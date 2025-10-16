Bianca Drăgușanu revine la look-ul natural? Vedeta și-a topit acidul din buze: „O să mă opresc la un moment dat și cu chestia asta”

Bianca Drăgușanu vrea să renunțe la buzele și sânii mari și să meargă mai spre natural. Blondina a făcut deja primii pași și și-a topit acidul hialuronic din buze. Iată care este motivul și cum a reacționat când și-a văzut buzele naturale.

Bianca Drăgușanu renunță la acidul hialuronic

Bianca Drăgușanu a decis să își topească acidul hialuronic din buze și să revină la forma naturală. Ea a explicat care a fost motivul pentru care a apelat la o astfel de intervenție și a fost transparentă cu fanii ei.

Dornică de o nouă schimbare, vedeta a mers să își facă o nouă procedură: topirea acidului hialuronic din buze. Motivul a fost că Bianca Drăgușanu nu era mulțumită de forma buzelor sale, așa că a apelat la această procedură, urmând ca ulterior să își injecteze din nou buzele până lva ajunge la forma dorită.

Citește și: Bianca Drăgușanu, reguli stricte la restaurant. Vedeta a schimbat rapid locația, când a văzut cum erau îmbrăcați clienții

Nemulțumită de felul în care arată cu buzele aproape naturale, Bianca a spus că își pune tot felul de filtre pe Instagram ca să aibă din nou buzele voluminoase, așa cum era obișnuită.

„Eu îmi topesc buzele, pentru că nu-mi place forma lor. O să mă opresc la un moment dat și cu chestia asta. Acum sunt aproape de forma care îmi place”, a spus vedeta.

Vrea să renunțe la vopsit și la silicoane

Ca o confirmare că vedeta vrea să meargă pe un look mai natural, ea a dezvăluit și că a renunțat să își vopsească părul și să își pună gene false. Cu toate acestea, îi este greu să renunțe la intervențiile chirurgicale, pentru că acestea sunt „pasiunea ei”.

Citește și: Bianca Drăgușanu, ironii cu privire la despărțirea Claudiei Pătrășcanu de iubit: „Dacă asta nu se mărită la anul, am pus-o”

„Nu mă mai vopsesc de 5 ani, acum nu mă mai coafez, gene false nu am. Da, operații îmi fac, că asta e pasiunea mea, e talentul meu”, a adăugat vedeta.

Mai mult, ea vrea să renunțe la silicoane și să își pună altele mai mici. Momentan, vedeta poartă cupa 75 D la sutien, însă vrea să ajungă la măsura C.

„În ianuarie, voi face o micșorare de sâni, pentru că, în momentul de față, consider că au devenit incomozi.

În luna decembrie, fac procedura numită cat eyes (ochi de pisică), este un lifting de sprâncene pentru ca ochiul să pară mai alungit. Se face cu niște fire resorbabile și se obține un lifting.

Citește și: Bianca Drăgușanu, replică pentru cei care au întrebat-o ce e în neregulă cu fața ei și de ce are bărbia atât de lungă. Vedeta vrea să își mai facă o intervenție estetică

Este posibil să mă învinețesc, procedura nu se face cu anestezie, se face pe viu. Vreau să fac mai apoi și blefaroplastie”, a anunțat Bianca, la Antena Stars.

Urmărește-ne pe Google News