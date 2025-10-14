Bianca Drăgușanu, reguli stricte la restaurant. Vedeta a schimbat rapid locația, când a văzut cum erau îmbrăcați clienții

Bianca Drăgușanu a decis să părăsească restaurantul la care lua masa cu o prietenă, după ce în locație au intrat câteva persoane îmbrăcate, după spusele blondei, necorespunzător. Acesta a fost atât de deranjată de ținutele oamenilor, încât nu a mai stat nicio clipă acolo.

Bianca Drăgușanu, deranjată de ținutele purtate de oameni în restaurante

Bianca Drăgușanu are întotdeauna o ținută impecabilă și își alege vestimentația în funcție de locația sau evenimentul la care trebuie să fie prezentă. Vedeta este foarte strictă în ceea ce privește vestimentația, astfel că s-a arătat deranjată de faptul că, la restaurantul la care lua masa, au venit persoane îmbrăcate în trening.

„Vă rog eu frumos, nu mai veniți îmbrăcați la restaurant, mai ales duminica, când ies toate babele din casă și trebuie să faceți impresie, nu mai veniți îmbrăcați în trening. Trening albastru, cu ceasul de aur la mână și te mai scobești și în nas. Dă-o *** de treabă că nu suntem la Băicoi. Că eu am stat mult pe la Băicoi și știu cum e. Pentru ce-am văzut acum, mă ridic și plec de la restaurantul ăsta. Și mă duc la alt restaurant. Dacă tot am ieșit să mănânc cu prietena mea, nu vreau să fiu oripilată. Se supără universul pe voi”, a spus Bianca Drăgușanu pe pagina ei de Instagram, după care s-a ridicat și a plecat spre alt restaurant.

Iubita lui Gabi Bădălău, pregătită pentru o nouă intervenție estetică

Bianca Drăgușanu a participat la show-ul „La bine și la roast”, unde invitatul principal a fost Cătălin Botezatu. După emisiune, vedeta a primit mai multe mesaje pe rețelele de socializare în care era criticată pentru felul în care fața ei arată. Vedeta a spus exact ce se întâmplă, dar și ce planuri are pentru a își îmbunătăți aspectul.

Sătulă de întrebări și critici, vedeta a spus lucrurilor pe nume și a recunoscut că urmează să își facă o altă intervenție estetică.

„Hai să stăm puțin de vorbă. În urma emisiunii la care am participat aseară, la PRO TV, am observat că am din nou foarte mult hate. Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de barba mea ascuțită. Ok, vă deranjează. Ce vreau să vă spun? Nu mi-am ascuțit barba, dar pentru că am slăbit în jur de 12 kg din ianuarie, și am slăbit fără Ozempic și Mongearu și alte chestii, eu sunt slabă dinainte să existe, mi s-a ascuțit fața, știți? Mi s-a ascuțit fața și am o fizionomie probabil ciudată pentru unii. Dacă nu vă place, dați skip mai departe. Pentru că pe mine… hate-urile voastre, îmi ajung știți unde? Fix aici (n.r. la călcâie)”, a afirmat Bianca Drăgușanu în mediul online.

„Despre mine se scriu, se spun, se bârfesc multe. Se întâmplă multe lucruri, fără număr. Foarte bine. Să știți că operațiile astea estetice pe care le-am făcut, eu le consider reușite. Eu sunt foarte confortabilă cu mine în pielea mea. Eu mă simt frumoasă. Consider că am făcut investiții și investițiile pe care mi le doream, și n-am de datorat nimănui nicio explicație. (…) Poate nu sunt eu un exemplu de dat sau de luat, dar… vă pot prezenta lucrurile care mie mi-au plăcut și pe care mi le-am făcut. Sunt atât de ascuțită pentru că am slăbit foarte mult, deși îmi place păpica”, a mai spus ea.

