Bursucu’, scos din sărite de un fan. Ce i-a făcut bărbatul: „A fost unul dintre șocurile vieții mele” / Exclusiv

Bursucu’ a povestit, la Fresh by Unica, o experiență neplăcută cu un fan, petrecută într-un mall din Constanța. La momentul respectiv, prezentatorul de la Antena Stars se afla cu soția, Andreea, și cu fiica lor mică, Anays.

Bursucu’, scos din sărite de un fan, într-un mall din Constanța

Invitat la Fresh by Unica, Bursucu’ a vorbit, printre multe altele, despre o întâlnire neplăcută cu un fan, într-un mall din Constanța. Prezentatorul TV se afla cu soția lui, Andreea, și cu fiica lor cea mică, Anays, în drum spre un hipermarket.

Bursucu’ a fost oprit de fan, care l-a rugat să facă o poză împreună cu el. În primă fază, prezentatorul a primit propunerea cu entuziasm și i-a confirmat bărbatului că va face o poză cu el. Bursucu’ își ținea la momentul acela fiica în brațe.

„A venit un domn și mi-a spus: «Facem și noi o poză, domnu’ Bursucu’?». Și i-am spus: «Facem, frățioare, cum să nu facem?». Era cu soția și cu doi copii mici. Eu eram cu asta mică în brațe și mi-a smuls copilul din brațe. Jap! N-am mai simțit copilul, m-am uitat la el și i-am zis: «Spune-mi că n-ai făcut asta». Zice: «Dar ce am făcut?». «Dă-mi copilul înapoi acum. Copilul meu, dă-l înapoi.» Mi l-a dat ca și cum nimic nu s-a întâmplat și i-am spus: «N-ai înțeles, nu mai faci asta niciodată în viața ta». Era soția lângă mine, îi dădeam copilul și făceam poza. «Uită că ne-am întâlnit.»

A mea soție m-a luat de mână și mi-a zis: «Hai să mergem, că n-are rost». Și tot el a început să mă înjure după aia pe drum. «Băi, vedetelor… că facem, că zicem.» Bineînțeles că am vrut să mă întorc. Dar eu nu sunt tip violent absolut deloc și m-am gândit, bă, ce rezolv? Adică nu s-a întâmplat nimic. L-am lăsat să vorbească, mi-am văzut mai departe de drum. E adevărat că a fost unul dintre șocurile vieții mele”, a povestit Bursucu’, la Fresh by Unica.

Ce s-a schimbat după acel moment

Întreaga experiență l-a făcut pe Bursucu’ să fie mai rezervat atunci când întâlnește fani. Până atunci, prezentatorul TV voia să-i facă pe toți să se simtă bineveniți în spațiul lui personal. Acum, pentru a se proteja pe el și, mai ales, familia lui, prezentatorul este mult mai reținut când i se propune să facă poze.

„Din momentul ăla am zis stop, eu nu trebuie să mai fac nimic pentru a părea în niciun fel. Eu trebuie să fiu eu, cum sunt eu. Cine mă place, mă place așa cum sunt eu. Ok, sunt arogant, sunt fițos, perfect. Am această mască pusă. Crede-mă, dacă nu vreau să vorbești cu mine, nu vorbești. În momentul în care vreau, pot să par atât de arogant încât să te gândești de două ori dacă o să vii să mă întrebi ceva. Pentru că de foarte multe ori oamenii nu au respect. Eu știu că oamenii când se uită la televizor au senzația că ei te cunosc și că ei trăiesc cu tine, mai ales când ai o emisiune zilnică, cum am avut eu în ultimii ani”, ne-a mai spus prezentatorul.

I s-a propus să facă poze la spital

Bursucu’ a amintit și o situație delicată, când se afla alături de un prieten la spital, și i s-a propus să facă fotografii.

„Eram cu un prieten într-o stare nu foarte bună. Era tensiunea foarte mare, iar oamenii își doreau să facă poze cu mine. Nu cred că e locul cel mai potrivit. Adică eu înțeleg dorința, dar trebuie cumva să vezi băi, omul ăsta e aici, de ce o fi el la spital, n-avea treabă pe stradă? (…) Nu e tocmai ok”, a încheiat.

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu; Robert Nițoi; Marin Dumitru

Montaj: Ștefan Buzoianu

Foto: Instagram; Libertatea.ro

