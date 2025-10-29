Bianca Drăgușanu, apariție rară fără strop de machiaj. Cum s-a afișat vedeta după un eveniment

Bianca Drăgușanu a prezentat nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican și după o noapte nedormită, vedeta a apărut pe internet fără strop de machiaj. O instanță în care fanii au văzut-o doar de câteva ori și extrem de rar în ultima perioadă. Iată cum a apărut vedeta.
Acum, vedeta a ales să apară pe internet fără machiaj. Cu toate acestea, ea nu pare extrem de schimbată și cu greu ți-ai da seama că nu poartă deloc machiaj. O dau de gol doar genele și o ușoară rozacee care îi provoacă o roșeață pe ten. Blondina a purtat o bască și s-a filmat în avion, după evenimentul din Timișoara.
„Nu-s obișnuită să NU dorm chiar nici un pic…dar la ce oameni faini am cunoscut la Timișoara, chiar s-a meritat.”, a scris vedeta.
Este prima mea nuntă pe care o prezint (…) Printr-o prietenă de-a mea, care este prietenă cu mireasa, cu Claudia Puican. Am fost contactată de Claudia, mi s-a propus să vin să prezint această nuntă și am acceptat cu mare drag și sunt onorată să fiu prezentă.
Am stabilit repede detaliile, ne-am văzut, ne-am pupat, ne-am îndrăgit din prima clipă. Ei mi-au spus că mă apreciază foarte mult. Îți dai seama că mă simt onorată, pentru că aveau de ales dintr-o sumedenie de alte prezentatoare”, a declarat vedeta.,
Ce ținută a purtat
Bianca Drăgușanu a purtat două ținute la nunta anului. Prima a fost o rochie lungă cu trenă din satin, într-o nuanță închisă de roșu, la care a asortat o haină din pene albe.
Cu aceeași haină a purtat și următoarea rochie, una albastră cu paiete din propria colecție, tot lungă, cu un decolteu adânc.