Bursucu’, dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu: „Sunt total împotriva violenţei de orice fel. Nu există pentru mine aşa ceva!” / EXCLUSIV

Bursucu a fost invitat la Fresh by Unica, unde a făcut o serie de dezvăluiri spectaculoase despre începuturile podcastului său, dar și despre cele mai grele momente trăite în carieră. Prezentatorul TV a povestit cum s-a născut ideea proiectului „Un podcast mișto”, cine au fost primii invitați pe care și i-a dorit cu orice preț și cum a trăit tragedia morții lui Silviu Prigoană. Totodată, Bursucu’ a vorbit deschis și despre scandalul care a zguduit internetul, provocat de derapajul lui Tzancă Uraganu.

Bursucu’, dezvăluiri din culisele podcastului său

Bursucu’ a vorbit deschis la Fresh by Unica despre povestea din spatele podcastului său, un proiect care a prins contur într-o perioadă de cumpănă profesională. Moderatorul de la Antena 1 a recunoscut că ideea i-a venit într-un moment de stagnare, când simțea că nu mai are loc în televiziune și că șansele de a rămâne în atenția publicului scăzuseră considerabil.

La început, Bursucu nu era convins că merită să pornească un podcast. Piața era deja dominată de nume mari, precum Mihai Morar, Cătălin Măruță sau Selly, iar el credea că publicul nu ar mai fi interesat și de o nouă producție. Totuși, insistențele prietenilor și chiar o replică usturătoare primită de Revelion, conform căreia ar fi „foarte slab”, l-au făcut să își schimbe perspectiva.

„Și în noaptea de Revelion, șpriț-șpriț. Revelion, da, stai, petreci. Și la trei dimineața aveam turnul între prietenii mei, care mi-au zis: „Băi, apropo, ai noroc. Apropo de podcast-ul ăsta, unde te-a pus să-l faci? Tu ești foarte slab.” Nu! Și-a plecat.

Și m-am luat-o în cap, zic: „Bă, atât de slab să fiu, chiar să nu se uite nimeni?” Că el, când a zis „nimeni”, s-a umplut gura. Și zic: „Mamă, mamă…” și m-am măcinat vreo lună. Și l-am sunat pe Ciprian, pe colegul și prietenul meu, mâna mea dreaptă și din echipă. „Cipriane? Facem podcast.” „Ce facem, mă?” „Podcast.” „Bă, de un an de zile zic de asta și tu spui că nu. Acum ce te-a lovit?” „Fii atent aici: facem podcast cu o singură condiție. Platoul trebuie să arate cu…” A, nu, m-am pus să dorm și am visat un platou de podcast”, ne-a spus Bursucu’ la Fresh by Unica.

Acea remarcă l-a măcinat săptămâni întregi, până când a decis să treacă la fapte și să își sune colegul de echipă, Ciprian. Împreună au stabilit câteva reguli stricte, printre care și faptul că platoul trebuie să arate exact așa cum și-l imagina.

La fel de clar a fost și când a venit vorba despre invitați. El și-a dorit ca primele episoade să aibă în prim-plan personalități din zone total diferite: o artistă pe val, un personaj controversat, o mare actriță și doi comedianți. Astfel, în lista sa se aflau Teo Rose, Alex Bodi, Carmen Tănase, George Tănase și Ionuț Rusu. Toți au acceptat să participe, lucru care i-a dat încredere că merită să înceapă aventura.

Un podcast cu de toate (ca şaorma)

Inițial, proiectul trebuia să poarte numele „Un podcast cu de toate (ca șaorma)”, însă domeniul era deja ocupat de o altă persoană. Acest detaliu l-a scos din sărite, pentru că totul părea să meargă perfect până atunci. Au urmat zile întregi în care a căutat soluții, cerând sugestii de la toți colegii și prietenii.

Numele final, „Un podcast mișto”, a venit într-un mod neașteptat, în timpul unei discuții relaxate cu un regizor. Deși la început i s-a părut banal, acesta și-a dat seama că exact simplitatea și familiaritatea expresiei îl făceau perfect. Publicul urma să vorbească ușor despre el, iar invitații să îl asocieze natural cu o experiență plăcută.

Despre moartea lui Silviu Prigoană: „Podcastul a devenit cunoscut în toată România”

Succesul podcastului a fost însă umbrit de un episod dramatic. Silviu Prigoană, unul dintre invitații săi, a murit chiar în ziua în care trebuia difuzat episodul. Bursucu’ a fost pus atunci în fața unei decizii grele: să difuzeze sau nu filmarea.

La început a vrut să amâne difuzarea, considerând nepotrivit ca oamenii să vadă un episod vesel în timp ce familia trecea printr-o tragedie. În cele din urmă, fiul lui Prigoană l-a rugat să publice materialul în memoria tatălui său, care vorbise cu entuziasm despre acea filmare în ultimele zile de viață.

„E adevărat că acest podcast mișto a devenit cunoscut în toată România după momentul tragic, și anume domnul Prigoană.

Pentru toată România și pentru toți oamenii este un moment în care mulți mari invidioşi au spus: „Bă, ce noroc a avut ăsta și cum i-a căzut norocul în cap.” Așa este. Dar în același timp, vă spun sincer – nu știu dacă cineva mă poate crede – eu mi-am pierdut un prieten când abia l-am cunoscut (…) Eu nu am vrut să dau episodul. Deloc. Adică tragedia s-a întâmplat exact în ziua în care trebuia să dau episodul. Tragedia s-a întâmplat undeva la ora 2 după-amiaza, eu la ora 7-8 seara aveam episodul. Și-am luat decizia de a nu-l da, ceea ce am și făcut. Am anunțat că nu-l dau.

A doua zi însă, m-a sunat Honoriu și mi-a spus: „Te rog eu, în memoria tatălui meu, care de cinci zile nu-mi vorbește decât despre tine. Doar despre tine! Cât de mișto a fost, ce bine s-a simțit și cât de… Dă-l în memoria lui!” (…) Pentru mine imaginea era… Nu! Pentru că eu mă pun mereu în situația aia, invers. Dacă eu eram în situația aia, mie mi-ar fi convenit să-mi văd tatăl cu vinul, cu Bursucul la masă, și eu să mă duc să… Doamne ferește!”, ne-a mai spus prezentatorul TV la Fresh by Unica.

Concluzia lui Bursucu’ după derapajul lui Tzancă Uraganu

Dacă episodul cu Silviu Prigoană a adus tristețe, cel cu Tzancă Uraganu a provocat controverse uriașe. În timpul discuției, manelistul a făcut o afirmație șocantă, interpretată ca o încurajare a violenței. Secvența a fost intens comentată în mediul online, iar mulți l-au criticat pe Bursucu’ pentru că nu a reacționat imediat.

Ulterior, el și-a explicat poziția clar, afirmând că este împotriva oricărei forme de violență și că regretă faptul că nu a intervenit atunci, în acea secundă.



„În continuare, susţin aceeași poziție. Cred că am fost foarte clar în ceea ce am spus pe rețelele de socializare. Dacă n-am fost foarte clar, încă o dată voi spune același lucru: sunt total împotriva violenței de orice fel. Voi spune stop împotriva violenței femeilor. În orice moment al acestei vieți, nu există pentru mine așa ceva. A fost o greșeală fix secunda aia în care n-am reușit să… Doar cine nu muncește nu greșește”, a concluzionat Bursucu’ în cadrul emisiunii.

În cadrul emisiunii de la Fresh by Unica, Bursucu a vorbit și despre copilăria sa și despre compromisurile pe care părinții lui le-au făcut pentru a-l susține la dans sportiv, dar și despre experiențele de neuitat din „Dansez pentru tine” și colaborarea cu Mona Segall. A rememorat perioada în care a făcut parte dintr-o trupă latino și a recunoscut deschis momentele în care era extrem de arogant. Totodată, a povestit despre relația cu Teo Trandafir, despre cum vede viața de familie alături de soția și copiii săi, dar și despre rolul pe care terapia l-a avut în echilibrul său personal.

Întreaga ediţie cu Bursucu’ poate fi urmărită integral pe www.unica.ro, dar și pe canalele oficiale de YouTube și Facebook Unica.

