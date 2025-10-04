  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Bursucu’, scos din sărite de un fan. Ce i-a făcut bărbatul: „A fost unul dintre șocurile vieții mele” / Exclusiv

Bursucu’, scos din sărite de un fan. Ce i-a făcut bărbatul: „A fost unul dintre șocurile vieții mele” / Exclusiv

Bursucu’, scos din sărite de un fan. Ce i-a făcut bărbatul: „A fost unul dintre șocurile vieții mele” / Exclusiv
Adelina Duinea
.

Bursucu’ a povestit, la Fresh by Unica, o experiență neplăcută cu un fan, petrecută într-un mall din Constanța. La momentul respectiv, prezentatorul de la Antena Stars se afla cu soția, Andreea, și cu fiica lor mică, Anays.

Bursucu’, scos din sărite de un fan, într-un mall din Constanța

Invitat la Fresh by Unica, Bursucu’ a vorbit, printre multe altele, despre o întâlnire neplăcută cu un fan, într-un mall din Constanța. Prezentatorul TV se afla cu soția lui, Andreea, și cu fiica lor cea mică, Anays, în drum spre un hipermarket.

Bursucu’ a fost oprit de fan, care l-a rugat să facă o poză împreună cu el. În primă fază, prezentatorul a primit propunerea cu entuziasm și i-a confirmat bărbatului că va face o poză cu el. Bursucu’ își ținea la momentul acela fiica în brațe.

„A venit un domn și mi-a spus: «Facem și noi o poză, domnu’ Bursucu’?». Și i-am spus: «Facem, frățioare, cum să nu facem?». Era cu soția și cu doi copii mici. Eu eram cu asta mică în brațe și mi-a smuls copilul din brațe. Jap! N-am mai simțit copilul, m-am uitat la el și i-am zis: «Spune-mi că n-ai făcut asta». Zice: «Dar ce am făcut?». «Dă-mi copilul înapoi acum. Copilul meu, dă-l înapoi.» Mi l-a dat ca și cum nimic nu s-a întâmplat și i-am spus: «N-ai înțeles, nu mai faci asta niciodată în viața ta». Era soția lângă mine, îi dădeam copilul și făceam poza. «Uită că ne-am întâlnit.»

Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Recomandarea zilei

A mea soție m-a luat de mână și mi-a zis: «Hai să mergem, că n-are rost». Și tot el a început să mă înjure după aia pe drum. «Băi, vedetelor… că facem, că zicem.» Bineînțeles că am vrut să mă întorc. Dar eu nu sunt tip violent absolut deloc și m-am gândit, bă, ce rezolv? Adică nu s-a întâmplat nimic. L-am lăsat să vorbească, mi-am văzut mai departe de drum. E adevărat că a fost unul dintre șocurile vieții mele”, a povestit Bursucu’, la Fresh by Unica.

Citește și: Bursucu’ a fost la un pas de tragedie: „Mi-a spus medicul: «Băiatule, ai avut mare noroc»”. Ce i s-a întâmplat prezentatorului TV / Exclusiv

Anda Adam a încălcat contractul cu Antena 1! Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la TV!! Woow, asta chiar nu s-a mai întâmplat până acum!! Oare ce va spune producătoarea Mona Segall?
Anda Adam a încălcat contractul cu Antena 1! Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la TV!! Woow, asta chiar nu s-a mai întâmplat până acum!! Oare ce va spune producătoarea Mona Segall?
Recomandarea zilei

Ce s-a schimbat după acel moment

Întreaga experiență l-a făcut pe Bursucu’ să fie mai rezervat atunci când întâlnește fani. Până atunci, prezentatorul TV voia să-i facă pe toți să se simtă bineveniți în spațiul lui personal. Acum, pentru a se proteja pe el și, mai ales, familia lui, prezentatorul este mult mai reținut când i se propune să facă poze.

„Din momentul ăla am zis stop, eu nu trebuie să mai fac nimic pentru a părea în niciun fel. Eu trebuie să fiu eu, cum sunt eu. Cine mă place, mă place așa cum sunt eu. Ok, sunt arogant, sunt fițos, perfect. Am această mască pusă. Crede-mă, dacă nu vreau să vorbești cu mine, nu vorbești. În momentul în care vreau, pot să par atât de arogant încât să te gândești de două ori dacă o să vii să mă întrebi ceva. Pentru că de foarte multe ori oamenii nu au respect. Eu știu că oamenii când se uită la televizor au senzația că ei te cunosc și că ei trăiesc cu tine, mai ales când ai o emisiune zilnică, cum am avut eu în ultimii ani”, ne-a mai spus prezentatorul.

Citește și: Bursucu’, dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu. „Sunt total împotriva violenței de orice fel. Nu există pentru mine așa ceva!” / EXCLUSIV

I s-a propus să facă poze la spital

Bursucu’ a amintit și o situație delicată, când se afla alături de un prieten la spital, și i s-a propus să facă fotografii.

„Eram cu un prieten într-o stare nu foarte bună. Era tensiunea foarte mare, iar oamenii își doreau să facă poze cu mine. Nu cred că e locul cel mai potrivit. Adică eu înțeleg dorința, dar trebuie cumva să vezi băi, omul ăsta e aici, de ce o fi el la spital, n-avea treabă pe stradă? (…) Nu e tocmai ok”, a încheiat.

Întreaga ediție poate fi urmărită integral pe www.unica.ro, dar și pe canalele oficiale de YouTube și Facebook Unica.

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu; Robert Nițoi; Marin Dumitru

Montaj: Ștefan Buzoianu

Foto: Instagram; Libertatea.ro

Bursucu’ a povestit, la Fresh by Unica, o experiență neplăcută cu un fan, petrecută într-un mall din Constanța. La momentul respectiv, prezentatorul de la Antena Stars se afla cu soția, Andreea, și cu fiica lor mică, Anays.

Bursucu’, scos din sărite de un fan, într-un mall din Constanța

Invitat la Fresh by Unica, Bursucu’ a vorbit, printre multe altele, despre o întâlnire neplăcută cu un fan, într-un mall din Constanța. Prezentatorul TV se afla cu soția lui, Andreea, și cu fiica lor cea mică, Anays, în drum spre un hipermarket.

Bursucu’ a fost oprit de fan, care l-a rugat să facă o poză împreună cu el. În primă fază, prezentatorul a primit propunerea cu entuziasm și i-a confirmat bărbatului că va face o poză cu el. Bursucu’ își ținea la momentul acela fiica în brațe.

„A venit un domn și mi-a spus: «Facem și noi o poză, domnu’ Bursucu’?». Și i-am spus: «Facem, frățioare, cum să nu facem?». Era cu soția și cu doi copii mici. Eu eram cu asta mică în brațe și mi-a smuls copilul din brațe. Jap! N-am mai simțit copilul, m-am uitat la el și i-am zis: «Spune-mi că n-ai făcut asta». Zice: «Dar ce am făcut?». «Dă-mi copilul înapoi acum. Copilul meu, dă-l înapoi.» Mi l-a dat ca și cum nimic nu s-a întâmplat și i-am spus: «N-ai înțeles, nu mai faci asta niciodată în viața ta». Era soția lângă mine, îi dădeam copilul și făceam poza. «Uită că ne-am întâlnit.»

A mea soție m-a luat de mână și mi-a zis: «Hai să mergem, că n-are rost». Și tot el a început să mă înjure după aia pe drum. «Băi, vedetelor… că facem, că zicem.» Bineînțeles că am vrut să mă întorc. Dar eu nu sunt tip violent absolut deloc și m-am gândit, bă, ce rezolv? Adică nu s-a întâmplat nimic. L-am lăsat să vorbească, mi-am văzut mai departe de drum. E adevărat că a fost unul dintre șocurile vieții mele”, a povestit Bursucu’, la Fresh by Unica.

Citește și: Bursucu’ a fost la un pas de tragedie: „Mi-a spus medicul: «Băiatule, ai avut mare noroc»”. Ce i s-a întâmplat prezentatorului TV / Exclusiv

Ce s-a schimbat după acel moment

Întreaga experiență l-a făcut pe Bursucu’ să fie mai rezervat atunci când întâlnește fani. Până atunci, prezentatorul TV voia să-i facă pe toți să se simtă bineveniți în spațiul lui personal. Acum, pentru a se proteja pe el și, mai ales, familia lui, prezentatorul este mult mai reținut când i se propune să facă poze.

„Din momentul ăla am zis stop, eu nu trebuie să mai fac nimic pentru a părea în niciun fel. Eu trebuie să fiu eu, cum sunt eu. Cine mă place, mă place așa cum sunt eu. Ok, sunt arogant, sunt fițos, perfect. Am această mască pusă. Crede-mă, dacă nu vreau să vorbești cu mine, nu vorbești. În momentul în care vreau, pot să par atât de arogant încât să te gândești de două ori dacă o să vii să mă întrebi ceva. Pentru că de foarte multe ori oamenii nu au respect. Eu știu că oamenii când se uită la televizor au senzația că ei te cunosc și că ei trăiesc cu tine, mai ales când ai o emisiune zilnică, cum am avut eu în ultimii ani”, ne-a mai spus prezentatorul.

Citește și: Bursucu’, dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu. „Sunt total împotriva violenței de orice fel. Nu există pentru mine așa ceva!” / EXCLUSIV

I s-a propus să facă poze la spital

Bursucu’ a amintit și o situație delicată, când se afla alături de un prieten la spital, și i s-a propus să facă fotografii.

„Eram cu un prieten într-o stare nu foarte bună. Era tensiunea foarte mare, iar oamenii își doreau să facă poze cu mine. Nu cred că e locul cel mai potrivit. Adică eu înțeleg dorința, dar trebuie cumva să vezi băi, omul ăsta e aici, de ce o fi el la spital, n-avea treabă pe stradă? (…) Nu e tocmai ok”, a încheiat.

Întreaga ediție poate fi urmărită integral pe www.unica.ro, dar și pe canalele oficiale de YouTube și Facebook Unica.

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu; Robert Nițoi; Marin Dumitru

Montaj: Ștefan Buzoianu

Foto: Instagram; Libertatea.ro

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Mara Bănică a reacționat, după ce Serghei Mizil și Anda Adam au jignit-o și au făcut acuzații dure: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
Mara Bănică a reacționat, după ce Serghei Mizil și Anda Adam au jignit-o și au făcut acuzații dure: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”
Fanatik
Cine este românul care l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo să-și cumpere prima mașină. ”Datorită mie și-a luat un Mercedes”
Cine este românul care l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo să-și cumpere prima mașină. ”Datorită mie și-a luat un Mercedes”
GSP.ro
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
Click.ro
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
TV Mania
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Redactia.ro
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Citește și...
Ce se întâmplă cu stadionul de 94.000.000 de euro care ar trebui construit într-unul dintre cele mai frumoase orașe din România, în plină austeritate a lui Ilie Bolojan
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie
Ministrul Energiei, un nou proiect pentru plafonarea energiei electrice. Cine va beneficia de această reducere
Bursucu' a fost la un pas de tragedie: „Mi-a spus medicul: «Băiatule, ai avut mare noroc»”. Ce i s-a întâmplat prezentatorului TV / Exclusiv
Bursucu', dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu: "Sunt total împotriva violenţei de orice fel. Nu există pentru mine aşa ceva!" / EXCLUSIV
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Împăcarea MOMENTULUI în showbiz! Andreea Bălan și George Burcea, din nou împreună! Cei doi au fost surprinși foarte zâmbitori, alături de fetițele lor!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”
Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”
Ce a dus Irina Columbeanu din România în America: „Astea sunt pentru mama”
Ce a dus Irina Columbeanu din România în America: „Astea sunt pentru mama”
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Elle
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: „Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat…”
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: „Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat…”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Artistul nostru a devenit TATĂ pentru a doua oară! A păstrat secretul, iar acum a făcut PRIMELE declarații după ce familia lui s-a mărit: "Sunt de două ori mai fericit"
Artistul nostru a devenit TATĂ pentru a doua oară! A păstrat secretul, iar acum a făcut PRIMELE declarații după ce familia lui s-a mărit: "Sunt de două ori mai fericit"
DailyBusiness.ro
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
A1.ro
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”
Cum a încălcat Anda Adam contractul cu Antena 1. Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la Tv
Cum a încălcat Anda Adam contractul cu Antena 1. Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la Tv
Ce a adunat Irina Fodor din Asia Express. A strâns o avere în cele cinci sezoane: „Am multe, soțul nu știe”
Ce a adunat Irina Fodor din Asia Express. A strâns o avere în cele cinci sezoane: „Am multe, soțul nu știe”
Zodii care își plătesc datoriile karmice toamna aceasta: lecții, revelații și transformări uriașe pentru șase nativi
Zodii care își plătesc datoriile karmice toamna aceasta: lecții, revelații și transformări uriașe pentru șase nativi
Mara Bănică, reacție acidă după ce a fost criticată dur de Anda Adam și Serghei Mizil pentru comportamentul de la Asia Express 2025
Mara Bănică, reacție acidă după ce a fost criticată dur de Anda Adam și Serghei Mizil pentru comportamentul de la Asia Express 2025
Observator News
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei
Libertatea pentru Femei
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
CNAS anunță fonduri suplimentare pentru tratamente moderne. Peste 450.000 de pacienți vor beneficia de terapii
CNAS anunță fonduri suplimentare pentru tratamente moderne. Peste 450.000 de pacienți vor beneficia de terapii
Anunț pentru persoanele trecute de 60 de ani: Uite ce provoca leziuni osoase
Anunț pentru persoanele trecute de 60 de ani: Uite ce provoca leziuni osoase
Hamas a luat o decizie privind ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump: Gruparea că va fi „pedepsită cu iadul” dacă nu…
Hamas a luat o decizie privind ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump: Gruparea că va fi „pedepsită cu iadul” dacă nu…
Medicii avertizează: excesul de sare afectează rinichii, inima și tensiunea arterială
Medicii avertizează: excesul de sare afectează rinichii, inima și tensiunea arterială
TV Mania
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată soția lui Cosmin Stan. Cea mai recentă imagine cu Oana publicată de prezentatorul de la Pro TV
Cum arată soția lui Cosmin Stan. Cea mai recentă imagine cu Oana publicată de prezentatorul de la Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton