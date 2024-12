Alin Oprea, dezvăluiri despre Tavi Colen, la 18 ani de la destrămarea trupei Talisman: „Am fost ca frații”

Alin Oprea îi simte lipsa lui Tavi Colen, la 18 ani de când trupa Talisman s-a destrămat, susține soția lui Alin, Medana Medaria. Într-un podcast recent, artistul a recunoscut că a greșit.

Ce spune Alin Oprea despre declarațiile lui Tavi Colen de până acum

Invitat în podcastul lui Jorge, Alin Oprea (53 de ani) a vorbit despre conflictul dintre el și Tavi Colen (57 de ani), alături de care a format trupa Talisman timp de un deceniu. Solistul susține că nu are nimic de împărțit cu Tavi și că s-ar bucura dacă trupa s-ar reuni cu ocazia aniversării de 30 de ani de la formarea sa.

„Au fost câteva declarații la televizor pe care (Tavi – n.red.) le-a dat de-a lungul timpului. Am văzut de multe ori și o jenă că le-a zis, cumva parcă mai bine nu le-ar fi zis. A venit momentul ca, în relația cu Tavi, să trecem la o formă neutră și pozitivă de atitudine. Oricum nu avem nimic nou de spus. Să fim recunoscători unul celuilalt pentru toate acele momente fantastice pe care le-am trăit împreună”, a început Alin Oprea.

„A fost și o anumită imaturitate din partea noastră.”

Artistul a recunoscut că atât el, cât și Tavi au dat dovadă de o anumită imaturitate atunci când au decis să meargă în direcții diferite din punct de vedere profesional. Atunci, Oprea l-a acuzat pe Colen că s-a autoproclamat abuziv Președintele Fundației Culturale Talisman, organismul care gestiona întreaga activitate a trupei, incluzând contractele, banii și bunurile formației Talisman. La rândul lui, Colen l-a acuzat pe Alin că a furat numele trupei și l-a înregistrat pe numele lui la OSIM.

„Hai să presupunem că a fost și o anumită imaturitate din partea noastră în prima etapă. A fost și interesul presei de a zgândări senzaționalul. E de înțeles. Noi am făcut greșeala de a marja și de a mai comenta din când în când. S-a profitat de ce a zis unul ca să zică și celălalt. A venit momentul, după 30 de ani de Talisman, anul viitor. Eu nu vreau să mai fac nicio propunere. Sunt zise. Lucrurile plutesc în aer. Însă recunosc că mi-aș dori foarte mult ca măcar o dată, pentru publicul nostru (să se reunească – n.red.). Publicul din România a dat numele formației, nici eu, nici Tavi. Cine am fi fost fără ei? Lor le datorăm, și unul altuia, pentru că am făcut echipă, am fost ca frații”, a mai spus Oprea.

Alin Oprea îi simte lipsa lui Tavi Colen

Ulterior, Medana Medaria a spus că a remarcat că soțului ei îi lipsește fostul prieten și coleg de trupă.

„Eu sunt convinsă, știu clar că Alin are momente în care chiar îi simte lipsa lui Tavi. Mă vede pe mine cu anumiți câini, salvez maidanezi de pe stradă, și îmi amintesc că mi-a spus recent: «Câinele ăsta i-ar plăcea și lui Tavi». Nu am dezvoltat subiectul, dar m-am gândit pe urmă, uneori i se face… (dor – n.red.)”, a spus Medana Medaria, pe YouTube.

Ulterior, Jorge l-a întrebat pe Alin dacă nu s-a gândit până acum să-l sune pe Tavi, iar artistul a răspuns: „Nu, că nu mi-ar răspunde. (râde) Dar nu contează, mă gândesc, da”.

„Tot ce am spus eu mai devreme nu ar fi pentru bani. Nu de-asta mă gândesc la asta. Nouă, și lui și mie, ne-ar reda o oarecare împăcare sufletească și o liniște interioară. Nu avem ce împărți. Ce, că au rămas trei boxe mai mult la el, că a rămas numele la mine? Să-l ia. Nu reprezintă nimic fără noi”, a încheiat artistul.

