Diana Enciu și Cristian Șimonca, dezvăluiri rare despre începutul poveștii lor de iubire și viața de familie: „Ea e sufletul meu pereche”

Diana Enciu și Cristian Șimonca (Otravă) au vorbit deschis despre viața lor de familie, într-o discuție relaxată cu VIVA!, la balul Bridgerton din București.

Diana Enciu și Cristian Șimonca, dezvăluiri rare despre începutul poveștii lor de iubire și viața de familie

Creatorii de conținut Diana Enciu și Cristian Șimonca (Otravă) formează un cuplu din anul 2013 și împreună au o fetiță, Amelie, care va împlini 5 ani în aprilie anul acesta. Prezenți la balul Bridgerton, cei doi au oferit detalii rare despre începutul poveștii lor de iubire și despre cum arată în prezent viața lor de familie.

„Nu prea a fost (dragoste – n.red.) la prima vedere. Noi ne-am tot tatonat, live, pe Facebook. La noi a durat mult timp să ajungem împreună. Cred că e de mai lungă durată dragostea asta cu tatonat, mai mult decât dragostea la prima vedere. Ca atare, suntem de câți ani împreună? Că niciodată nu știu (râde)”, a mărturisit Diana Enciu, pentru VIVA!, completată de soțul ei: „Destui”.

Întrebați care este secretul lor, perechea a răspuns că nu crede în perfecțiune, ci în evoluție continuă și în a se asculta unul pe celălalt. „Nu există o rețetă pentru perfecțiune. Cred că trebuie pur și simplu să evoluezi, să încerci să-l asculți pe cel lângă tine, să încerci să comunici cât mai bine. Nu ne iese tot timpul, dar încă rezistăm”, a mărturisit Diana.

Fabuloasa și Otravă cred în suflete pereche. „Cred în suflet pereche. Nu mă gândesc la un cuplu neapărat când vorbesc de suflet pereche. Cred că sufletul pereche poate să fie oricine. O prietenă, un prieten, dincolo de partenerul de viață”, a spus Diana, completată de soțul ei: „Cred că există, da. La mine e simplu. Eu cred că ea e sufletul meu pereche”.

Bucurii și provocări în calitate de părinți

În cadrul aceluiași interviu, cei doi au vorbit despre cum colaborează în calitate de părinți. Diana și Cristian consideră că fiica lor le-a îmbunătățit viața din toate punctele de vedere. „Suntem o echipă. Copilul a venit și ne-a îmbunătățit. Mă gândesc la răbdare, la tot felul de chestii. Toleranță. Și ne-a pus să regândim tot. Ne-a pus pe o linie dreaptă. Și-i mulțumim că există în viața noastră”, a spus Diana.

Influencerița a vorbit deschis și despre provocările maternității.

„Cea mai grea provocare este că ea crește de la o zi la alta din ce în ce mai mult și emoțional nu știi cum să gestionezi niște situații în care ea se află și cred că în asta stă greutatea. Se spune: copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Cred că problemele mari vin din partea asta de emoțional, social. Oricât ne străduim, și ne străduim mult de tot, nu reușim să fim perfecți sau să fim măcar aproape de ce ne-am dori. Pentru că, atunci când este un suflet venit din burtica ta, ești foarte subiectiv, ești foarte consumat, foarte emoționat, și uneori nu vezi lucrurile la rece. Și asta mi se pare cel mai greu în momentul de față”, a mărturisit Diana.

Cu umorul caracteristic, Otravă a adăugat: „Sunt niște provocări pe care le trecem cu brio. Suntem absolut cei mai buni părinți care există, pe care-i cunosc eu. Fără niciun fel de modestie, n-are niciun rost să fim modești acum. Și nu ne reproșăm absolut nimic și suntem perfecți”.

„Eu, fiind mamă, îmi reproșez multe, evident, ca orice mamă, dar, în general, nu ne reproșăm nimic (zâmbește)”, a concluzionat Diana Enciu.

