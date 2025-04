Meme Stoica, mărturisiri dureroase despre lupta fiicei sale cu cancerul. „S-a îmbolnăvit că am fost arestat! Mă rugam la Dumnezeu să mă ia!”

Meme Stoica a făcut o serie de declarații dureroase despre lupta fiicei sale, Teodora, cu cancerul.

Fiica lui Meme Stoica s-a vindecat de cancer

În 2019, Teodora, fiica lui Meme Stoica, a primit cel mai devastator diagnostic, la doar 24 de ani: cancer în stadiu avansat. Deși s-a vindecat, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB rememorează acea perioadă dificilă în care, copleșit de situație, ajunsese în punctul în care îi cerea divinității să îl ia pe el în locul ei. Meme Stoica este și astăzi convins că boala Teodorei a fost declanșată de arestarea lui.

Acum șase ani, Teodora Stoica a trecut printr-o tiroidectomie totală și, din fericire, a reușit să învingă cancerul. De atunci, a făcut schimbări radicale în stilul său de viață, eliminând complet alimentele care îi provocau inflamații.

Mihai Stoica a fost invitat la podcastul SportCast cu Sile, găzduit de Silviu Tudor Samuilă pe canalul de YouTube Orange Sport, iar printre subiectele abordate acolo, Stoica a vorbit și despre cel mai dureros moment din viața familiei sale.

„Sentimentul este indescriptibil. E ceva atât de greu de suportat încât începi să faci niște propuneri ciudate. Atunci nu eram pe cale, dar mă rugam (la Dumnezeu) să mă ia, dar din egoism și din iubirea de sine probabil. Pentru că nu credeam că voi mai putea trăi cu povara asta. E foarte greu, mai ales în primele momente ale zilei.

Tu te trezești dimineața și un om normal se trezește și se gândește ce are de făcut. Eu mă trezeam cu senzația că totul a fost un coșmar și mă rugam. După câteva momente îmi dădeam seama că nu este un coșmar, îmi veneau toate detaliile în minte. Îmi dădeam seama că va trebui să dau ochii cu ea și OK, am trecut peste momentele astea. Am zis- Asta este, cancerul este curabil!” – a explicat Meme Stoica, citat de gsp.ro.

Înainte de prima ei terapie, analizele au indicat un nivel extrem de ridicat al tiroglobulinei, cu mult peste valorile normale pentru un bolnav tiroidian care a trecut prin extirparea glandei tiroide. Rezultatele au confirmat prezența metastazelor în întreg corpul, afectând plămânii și oasele. Stoica a mărturisit că această veste l-a zdruncinat profund și i-a marcat existența.

„Dar după aia a venit și mi-a explodat în față altceva. Înainte de prima terapie, când au venit analizele, știam că un bolnav atiroidian, care are glanda teroidă extirpată, trebuie să aibă o tiroglobulină subunitară, 0,6, 0,4, ceva de genul ăsta. Și Teodora avea 315. Deci ea avea metastaze în tot corpul. Plămânii erau compromiși, avea metastaze în os. Pe mine, aia m-a dărâmat” – a mai spus Stoica.

Meme Stoica , convins că fata s-a îmbolnăvit din cauza arestării sale

Meme Stoica a spus apoi că este convins că perioada sa de detenție a contribuit la îmbolnăvirea Teodorei. Deși i-a explicat fetei că în închisoare se descurca fără probleme, datorită faptului că avea legături și cunoștințe din diverse medii, Stoica consideră că această experiență a avut un impact negativ asupra stării ei de sănătate.

Referindu-se la relațiile pe care le avea, a menționat că a cunoscut îndeaproape membri ai Clanului Sportivilor, cu care avea o prietenie anterior stabilită. El a subliniat că nu a avut dificultăți cu niciun deținut și nu a simțit vreodată teamă în acea situație.



„Eu sunt convins că ea s-a îmbolnăvit din cauza faptului că am fost arestat. Deși eu îi explicasem că eu acolo mă descurc, pentru că eu cunoșteam oameni din toate categoriile. S-a scris și s-a vorbit despre Clanul Sportivilor… da, îi cunoșteam pe toți!

Am avut ocazia să îi cunosc îndeaproape. Sunt prietenii mei. Erau prietenii mei înainte. Nu discut de sentințe judecătorești. Logic că mă descurcam acolo. Nu am avut nicio problemă cu niciun deținut niciodată. Nu mi-a fost frică de nimic” – a adăugat președintele Consiliului Administrativ de la FCSB.

Meme Stoica a fost încarcerat timp de aproximativ un an și nouă luni, dintr-o condamnare inițială de trei ani și șase luni. El a fost închis în perioada martie 2014 – februarie 2016, fiind implicat în celebrul dosar al transferurilor din fotbal. Stoica a fost găsit vinovat pentru fapte de corupție legate de transferurile unor jucători, care au cauzat prejudicii financiare semnificative cluburilor implicate.

