Ashley Park și Paul Forman din „Emily in Paris” s-au despărțit după doi ani de relație

Actorii Ashley Park (34 de ani) și Paul Forman (31 de ani) s-ar fi despărțit după aproximativ doi ani de relație, susțin mai multe surse citate de E! News. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului Netflix „Emily in Paris”. Reprezentanții lui Ashley și Paul au fost contactați de presă însă nu au dorit să confirme sau infirme informația.
Ashley Park și Paul Forman au stârnit speculații despre o potențială relație amoroasă între ei în octombrie 2023, când au fost văzuți îmbrățișându-se la o petrecere de la Hollywood. Actorii au confirmat că formează un cuplu câteva luni mai târziu, în ianuarie 2024, când Ashley a spus că amigdalita ei s-a transformat într-un șoc septic critic. La momentul respectiv, ea i-a mulțumit lui Paul pentru că i-a fost alături în timpul crizei de sănătate.
„Recunoscătoare mai presus de toate pentru Paul, pentru că a fost necondiționat alături de mine prin toate astea. Mi-ai calmat temerile și m-ai ținut în brațe prin ambulanțe, trei spitale străine, o săptămână la terapie intensivă, urgențe înfricoșătoare, nenumărate scanări și teste și injecții, dureri atroce și atât de multă confuzie, totul în timp ce eram singuri în cealaltă parte a lumii, departe de cei pe care îi cunoaștem”, a scris Park în ianuarie 2024, pe Instagram.
„Te iubesc, Paul. Mai mult decât aș putea spune vreodată”, a adăugat actrița din „Only Murders in the Building”. La rândul lui, Paul a scris pe propriul cont de Instagram: „Alături de tine, indiferent de situație”.