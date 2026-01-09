Elle Simone Scott a murit la 49 de ani. Vedeta de televiziune a pierdut lupta cu cancerul

Elle Simone Scott, chef, stilist culinar și prezentatoare tv, a murit după o lungă luptă cu cancerul ovarian, a confirmat America’s Test Kitchen într-un comunicat. Aceasta avea 49 de ani.

Elle Simone Scot, prima femeie de culoare care s-a alăturat distribuției emisiunii culinare „America’s Test Kitchen” de pe PBS, a încetat din viață la vârsta de 49 de ani după ce a pierdut lupta cu cancerul ovarian.

Carla Hall, o colegă chef și și prietenă apropiată, i-a scris un omagiu emoționant lui Scott pe Instagram, numind-o „o forță” și „o deschizătoare de drumuri”.

„La America’s Test Kitchen, Elle a ajutat la deschiderea unor uși care fuseseră mult timp închise – devenind una dintre primele femei de culoare pe care publicul le-a văzut în bucătăria de testare și făcând acest lucru cu grație, autoritate și bucurie”, se arată în postare.

„Nu doar a testat rețete; a schimbat cum arăta reprezentarea în mass-media culinară”, a mai scris Carla Hall în mediul online.

„Vocea ei a contat. Munca ei a contat. Ea a contat. Elle s-a confruntat cu cancerul ovarian cu curaj și onestitate, folosindu-și platforma pentru a educa, a pleda și a încuraja, chiar și în timp ce lupta pentru viața ei. Acest tip de putere lasă amprenta”, a subliniat prietena lui Elle Simone Scott.

Cine a fost Elle Simone Scott

Scott, născută LaShawnda Sherise Simone Scott, a fost cunoscută mai ales pentru munca sa la emisiunea America’s Test Kitchen de pe PBS, la care s-a alăturat în 2016, fiind prima femeie de culoare a emisiunii care a devenit o prezență constantă în direct. De-a lungul anilor, a preluat mai multe roluri în cadrul brandului, inclusiv cea de chef test, gazdă și redactor executiv, devenind una dintre cele mai vizibile și influente voci din mass-media culinară.

Potrivit WBUR, Scott i-a atribuit adesea meritul străbunicii sale, Ann, o bucătăreasă desăvârșită, pentru că i-a modelat înțelegerea mâncării ca fiind atât emoțională, cât și politică.

„Știu că nu a fost doar o experiență de a pune mâncare pe masă pentru ea, ci a fost emoțională și politică”, a spus Scott într-un interviu acordat WBUR în 2020.

Înainte de a-și urma cariera culinară, Scott a lucrat ca asistentă socială până la recesiunea din 2008, când și-a pierdut atât locul de muncă, cât și casa. Experiența a determinat-o să-și reevalueze viitorul.

„Mi-a venit ideea că, dacă trebuie să fac ceva în următorii 25 de ani din viața mea, ar trebui să fie ceva ce iubesc”, a spus Elle Simone Scott într-un interviu din 2019.

„Singurul lucru la care mă puteam gândi era să gătesc. Era singurul lucru care mi-a adus pace și bucurie”, preciza ea atunci.

Vedeta tv s-a mutat în New York City și a urmat cursurile Institutului Culinar din New York în 2009, iar mai târziu a făcut un stagiu de practică la Food Network. Apoi a continuat să producă conținut pentru publicații precum Bravo și Cooking Channel.

În 2013, Scott a fondat SheChef, un grup de networking culinar conceput pentru a sprijini vocile subreprezentate din industrie. De asemenea, a fost o susținătoare pasionată a accesului la alimente, în special în comunitățile de culoare.

Lupta cu cancerul

La scurt timp după ce s-a mutat la Boston pentru a lucra la America’s Test Kitchen în 2016, Elle Simone Scott a fost diagnosticată cu cancer ovarian în stadiul 1. A devenit o susținătoare deschisă a luptei cu cancerul, împărtășindu-și public simptomele și experiențele și descriindu-se nu ca o „supraviețuitoare”, ci ca o „prosperă”. Ulterior, a intrat în remisie înainte ca cancerul să reapară.

„A avea cancer, sau pur și simplu a avea o boală terminală în general, te face să te gândești cu adevărat la viața ta și la cum vrei să o trăiești pentru timpul care îți mai rămâne”, a declarat Scott pentru WBUR.

„I-am promis Creatorului că, dacă supraviețuiesc cancerului, îmi voi folosi restul vieții pentru a face o schimbare și a avea un impact”, spunea aceasta.

