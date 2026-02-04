Burusuc, declarație surpriză despre ce bani primește la Antena 1. „Mai mulți decât la Kanal D!” Ce spune despre noul proiect

Bursucu traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. După aproape un deceniu petrecut la Kanal D, prezentatorul a făcut pasul către Antena 1, unde spune că se simte apreciat, motivat și mai bine plătit. Invitatul său, Gabi Tamaș, l-a provocat direct în podcast, iar răspunsul lui Bursucu a devenit rapid viral.

„Câștig mai mult decât la Kanal D” – declarația care a stârnit reacții

Într-o discuție relaxată cu Gabi Tamaș, Bursucu a fost întrebat fără ocolişuri cât câștigă la Antena 1. Prezentatorul nu s-a ferit și a răspuns cu umor, dar și cu sinceritate:

„Mai mulți decât la Kanal D”, a spus el râzând, confirmând că schimbarea profesională i-a adus beneficii și pe plan financiar.

Pe lângă aparițiile de la TV, Bursucu se bucură și de succesul podcastului său, care adună sute de mii de vizualizări și îi oferă libertatea de a aborda subiecte într-un stil personal.

Cum a primit oferta de la Antena 1

Prezentatorul a povestit că propunerea a venit rapid, după două luni de discuții intense.

„Totul a venit foarte din scurt. A existat o discuție de vreo două luni de zile pentru un proiect la Antena 1 și la Antena Stars. În momentul acesta s-a concretizat acest proiect. Sunt foarte fericit pentru el”, a explicat Bursucu.

El a ținut să clarifice și rolul său în legătură cu emisiunea „Insula Iubirii”:

„Trebuie să se înțeleagă foarte clar, nu prezint eu ‘Insula Iubirii’. Radu prezintă ‘Insula Iubirii’. Noi avem un alt proiect de luni până vineri, de la ora 18.00, pentru că vom fi cu ochii pe Insulă și, bineînțeles, și multe alte surprize.” – a adăugat.

Citeşte şi: Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’ în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi: „Indiscreție și proastă creștere”

Citeşte şi: Bursucu’, prima reacție după ce a fost criticat pentru podcastul controversat cu Tzancă Uraganu: „Vreau să specific”. Ce decizie a luat prezentatorul TV

Citeşte şi: Cum se apără Tzancă Uraganu după ce a recunoscut că a fost violent cu partenerele lui: „Câte femei nu vor câte o palmă”

Zvonurile despre PRO TV și alegerea finală

După plecarea de la Kanal D, au circulat zvonuri că Bursucu ar fi negociat cu PRO TV. Prezentatorul a clarificat situația, subliniind că Antena 1 a fost cea care l-a dorit cu adevărat.

„Lumea este liberă să spună ce vrea. Eu am spus doar că sunt liber. Cei de la Antenă și-au dorit foarte tare ca eu să fiu aici. Au făcut tot ce a trebuit pentru asta. Eu sunt foarte fericit că ei au făcut asta și, da, am spus un da cu toată inima.”

Bursucu a încheiat cu un mesaj optimist despre viitorul său în televiziune:

„Dacă în partea cealaltă am lucrat 9 ani, cred că aici, la Antenă, vom scrie o pagină de istorie împreună. Așa simt.”

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News