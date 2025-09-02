Bursucu’, prima reacție după ce a fost criticat pentru podcastul controversat cu Tzancă Uraganu: „Vreau să specific”. Ce decizie a luat prezentatorul TV

Bursucu’ a reacționat după ce a fost criticat pentru lipsa de reacție din ultimul episod al podcastului său, când invitatul Tzancă Uraganu i-a spus cu nonșalanță că a fost violent cu partenerele lui.

Bursucu’, prima reacție după ce a fost criticat pentru podcastul controversat cu Tzancă Uraganu

Adrian Cristea, cunoscut de public drept Bursucu’, se apără după ce a fost criticat pentru lipsa de reacție în momentul în care Tzancă Uraganu a recunoscut că a fost violent cu partenerele lui, în podcastul moderat de el. „Când o femeie țipă, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești”, a spus manelistul, printre altele.

Bursucu’ își asumă că nu a gestionat corespunzător dialogul cu Tzancă Uraganu. „Da, aveți dreptate, ar fi trebuit să fiu mult mai prompt în momentul potrivit”, a transmis prezentatorul de la Antena 1 în mediul online.

Cu toate acestea, moderatorul insistă că l-a întrebat pe manelist de două ori dacă își regretă faptele, într-un final acesta din urmă declarând: „Bine, știu că nu este normal”.

„M-am uitat de foarte multe ori la bucata asta din podcast să înțeleg ce s-a întâmplat și vreau să specific că în acele minute i-am spus invitatului meu dacă regretă, de două ori l-am întrebat dacă regretă ceva, iar la un moment dat invitatul meu și el specifică că nu este normal un astfel de comportament”, s-a apărat Bursucu’.

În încheierea videoclipului, prezentatorul emisiunii „Cu ochii pe insula” a reiterat că este împotriva violenței de orice fel.

„Dragilor, nu am să fiu niciodată de acord cu violența. Am să spun tot timpul STOP violenței de orice fel și STOP violenței împotriva femeilor. (…) Pentru că îmi apreciez fiecare abonat, fiecare om care mă urmărește și pentru că foarte mulți mi-ați scris pe rețelele de socializare, am luat decizia împreună cu echipa mea ca acest episod să fie șters de pe pagina mea de YouTube”, a încheiat Bursucu’.

Citește și: Cum se apără Tzancă Uraganu după ce a recunoscut că a fost violent cu partenerele lui: „Câte femei nu vor câte o palmă”

Ce a declarat Tzancă Uraganu în podcastul lui Bursucu’

Tzancă Uraganu a recunoscut, în podcastul lui Bursucu’, că a fost violent cu partenerele lui. După ce a urmărit declarațiile manelistului, influencerița Ilinca Urse le-a cerut urmăritorilor ei să facă sesizări la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Totodată, influencerița a criticat dur lipsa de reacție a moderatorului. Ulterior, și alți influenceri au reacționat, printre care Maria Zvinca și DJ Mă-ta. A doua tânără a spus că va scoate din playlisturile sale pentru evenimente manelele lui Tzancă.

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a mărturisit Tzancă în podcastul „un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”, moderat de Bursucu’.

„Nu știu neapărat dacă regret că i-am dat o palmă. Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu. (…) Și ea a căutat-o foarte mult și era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”, a precizat Tzancă, întrebat dacă regretă că a lovit-o pe fosta parteneră.

Ulterior, Bursucu’ l-a întrebat dacă se consideră un bărbat violent. „Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. Sau… nu știu. Mai se întâmplă (sic!) o chestie de-asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior – ceva mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”, a fost răspunsul dat de manelist.

Foto: Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News