul de paternitate în locul soției sale, Georgiana, explicând la un moment dat că a luat această decizie din motive financiare.

Ce indemnizație pentru creșterea copilului primea Marian Godină

Deși avea dreptul legal să își mențină concediul și să primească indemnizația chiar și în perioada participării la competiție, Godină a ales să fie complet transparent.

Acesta a explicat printr-o postare pe rețelele sociale motivele care l-au determinat să ia această hotărâre.

„Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate. Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul pentru creșterea copilului”, a afirmat el.

În fața acestei dileme, Marian Godină a decis să depună un raport prin care a solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și trecerea în concediu fără plată.

„Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului”, a adăugat el.

Potrivit Cancan, Marian Godină avea un salariu de 5.000 de lei, astfel că primea o indemnizație de 4.250 de lei lunar, echivalentul a 85% din veniturile sale nete din ultimele 12 luni.

De ce a ales să își suspende plata indemnizației

În postarea sa în mediul online, Marian Godină a explicat că a ales să facă acest pas dagtorită principiilor sale morale, dar și a integrității sale.

„Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate”, a mai scris polițistul.

Alături de Marian Godină, alte nume celebre, precum Andreea Munteanu, s-au alăturat echipei Faimoșilor, gata să își depășească limitele. Aceștia vor intra în trib săptămâna aceasta, împreună cu alți doi concurenți care se vor alătura echipei Războinicilor.

Sursă foto: Facebook

