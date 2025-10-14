Alin Oprea (53 ani) s-a împăcat cu cei doi copii ai săi, Adrian (26 ani) și Melissa (23 ani), la cinci ani de la divorțul artistului de mama acestora. Separarea a fost una dureroasă, iar copiii au ales să rămână de partea mamei lor, îndepărtându-și complet tatăl din viețile lor.

În anul 2020 Alin Oprea și soția lui, Larisa Uță, divorțau cu scandal, cei doi aruncându-și cuvinte grele. Copiii cuplului, Adrian și Melissa, erau atunci prinși la mijloc, aceștia alegând să rămână de partea mamei lor. În acel moment, relația cu artistul s-a destrămat. Cel puțin până acum, când au îngropat securea războiului și au decis să facă pace.

„Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul”, a declarat Alin Oprea pentru Click.

Reîntâlnirea a fost una plină de iubire. Mai mult, artistul a fost impresionat de gestul copiilor săi, care au păstrat intacte drepturile de proprietate asupra unor bunuri care, în perioada conflictului, păreau pierdute definitiv.

„Nu pentru valoarea materială, ci pentru semnificația morală — a fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting, ci doar așteaptă momentul potrivit să renască”, a precizat Alin Oprea.

Artistul, mândru de Adrian și Melissa

Alin Oprea se declară acum mândru de copiii săi și spune că a descoperit în ei niște oameni responsabili și independenți, ce nu au nicio pretenție financiară de la tatăl lor.

„Am descoperit în ei niște oameni de o calitate rară — educați, responsabili, independenți. Amândoi au urmat studii academice la Londra și și-au construit cariere care le asigură o viață decentă, prin propriile eforturi. Nu au nici cea mai mică pretenție materială, dimpotrivă – au ambiția de a evolua prin forțe proprii. Îi admir pentru caracterul lor și pentru faptul că, în ciuda tuturor încercărilor, nu au pierdut niciodată lumina din suflet”, a subliniat cântărețul.

Acum, Alin Oprea este mai fericit și liniștit ca oricând, că își poate avea și copiii aproape.

„Iertarea este cea mai frumoasă formă de iubire între părinți și copii. Ea nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul și ne redă viitorul”, a subliniat el.

