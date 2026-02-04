Maia Morgenstern, mesaj emoționant de ziua nepotului ei, Amos Ezra Iancu. Băiețelul Cabiriei a împlinit cinci luni: „Bombo a devenit mămică”

Maia Morgenstern este fericită în rolul de bunică. Ea postează adesea imagini și texte emoționante despre nepoțelul ei și viața alături de acesta. Băiețelul Cabiriei Morgenstern a împlinit cinci luni de viață.

Maia Morgenstern, la cinci luni de când a devenit bunică: „Fetița mea, copila mea e mămică”

Maia Morgenstern a transmis un mesaj în ziua în care fiul Cabiriei, Amos Ezra Iancu, a împlinit cinci luni.

Fiica celebrei artiste a devenit mamă la 26 de ani și recunoaște că se simte binecuvântată că are un copil.

Amos Ezra Iancu a împlinit cinci luni, iar numele lui este unul special. Acesta ar venit de la Sfântul Proroc Amos, care se traduce ca „purtat de Dumnezeu” sau „iubit de Dumnezeu”. Ezra este un nume care apare în vechiul Testament și semnifică „ajutor”.

Maia Morgenstern a transmis un mesaj emoționant despre faptul că fiica ei a devenit mamă și a îndemnat oamenii să vină să vadă un spectacol special, care vorbește despre relația dintre copii și părinți.

„Azi e azi și e 3 și 5. 3 februarie și se împlinesc 5 luni. 5 luni de când a devenit mamă. Cabiria Morgenstern, fiica mea, Bombo, a devenit mămică, mamă lui Amos Ezra Iancu. Cabiria, fetița mea, copila mea e mamă, ea, care in curând va împlini 27 de ani. Pe 11 februarie. Copilul meu va avea 27 de ani.

Cabiria, copilul de ieri, un copil dulce și încântător, adorabilă, astăzi e adult, un adult responsabil, o femeie adevărată. Și le vorbim pe/ de toate.

Dar a existat un timp, un anotimp despre care nu ( prea) vorbim. Nu ( prea) putem să vorbim. Pentru ca nu vorbeam. Nu am vorbit mai deloc.De frică, de jenă, de jale, de multe alte neputințe

Sau blocaje. Sau..cine mai știe?! Era vremea adolescenței, a furtunilor neînțelese, a spaimelor neîmpartasite. Vremea tăcerilor dureroase, a vinovațiilor apasatoare. Care lasă urme adanci, uneori răni de nevindecat. Și?! Ce-i de făcut acum?! Nimeni nu are cred, soluția ideală, nimeni nu poate oferi un fel de rezolvare miraculoas, panceum. Cred, însă ca trebuie sa vorbim. Sa comunicam. Să conștietizam pericolele, capcanele, ispitele”, a transmis actrița.

Maia Morgenstern invită oamenii la teatruî

Cu ocazia mesajului, actrița i-a invitat pe toți cei care vor să îi facă Cabiriei un cadou să vină la teatru.

„Așa/ Și pentru asta s-a născut spectacolul Papiloma Party, de o sinceritate dureroasă. Abrupta, ca un semnal de alarmă, până nu e prea târziu. Cabiria, împreună cu o echipă minunată, oameni curajoși, asumați au creat pentru noi toți Papiloma Party.

Dacă veți vrea să-i faceți copilului, adolescentei, fiicei mele un dar de ziua ei..mergeți să vedeți Papiloma Party pe 12 februarie. La Teatrul Dramaturgilor Români, ora 19:00”, și-a încheiat actrița mesajul.

Cabiria Morgenstern va împlini 27 de ani pe 11 februarie și are o relație cu Andrei Ciobanu, în vârstă de 64 de ani, tatăl copilului ei.

