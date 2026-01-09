Jesy Nelson ex-Little Mix a dezvăluit că gemenele ei au fost diagnosticate cu o boală genetică rară: „Ni s-a spus că probabil nu vor putea niciodată să meargă”

Jesy Nelson, fostă membră a trupei Little Mix, a dezvăluit recent că fiicele sale gemene, Ocean Jade și Story Monroe, au fost diagnosticate cu atrofie musculară spinală (AMS) de tip 1. Artista britanică s-a emoționat când a vorbit despre starea de sănătate a fiicelor ei de 8 luni, în primul interviu de la dezvăluirea diagnosticului rar al acestora.

Ce este atrofia musculară spinală, boala cu care au fost diagnosticate gemenele lui Jesy Nelson ex-Little Mix

Invitată în emisiunea „This Morning”, Jesy Nelson (34 de ani) a dezvăluit că a fost „copleșită” de reacțiile primite după ce a vorbit despre diagnosticul de atrofie musculară spinală (ASM) de tip 1 al fiicelor ei, Ocean Jade și Story Monroe, într-un videoclip publicat pe Instagram duminică, 4 ianuarie.

AMS este o afecțiune genetică care provoacă slăbirea progresivă a mușchilor. Nu există leac pentru această afecțiune, dar anumite terapii și medicamente pot ajuta la gestionarea simptomelor.

Jesy Nelson și logodnicul ei, Zion Foster, în vârstă de 27 de ani, au devenit părinți pe 15 mai 2025. Gemenele lor, Ocean și Story, s-au născut prematur, la 31 de săptămâni de sarcină. Au petrecut un timp la incubator, apoi cuplul le-a luat acasă. Primele zile au decurs normal, apoi artista a remarcat niște lucruri neobișnuite, pe care le-a discutat cu mai mulți medici care au asigurat-o constant că gemenele sunt bine. Ulterior, fetițele au fost diagnosticate cu AMS.

„Ni s-a spus că probabil nu vor putea niciodată să meargă și că probabil nu își vor recăpăta niciodată forța în gât. Vor fi nevoite să stea în scaune cu rotile”, a spus Jesy Nelson în emisiunea „This Morning”. „Au existat atât de multe povești în care părinților li s-a spus acest lucru, iar apoi copiii lor au realizat lucruri incredibile, așa că trebuie doar să manifestăm acest lucru”, a adăugat fosta membră a trupei Little Mix.

„Vreau doar să fiu mama lor, nu vreau să fiu asistenta lor medicală”

A completat: „Ele încă zâmbesc, încă sunt fericite. Se au una pe cealaltă, și ăsta este principalul lucru pentru care sunt atât de recunoscătoare, pentru că ar putea face asta singure, dar sunt gemene și trec prin asta împreună, și cred că este frumos”. „Tot ce pot face este să încerc să fiu acolo pentru ele. Să le dau energie pozitivă”, a insistat Nelson.

Cântăreața a continuat: „Întreaga mea viață s-a schimbat complet. Dacă ați veni la mine acasă, vi s-ar părea un spital. Tot holul meu este plin de echipamente medicale”. Ea a dezvăluit că fiica ei, Story, „trebuie să fie conectată la un aparat de respirație artificială noaptea, deoarece nu este suficient de puternică pentru a respira singură noaptea”.

Nelson a spus că gemenele ei „trebuie să aibă aparate care să le ajute să tușească”. „Trebuie să le introduc tuburi de alimentare pe nas pentru a elimina secrețiile din piept”, a adăugat. „Asta este partea care mă afectează cel mai mult. Vreau doar să fiu mama lor, nu vreau să fiu asistenta lor medicală… este greu”, a spus solista, cu vocea tremurată și lacrimi în ochi.

Nelson a insistat că vrea să reitereze că, dacă boala este depistată de la naștere, tratamentul le poate schimba viața copiilor. „De fapt, am știut și am văzut toate semnele înainte să știu ce este AMS. Dar când am plecat de la spital mi s-a spus clar: «Nu-ți compara copilul… nu vor atinge aceleași etape de dezvoltare, acceptă-i așa cum sunt», pentru că erau prematuri”, a explicat Jesy.

Mesaj important pentru părinți

Artista a explicat că principalele ei preocupări după ce și-a adus gemenele acasă erau să le verifice temperatura și să se asigure că încă respiră, fără să fie atentă dacă picioarele lor încă se mișcau.

„Asta este frustrant pentru mine, pentru că dacă asta era soarta mea și nu puteam face nimic în privința asta, atunci mi-ar fi fost mai ușor să accept. Dar când știi că se poate face ceva în privința asta și că asta îi va schimba viața copilului tău, asta este partea pe care nu o pot accepta”, a mai spus ea.

Cântăreața și-a exprimat temeri legate de faptul că fetițele ei respirau din burtă, nu din piept, însă medicii și asistentele au asigurat-o că gemenele sunt sănătoase, pentru ca în final să afle diagnosticul dur de AMS.

Jesy Nelson a dorit să împărtășească această experiență extrem de dureroasă în speranța ca alți părinți să depisteze acest diagnostic mai repede, iar copiii lor să beneficieze cât mai rapid de tratamentul care le-ar putea oferi o viață normală.

Foto: Instagram

