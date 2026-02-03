Bianca Drăgușanu nu mai apare la podcasturi decât contra unor sume de bani: „Toate leșinatele se duc gratis, pe mine mă cunoaște lumea”

Bianca Drăgușanu nu mai face nimic gratis. Vedeta a explicat de ce nu merge la podcasturi fără să i se ofere bani, deși susține că multă lume o invită. Ea le-a transmis gazdelor că prezența ei trebuie să fie plătită, mai ales că ei obțin bani de pe urma podcasturilor cu ea. Ce a hotărât vedeta și ce regrete are.

Bianca Drăgușanu nu mai face nimic pe gratis

Bianca Drăgușanu a fost întrebată de fani de ce nu participă la diverse podcasturi și de ce nu mai e prezentă pe la televizor. Vedeta a rămas activă doar pe Instagram și TikTok, acolo unde mai face live-uri și postează diferite mesaje și fotografii.

Ea a povestit de ce nu mai vrea să participe la emisiuni și podcasturi și spune că regretă că în trecut a făcut-o.

Bianca a explicat că este un efort mare să participe la un astfel de podcast și faptul că se deschide și vorbește despre unele lucruri, duce la vitalizarea podcastului, iar în schimb, ea nu se alege cu nimic financiar.

„Eu le-am explicat: tu te duci acasă, după o zi în care eu mă machiez, trebuie să caut loc de parcare, nu găsesc, îmi iau amendă 250 de lei, că n-am avut unde să parchez, vin la tine, îți povestesc ție niște lucruri la sentiment, de unele conștientă fiind că o să fie virale.

Nu mai fac lucrurile prost, cum le făceam înainte. Și atunci le spun: băi, frate, tu de pe urma mea câștigi bani, ceea ce e logic, că toți muncim. Dar eu, din ce motiv să vin gratis la tine, cum vin toate leșinatele? Că toate leșinatele se duc gratis. Pe mine mă cunoaște lumea. În concluzie, dacă aș putea să dau timpul înapoi, cu siguranță, nu aș mai spune multe lucruri”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Internet.

Ține dietă de 20 de ani

Celebra fostă asistentă Tv a mărturisit că ține dietă de la 20 de ani. Aceasta spune că nu e un sacrificiu, ci pur și simplu un mod de a avea grijă de silueta ei.

M-ați criticat pentru că sunt slabă. Eu sunt slabă pentru că așa am vrut eu să fiu, iar eu sunt de o viață la dietă, mai exact de pe la vreo 20 de ani, când m-ați criticat că sunt grasă, la «Din dragoste», atunci când m-ați criticat pentru că sunt o grasă, mi-am dorit să fiu slabă. Acum mă criticați pentru că sunt slabă. Dar voi mă criticați pentru că nu puteți să fiți ca mine”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Ea a dezvăluit, la un moment dat, că își dorește să schimbe la ea câteva lucruri, din punct de vedere fizic. Ea spune că nu o mai reprezintă schimbările făcute în trecut.

„Tot ce am mărit, vreau acum să micșorez”, a spus ea, referindu-se la buze și sâni.

