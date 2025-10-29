Bianca Drăgușanu, apariție rară fără strop de machiaj. Cum s-a afișat vedeta după un eveniment

Bianca Drăgușanu a prezentat nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican și după o noapte nedormită, vedeta a apărut pe internet fără strop de machiaj. O instanță în care fanii au văzut-o doar de câteva ori și extrem de rar în ultima perioadă. Iată cum a apărut vedeta.

Bianca Drăgușanu, fără pic de machiaj pe față

Bianca Drăgușanu a fost invitată să prezinte nunta dintre Armin Nicoară și Claudia Puican. După ce a petrecut o noapte întreagă, blondina a luat avionul și s-a postat fără pic de machiaj.

Este una dintre puținele instanțe în care Bianca Drăgușanu apare fără machiaj pe față. Ea și-a obișnuit fanii cu apariții impecabile și un look întotdeauna perfect, indiferent de locul în care iese.

Acum, vedeta a ales să apară pe internet fără machiaj. Cu toate acestea, ea nu pare extrem de schimbată și cu greu ți-ai da seama că nu poartă deloc machiaj. O dau de gol doar genele și o ușoară rozacee care îi provoacă o roșeață pe ten. Blondina a purtat o bască și s-a filmat în avion, după evenimentul din Timișoara.

„Nu-s obișnuită să NU dorm chiar nici un pic…dar la ce oameni faini am cunoscut la Timișoara, chiar s-a meritat.”, a scris vedeta.

Ea a dezvăluit cum a ajuns să prezinte evenimentul.

Este prima mea nuntă pe care o prezint (…) Printr-o prietenă de-a mea, care este prietenă cu mireasa, cu Claudia Puican. Am fost contactată de Claudia, mi s-a propus să vin să prezint această nuntă și am acceptat cu mare drag și sunt onorată să fiu prezentă.

Am stabilit repede detaliile, ne-am văzut, ne-am pupat, ne-am îndrăgit din prima clipă. Ei mi-au spus că mă apreciază foarte mult. Îți dai seama că mă simt onorată, pentru că aveau de ales dintr-o sumedenie de alte prezentatoare”, a declarat vedeta.,

Ce ținută a purtat

Bianca Drăgușanu a purtat două ținute la nunta anului. Prima a fost o rochie lungă cu trenă din satin, într-o nuanță închisă de roșu, la care a asortat o haină din pene albe.

Cu aceeași haină a purtat și următoarea rochie, una albastră cu paiete din propria colecție, tot lungă, cu un decolteu adânc.

„Eu nu sunt nasa bogătașa doar bogătașa, uitați ce freza am, de nasa bogătașă! Aia care vrea să fie nasa și bogătașă trebuie să vină aici!”, a spus Bianca Drăgușanu.

