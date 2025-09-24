  MENIU  
Home > Video > Bursucu’, dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu: „Sunt total împotriva violenţei de orice fel. Nu există pentru mine aşa ceva!” / EXCLUSIV

Bursucu’, dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu: „Sunt total împotriva violenţei de orice fel. Nu există pentru mine aşa ceva!” / EXCLUSIV

Bursucu’, dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu: „Sunt total împotriva violenţei de orice fel. Nu există pentru mine aşa ceva!” / EXCLUSIV
Elena Popa
Unica.ro
.

Bursucu a fost invitat la Fresh by Unica, unde a făcut o serie de dezvăluiri spectaculoase despre începuturile podcastului său, dar și despre cele mai grele momente trăite în carieră. Prezentatorul TV a povestit cum s-a născut ideea proiectului „Un podcast mișto”, cine au fost primii invitați pe care și i-a dorit cu orice preț și cum a trăit tragedia morții lui Silviu Prigoană. Totodată, Bursucu’ a vorbit deschis și despre scandalul care a zguduit internetul, provocat de derapajul lui Tzancă Uraganu.

Bursucu’, dezvăluiri din culisele podcastului său

Bursucu’ a vorbit deschis la Fresh by Unica despre povestea din spatele podcastului său, un proiect care a prins contur într-o perioadă de cumpănă profesională. Moderatorul de la Antena 1 a recunoscut că ideea i-a venit într-un moment de stagnare, când simțea că nu mai are loc în televiziune și că șansele de a rămâne în atenția publicului scăzuseră considerabil.

La început, Bursucu nu era convins că merită să pornească un podcast. Piața era deja dominată de nume mari, precum Mihai Morar, Cătălin Măruță sau Selly, iar el credea că publicul nu ar mai fi interesat și de o nouă producție. Totuși, insistențele prietenilor și chiar o replică usturătoare primită de Revelion, conform căreia ar fi „foarte slab”, l-au făcut să își schimbe perspectiva.

„Și în noaptea de Revelion, șpriț-șpriț. Revelion, da, stai, petreci. Și la trei dimineața aveam turnul între prietenii mei, care mi-au zis: „Băi, apropo, ai noroc. Apropo de podcast-ul ăsta, unde te-a pus să-l faci? Tu ești foarte slab.” Nu! Și-a plecat.

„Eu sunt un om direct și spun”. Ce a povestit Mara Bănică despre Anda Adam, după Asia Express. Detaliile care NU s-au văzut la TV
„Eu sunt un om direct și spun”. Ce a povestit Mara Bănică despre Anda Adam, după Asia Express. Detaliile care NU s-au văzut la TV
Recomandarea zilei

Și m-am luat-o în cap, zic: „Bă, atât de slab să fiu, chiar să nu se uite nimeni?” Că el, când a zis „nimeni”, s-a umplut gura. Și zic: „Mamă, mamă…” și m-am măcinat vreo lună. Și l-am sunat pe Ciprian, pe colegul și prietenul meu, mâna mea dreaptă și din echipă. „Cipriane? Facem podcast.” „Ce facem, mă?” „Podcast.” „Bă, de un an de zile zic de asta și tu spui că nu. Acum ce te-a lovit?” „Fii atent aici: facem podcast cu o singură condiție. Platoul trebuie să arate cu…” A, nu, m-am pus să dorm și am visat un platou de podcast”, ne-a spus Bursucu’ la Fresh by Unica.

Acea remarcă l-a măcinat săptămâni întregi, până când a decis să treacă la fapte și să își sune colegul de echipă, Ciprian. Împreună au stabilit câteva reguli stricte, printre care și faptul că platoul trebuie să arate exact așa cum și-l imagina.

La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Recomandarea zilei

La fel de clar a fost și când a venit vorba despre invitați. El și-a dorit ca primele episoade să aibă în prim-plan personalități din zone total diferite: o artistă pe val, un personaj controversat, o mare actriță și doi comedianți. Astfel, în lista sa se aflau Teo Rose, Alex Bodi, Carmen Tănase, George Tănase și Ionuț Rusu. Toți au acceptat să participe, lucru care i-a dat încredere că merită să înceapă aventura.

Un podcast cu de toate (ca şaorma)

Inițial, proiectul trebuia să poarte numele „Un podcast cu de toate (ca șaorma)”, însă domeniul era deja ocupat de o altă persoană. Acest detaliu l-a scos din sărite, pentru că totul părea să meargă perfect până atunci. Au urmat zile întregi în care a căutat soluții, cerând sugestii de la toți colegii și prietenii.

Numele final, „Un podcast mișto”, a venit într-un mod neașteptat, în timpul unei discuții relaxate cu un regizor. Deși la început i s-a părut banal, acesta și-a dat seama că exact simplitatea și familiaritatea expresiei îl făceau perfect. Publicul urma să vorbească ușor despre el, iar invitații să îl asocieze natural cu o experiență plăcută.

Despre moartea lui Silviu Prigoană: „Podcastul a devenit cunoscut în toată România”

Succesul podcastului a fost însă umbrit de un episod dramatic. Silviu Prigoană, unul dintre invitații săi, a murit chiar în ziua în care trebuia difuzat episodul. Bursucu’ a fost pus atunci în fața unei decizii grele: să difuzeze sau nu filmarea.

La început a vrut să amâne difuzarea, considerând nepotrivit ca oamenii să vadă un episod vesel în timp ce familia trecea printr-o tragedie. În cele din urmă, fiul lui Prigoană l-a rugat să publice materialul în memoria tatălui său, care vorbise cu entuziasm despre acea filmare în ultimele zile de viață.

bursucu si tzanca uraganuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

„E adevărat că acest podcast mișto a devenit cunoscut în toată România după momentul tragic, și anume domnul Prigoană.

Pentru toată România și pentru toți oamenii este un moment în care mulți mari invidioşi au spus: „Bă, ce noroc a avut ăsta și cum i-a căzut norocul în cap.” Așa este. Dar în același timp, vă spun sincer – nu știu dacă cineva mă poate crede – eu mi-am pierdut un prieten când abia l-am cunoscut (…) Eu nu am vrut să dau episodul. Deloc. Adică tragedia s-a întâmplat exact în ziua în care trebuia să dau episodul. Tragedia s-a întâmplat undeva la ora 2 după-amiaza, eu la ora 7-8 seara aveam episodul. Și-am luat decizia de a nu-l da, ceea ce am și făcut. Am anunțat că nu-l dau.

A doua zi însă, m-a sunat Honoriu și mi-a spus: „Te rog eu, în memoria tatălui meu, care de cinci zile nu-mi vorbește decât despre tine. Doar despre tine! Cât de mișto a fost, ce bine s-a simțit și cât de… Dă-l în memoria lui!” (…) Pentru mine imaginea era… Nu! Pentru că eu mă pun mereu în situația aia, invers. Dacă eu eram în situația aia, mie mi-ar fi convenit să-mi văd tatăl cu vinul, cu Bursucul la masă, și eu să mă duc să… Doamne ferește!”, ne-a mai spus prezentatorul TV la Fresh by Unica.

Concluzia lui Bursucu’ după derapajul lui Tzancă Uraganu

Dacă episodul cu Silviu Prigoană a adus tristețe, cel cu Tzancă Uraganu a provocat controverse uriașe. În timpul discuției, manelistul a făcut o afirmație șocantă, interpretată ca o încurajare a violenței. Secvența a fost intens comentată în mediul online, iar mulți l-au criticat pe Bursucu’ pentru că nu a reacționat imediat.

Ulterior, el și-a explicat poziția clar, afirmând că este împotriva oricărei forme de violență și că regretă faptul că nu a intervenit atunci, în acea secundă.


„În continuare, susţin aceeași poziție. Cred că am fost foarte clar în ceea ce am spus pe rețelele de socializare. Dacă n-am fost foarte clar, încă o dată voi spune același lucru: sunt total împotriva violenței de orice fel. Voi spune stop împotriva violenței femeilor. În orice moment al acestei vieți, nu există pentru mine așa ceva. A fost o greșeală fix secunda aia în care n-am reușit să… Doar cine nu muncește nu greșește”, a concluzionat Bursucu’ în cadrul emisiunii.

În cadrul emisiunii de la Fresh by Unica, Bursucu a vorbit și despre copilăria sa și despre compromisurile pe care părinții lui le-au făcut pentru a-l susține la dans sportiv, dar și despre experiențele de neuitat din „Dansez pentru tine” și colaborarea cu Mona Segall. A rememorat perioada în care a făcut parte dintr-o trupă latino și a recunoscut deschis momentele în care era extrem de arogant. Totodată, a povestit despre relația cu Teo Trandafir, despre cum vede viața de familie alături de soția și copiii săi, dar și despre rolul pe care terapia l-a avut în echilibrul său personal.

Întreaga ediţie cu Bursucu’ poate fi urmărită integral pe www.unica.ro, dar și pe canalele oficiale de YouTube și Facebook Unica.

Sursa foto: Ringier Romania şi Facebook

Cele mai vândute colecții!
Ochii jupâniței - Rodica Ojog-Brașoveanu Ochii jupâniței - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Nopți albe pentru Minerva ed 2022 - Rodica Ojog-Brașoveanu Nopți albe pentru Minerva ed 2022 - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Necunoscuta din congelator ed 2022- Rodica Ojog-Brașoveanu Necunoscuta din congelator ed 2022- Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 4 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 4 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 3 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 3 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 2 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 2 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol.1 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol.1 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Fanatik
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
GSP.ro
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Click.ro
Marea dezamăgire a lui Irinel Columbeanu. „Anna Lesko a refuzat să vină la azil, deși a implorat-o”. Făcută zob de fani: „Te-a crescut, ajută-l!”
Marea dezamăgire a lui Irinel Columbeanu. „Anna Lesko a refuzat să vină la azil, deși a implorat-o”. Făcută zob de fani: „Te-a crescut, ajută-l!”
TV Mania
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Redactia.ro
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Citește și...
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Mara Bănică, scoasă din sărite de o concurentă de la Asia Express: O fițoasă
Ce mașină conduce Petre Roman la 79 de ani. Fostul premier e în pas cu noile tendințe
De ce nu și-a botezat Alina Ceaușan fetița până acum. Perla are deja un an! Când va avea loc evenimentul
Smiley, criticat de fani după ținuta de naș de la nunta lui Șerban Cazan: „Fusta aia te strică. Ia-ți niște pantaloni”
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce mașină conduce Petre Roman la 79 de ani. Fostul premier e în pas cu noile tendințe
Ce mașină conduce Petre Roman la 79 de ani. Fostul premier e în pas cu noile tendințe
De ce nu și-a botezat Alina Ceaușan fetița până acum. Perla are deja un an! Când va avea loc evenimentul
De ce nu și-a botezat Alina Ceaușan fetița până acum. Perla are deja un an! Când va avea loc evenimentul
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Despărțirea momentului în showbiz! ADIO după 3 ani! Dragostea la vârsta a doua nu a rezistat în cazul lor. Au fost ”Frumoasa și Bestia” filmului, clar!
Despărțirea momentului în showbiz! ADIO după 3 ani! Dragostea la vârsta a doua nu a rezistat în cazul lor. Au fost ”Frumoasa și Bestia” filmului, clar!
Elle
Motivul neașteptat pentru care Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc. Ce a dezvăluit artista: „Chestia asta vine cu…”
Motivul neașteptat pentru care Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc. Ce a dezvăluit artista: „Chestia asta vine cu…”
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Raluca Bădulescu, la un pas de leșin la Asia Express. Vedeta a avut nevoie de ajutorul medicilor: „Deci, ca o panseluță tâmpă m-a...”
Raluca Bădulescu, la un pas de leșin la Asia Express. Vedeta a avut nevoie de ajutorul medicilor: „Deci, ca o panseluță tâmpă m-a...”
DailyBusiness.ro
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
A1.ro
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Zodii cărora li se va schimba viața din octombrie. Intră pe un alt circuit al destinului
Zodii cărora li se va schimba viața din octombrie. Intră pe un alt circuit al destinului
Smiley, criticat de fani după ținuta de naș de la nunta lui Șerban Cazan: „Fusta aia te strică. Ia-ți niște pantaloni”
Smiley, criticat de fani după ținuta de naș de la nunta lui Șerban Cazan: „Fusta aia te strică. Ia-ți niște pantaloni”
Cum a ajuns Tudor Ionescu de la Fly Project să slăbească peste 40 de kilograme. Cum arăta cântărețul în trecut
Cum a ajuns Tudor Ionescu de la Fly Project să slăbească peste 40 de kilograme. Cum arăta cântărețul în trecut
Diana Dumitrescu s-a luptat cu infertilitatea. Prin ce a trecut actrița înainte să rămână însărcinată: „Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni”
Diana Dumitrescu s-a luptat cu infertilitatea. Prin ce a trecut actrița înainte să rămână însărcinată: „Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni”
Observator News
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Libertatea pentru Femei
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Cumplit, nu și el! Celebrul om de televiziune a făcut anunțul grav: are cancer! E supervedetă și om de afaceri, dar întâi de toate e tată și soț! Cel mai mic dintre copiii săi nu are nici 2 ani
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Știrea momentului în România! Nicușor Dan a luat cea mai importantă decizie a mandatului său de până acum! Tensiune maximă la vârful statului! Ce urmează pentru guvernare?
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea la trei luni de la moartea fiului său cel mic. Instanța a decis
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea la trei luni de la moartea fiului său cel mic. Instanța a decis
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
O ciupercă periculoasă face ravagii în spitalele din Europa, inclusiv în România
O ciupercă periculoasă face ravagii în spitalele din Europa, inclusiv în România
Sute de persoane instruite în acordarea de prim ajutor, în cadrul proiectului „Pregăteşte-te să Fii pregătit!”
Sute de persoane instruite în acordarea de prim ajutor, în cadrul proiectului „Pregăteşte-te să Fii pregătit!”
HOROSCOP. TOP 3 zodii care dau lovitura în luna octombrie 2025
HOROSCOP. TOP 3 zodii care dau lovitura în luna octombrie 2025
Dieta rapidă ţinută de Smiley. La ce aliment a renunţat: „E greu pentru mine, e foarte greu”
Dieta rapidă ţinută de Smiley. La ce aliment a renunţat: „E greu pentru mine, e foarte greu”
TV Mania
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Cum se pot folosi cardurile de energie. Detaliile de pe facturi la care să fie atenți românii cu venituri mici!
Cum se pot folosi cardurile de energie. Detaliile de pe facturi la care să fie atenți românii cu venituri mici!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton