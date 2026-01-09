  MENIU  
Elle Simone Scott a murit la 49 de ani. Vedeta de televiziune a pierdut lupta cu cancerul

Elle Simone Scott a murit la 49 de ani. Vedeta de televiziune a pierdut lupta cu cancerul

Oana Savin
.

Elle Simone Scott, chef, stilist culinar și prezentatoare tv, a murit după o lungă luptă cu cancerul ovarian, a confirmat America’s Test Kitchen într-un comunicat. Aceasta avea 49 de ani.

Elle Simone Scott a murit la 49 de ani

Elle Simone Scot, prima femeie de culoare care s-a alăturat distribuției emisiunii culinare „America’s Test Kitchen” de pe PBS, a încetat din viață la vârsta de 49 de ani după ce a pierdut lupta cu cancerul ovarian.

Carla Hall, o colegă chef și și prietenă apropiată, i-a scris un omagiu emoționant lui Scott pe Instagram, numind-o „o forță” și „o deschizătoare de drumuri”.

„La America’s Test Kitchen, Elle a ajutat la deschiderea unor uși care fuseseră mult timp închise – devenind una dintre primele femei de culoare pe care publicul le-a văzut în bucătăria de testare și făcând acest lucru cu grație, autoritate și bucurie”, se arată în postare.

„Nu doar a testat rețete; a schimbat cum arăta reprezentarea în mass-media culinară”, a mai scris Carla Hall în mediul online.

„Vocea ei a contat. Munca ei a contat. Ea a contat. Elle s-a confruntat cu cancerul ovarian cu curaj și onestitate, folosindu-și platforma pentru a educa, a pleda și a încuraja, chiar și în timp ce lupta pentru viața ei. Acest tip de putere lasă amprenta”, a subliniat prietena lui Elle Simone Scott.

Cine a fost Elle Simone Scott

Scott, născută LaShawnda Sherise Simone Scott, a fost cunoscută mai ales pentru munca sa la emisiunea America’s Test Kitchen de pe PBS, la care s-a alăturat în 2016, fiind prima femeie de culoare a emisiunii care a devenit o prezență constantă în direct. De-a lungul anilor, a preluat mai multe roluri în cadrul brandului, inclusiv cea de chef test, gazdă și redactor executiv, devenind una dintre cele mai vizibile și influente voci din mass-media culinară.

Potrivit WBUR, Scott i-a atribuit adesea meritul străbunicii sale, Ann, o bucătăreasă desăvârșită, pentru că i-a modelat înțelegerea mâncării ca fiind atât emoțională, cât și politică.

„Știu că nu a fost doar o experiență de a pune mâncare pe masă pentru ea, ci a fost emoțională și politică”, a spus Scott într-un interviu acordat WBUR în 2020.

Înainte de a-și urma cariera culinară, Scott a lucrat ca asistentă socială până la recesiunea din 2008, când și-a pierdut atât locul de muncă, cât și casa. Experiența a determinat-o să-și reevalueze viitorul.

„Mi-a venit ideea că, dacă trebuie să fac ceva în următorii 25 de ani din viața mea, ar trebui să fie ceva ce iubesc”, a spus Elle Simone Scott într-un interviu din 2019.

„Singurul lucru la care mă puteam gândi era să gătesc. Era singurul lucru care mi-a adus pace și bucurie”, preciza ea atunci.

Vedeta tv s-a mutat în New York City și a urmat cursurile Institutului Culinar din New York în 2009, iar mai târziu a făcut un stagiu de practică la Food Network. Apoi a continuat să producă conținut pentru publicații precum Bravo și Cooking Channel.

În 2013, Scott a fondat SheChef, un grup de networking culinar conceput pentru a sprijini vocile subreprezentate din industrie. De asemenea, a fost o susținătoare pasionată a accesului la alimente, în special în comunitățile de culoare.

Lupta cu cancerul

La scurt timp după ce s-a mutat la Boston pentru a lucra la America’s Test Kitchen în 2016, Elle Simone Scott a fost diagnosticată cu cancer ovarian în stadiul 1. A devenit o susținătoare deschisă a luptei cu cancerul, împărtășindu-și public simptomele și experiențele și descriindu-se nu ca o „supraviețuitoare”, ci ca o „prosperă”. Ulterior, a intrat în remisie înainte ca cancerul să reapară.

„A avea cancer, sau pur și simplu a avea o boală terminală în general, te face să te gândești cu adevărat la viața ta și la cum vrei să o trăiești pentru timpul care îți mai rămâne”, a declarat Scott pentru WBUR.

„I-am promis Creatorului că, dacă supraviețuiesc cancerului, îmi voi folosi restul vieții pentru a face o schimbare și a avea un impact”, spunea aceasta.

Citește și...
PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Proiecte speciale
Avantaje
Elle
DailyBusiness.ro
A1.ro
Observator News
Libertatea pentru Femei
Viva.ro
Redactia.ro
Retete
Baby
Diva Hair
Doctorul Zilei
TV Mania
Newscaffe.ro
CSID.ro
