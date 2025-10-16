Bianca Drăgușanu revine la look-ul natural? Vedeta și-a topit acidul din buze: „O să mă opresc la un moment dat și cu chestia asta”

Bianca Drăgușanu vrea să renunțe la buzele și sânii mari și să meargă mai spre natural. Blondina a făcut deja primii pași și și-a topit acidul hialuronic din buze. Iată care este motivul și cum a reacționat când și-a văzut buzele naturale.
Bianca Drăgușanu a decis să își topească acidul hialuronic din buze și să revină la forma naturală. Ea a explicat care a fost motivul pentru care a apelat la o astfel de intervenție și a fost transparentă cu fanii ei.
Dornică de o nouă schimbare, vedeta a mers să își facă o nouă procedură: topirea acidului hialuronic din buze. Motivul a fost că Bianca Drăgușanu nu era mulțumită de forma buzelor sale, așa că a apelat la această procedură, urmând ca ulterior să își injecteze din nou buzele până lva ajunge la forma dorită.
Ca o confirmare că vedeta vrea să meargă pe un look mai natural, ea a dezvăluit și că a renunțat să își vopsească părul și să își pună gene false. Cu toate acestea, îi este greu să renunțe la intervențiile chirurgicale, pentru că acestea sunt „pasiunea ei”.