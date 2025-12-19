Cum a reacționat Ashley Park la idila neașteptată dintre Mindy și Alfie din sezonul 5 „Emily in Paris”: „Pentru a fi protagonistul propriei tale povești, trebuie să-ți sărbătorești și defectele” / Exclusiv

Ashley Park, actrița care o interpretează pe Mindy Chen în „Emily in Paris”, a oferit detalii exclusive pentru Unica.ro despre sezonul 5 al serialului Netflix, disponibil deja pe platforma de streaming. Park ne-a dezvăluit ce premieră a experimentat în timpul filmărilor sezonului 5, cum a reacționat când a aflat că între Mindy și Alfie se aprind scântei, dar și ce a învățat după ce a suferit un șoc septic în timpul filmărilor sezonului precedent „Emily in Paris”.

Ashley Park, dezvăluiri despre relația dintre Mindy și Alfie în sezonul 5 „Emily in Paris”

Ashley Park a crezut că i se face o farsă când a primit scenariul și a citit ce se întâmplă între Mindy și Alfie în sezonul 5 din „Emily in Paris”, disponibil din 18 decembrie, doar pe Netflix. Află din interviul de mai jos pe cine a sunat imediat după aflarea veștii, dar și ce altceva a panicat-o și mai tare decât idila dintre personajele jucate de ea și de Lucien Laviscount.

Tot din acest interviu vei descoperi ce premieră a experimentat Ashley Park în timpul filmărilor sezonului 5 „Emily in Paris”, dar și ce sfat emoționant are pentru fanii serialului, după ce a suferit un șoc septic în timpul filmărilor sezonului precedent.

Cum a reacționat când a primit scenariul

Am văzut cu toții trailerul și faptul că s-au aprins scântei între Mindy și Alfie. Care a fost reacția ta inițială când ai aflat?

Am crezut că e o glumă. Eu și Lucien suntem prieteni foarte buni. Întotdeauna m-a sprijinit. Am simțit asta din prima zi. Am crezut că e o glumă, așa că am fost foarte șocată și am sunat-o imediat pe Lily și am întrebat-o dacă asta chiar se întâmplă. Când primim scenariile, primim doar primele două episoade. Teama mea a fost că… ceva ce mi-a plăcut atât de mult la Mindy este că este o prietenă de nădejde și cred același lucru și despre Alfie.

„Pentru a fi protagonistul propriei tale povești, trebuie să-ți sărbătorești și defectele”

În acest sezon ajungem cu adevărat la ideea că pentru a fi protagonistul propriei tale povești, trebuie să-ți sărbătorești și defectele. Trebuie să faci greșeli și să iei decizii greșite ca să faci relațiile și prieteniile pe care le ai mai puternice și să crești din asta. Am început panicată. Am fost panicată gândindu-mă cum o să învăț să dansez tango. Nu sunt dansatoare profesionistă. Am petrecut foarte mult timp încercând să punem cât mai multe nuanțe și s-a transformat în ceva de care suntem foarte mândri. Cred că ambele personaje sunt oameni care au fost la fel de surprinși ca tine când ai văzut trailerul și ca mine când am primit scenariul.

Ce premieră a experimentat la filmările noului sezon

Ai experimentat vreo premieră în acest sezon? Ai făcut ceva pentru prima dată?

Filmările în Veneția, în special, au fost foarte distractive. Nu a fost neapărat prima dată pentru mine, dar când am început primul sezon, la Paris, a fost prima dată când am ajuns la Paris. Lily a vorbit mult despre faptul că a fost inspirată de multe dintre reacțiile mele și de relația mea autentică cu orașul, pentru că ea mai fusese la Paris. Și cred că, pentru mine, să o văd pe Lily, ca Emily, dar și ca ea însăși, să o văd pe cea mai bună prietenă a mea ajungând într-un loc în care ea se afla pentru prima dată, în Veneția, a fost cu adevărat special pentru mine. Și cred că anul acesta a fost un an al multor premiere, într-un fel, pentru noi personal și în cadrul serialului.

Cum i s-a schimbat viața după șocul septic din timpul filmărilor sezonului 4 „Emily in Paris”

În timp ce filmai sezonul precedent, te-ai confruntat cu o problemă gravă de sănătate. Ai vreun mesaj pe care ți-ai dori să-l transmiți după ce ai câștigat acea bătălie?

Eram foarte bolnavă și departe de casă, apoi a trebuit să zbor direct la Paris unde am ajuns cu întârziere de o lună la filmări. Toate echipa m-a susținut încât s-a simțit ca și cum nici n-am lipsit. Mindy este în prima scenă a sezonului trecut.

„Este ceva la care lucrez de atunci, să-ți asculți cu adevărat corpul, inima și instinctele”

Cred că nu mi-am dat permisiunea să mă recuperez și nu am ascultat sfaturile medicului și nici propriul corp. Sunt atât de mândră de munca mea și de modul în care am perseverat, dar probabil că aș sugera oricui, și este ceva la care lucrez de atunci, să-ți asculți cu adevărat corpul, inima și instinctele. Și să nu mai pui presiune pe tine. Cred că și personajele fac asta foarte mult în acest sezon. Să nu te mai presezi să fii perfect și să îți asculți puțin vocea interioară.

Trailer „Emily in Paris”, sezonul 5

Foto: Netflix

