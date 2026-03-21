Diana Enciu și Cristian Șimonca, dezvăluiri rare despre începutul poveștii lor de iubire și viața de familie: „Ea e sufletul meu pereche"

Diana Enciu și Cristian Șimonca, dezvăluiri rare despre începutul poveștii lor de iubire și viața de familie: „Ea e sufletul meu pereche”

Adelina Duinea
Diana Enciu și Cristian Șimonca (Otravă) au vorbit deschis despre viața lor de familie, într-o discuție relaxată cu VIVA!, la balul Bridgerton din București.

Diana Enciu și Cristian Șimonca, dezvăluiri rare despre începutul poveștii lor de iubire și viața de familie

Creatorii de conținut Diana Enciu și Cristian Șimonca (Otravă) formează un cuplu din anul 2013 și împreună au o fetiță, Amelie, care va împlini 5 ani în aprilie anul acesta. Prezenți la balul Bridgerton, cei doi au oferit detalii rare despre începutul poveștii lor de iubire și despre cum arată în prezent viața lor de familie.

„Nu prea a fost (dragoste – n.red.) la prima vedere. Noi ne-am tot tatonat, live, pe Facebook. La noi a durat mult timp să ajungem împreună. Cred că e de mai lungă durată dragostea asta cu tatonat, mai mult decât dragostea la prima vedere. Ca atare, suntem de câți ani împreună? Că niciodată nu știu (râde)”, a mărturisit Diana Enciu, pentru VIVA!, completată de soțul ei: „Destui”.

Întrebați care este secretul lor, perechea a răspuns că nu crede în perfecțiune, ci în evoluție continuă și în a se asculta unul pe celălalt. „Nu există o rețetă pentru perfecțiune. Cred că trebuie pur și simplu să evoluezi, să încerci să-l asculți pe cel lângă tine, să încerci să comunici cât mai bine. Nu ne iese tot timpul, dar încă rezistăm”, a mărturisit Diana.

Vestea momentului în televiziune vine de la PRO TV! O mare vedetă se întoarce pe post, după 20 de ani!! „Sunt încântată”
Fabuloasa și Otravă cred în suflete pereche. „Cred în suflet pereche. Nu mă gândesc la un cuplu neapărat când vorbesc de suflet pereche. Cred că sufletul pereche poate să fie oricine. O prietenă, un prieten, dincolo de partenerul de viață”, a spus Diana, completată de soțul ei: „Cred că există, da. La mine e simplu. Eu cred că ea e sufletul meu pereche”.

Ce au descoperit Adriana Bahmuțeanu și avocata ei în niște documente care îl vizau pe Silviu Prigoană, la un an de la moartea afaceristului. „Banii au fost…”
Bucurii și provocări în calitate de părinți

Diana Enciu (fabmusediana) și Cristian Șimonca (Otravă) și fiica lor, AmelieIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

În cadrul aceluiași interviu, cei doi au vorbit despre cum colaborează în calitate de părinți. Diana și Cristian consideră că fiica lor le-a îmbunătățit viața din toate punctele de vedere. „Suntem o echipă. Copilul a venit și ne-a îmbunătățit. Mă gândesc la răbdare, la tot felul de chestii. Toleranță. Și ne-a pus să regândim tot. Ne-a pus pe o linie dreaptă. Și-i mulțumim că există în viața noastră”, a spus Diana.

Influencerița a vorbit deschis și despre provocările maternității.

„Cea mai grea provocare este că ea crește de la o zi la alta din ce în ce mai mult și emoțional nu știi cum să gestionezi niște situații în care ea se află și cred că în asta stă greutatea. Se spune: copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Cred că problemele mari vin din partea asta de emoțional, social. Oricât ne străduim, și ne străduim mult de tot, nu reușim să fim perfecți sau să fim măcar aproape de ce ne-am dori. Pentru că, atunci când este un suflet venit din burtica ta, ești foarte subiectiv, ești foarte consumat, foarte emoționat, și uneori nu vezi lucrurile la rece. Și asta mi se pare cel mai greu în momentul de față”, a mărturisit Diana.

Cu umorul caracteristic, Otravă a adăugat: „Sunt niște provocări pe care le trecem cu brio. Suntem absolut cei mai buni părinți care există, pe care-i cunosc eu. Fără niciun fel de modestie, n-are niciun rost să fim modești acum. Și nu ne reproșăm absolut nimic și suntem perfecți”.

„Eu, fiind mamă, îmi reproșez multe, evident, ca orice mamă, dar, în general, nu ne reproșăm nimic (zâmbește)”, a concluzionat Diana Enciu.

Cum se simte Alina Pușcaș după ce a avut burnout și infecție la rinichi. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme. „Un an foarte greu”
Chuck Norris a murit. „Era înconjurat de cei dragi și împăcat”, a anunțat familia celebrului actor american
Adi Ilie a făcut în direct anunțul la oferta lui Gigi Becali de a veni la FCSB. Exclusiv
„Mi-am zis: «Dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»” » Influencerița devoratoare de jucători: „Mi-am mărit sânii pentru el”
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul de prune rezistă cu anii!” Trucuri pentru tinerele gospodine
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Gabriela Cristea, detalii neștiute despre regulile din familia ei. Ce le cere fetelor să respecte. "Eu sunt polițistul rău din casă!"
Rareș Cojoc, prima apariție în public cu partenera de dans, la o săptămână de la anunțul divorțului de Andreea Popescu
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Chuck Norris a murit. „Era înconjurat de cei dragi și împăcat”, a anunțat familia celebrului actor american
Andreea Popescu, bărbații celebri cu care s-a iubit. Trecutul picant care iese la suprafață după divorțul de Rareș Cojoc
Anamaria Prodan, reacție incredibilă după ce s-a zvonit că Dan Alexa ar fi avut o relație cu Andreea Popescu: “Un bărbat…”
Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată! Artista a dezvăluit sexul bebelușului și prima imagine cu burtica de gravidă: „Mă simt incredibil de binecuvântată.” Foto
Cătălin Măruță, primul proiect profesional după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV. Ce a anunțat oficial: „Mi-am dorit să…”
Imagini rare cu fiul Ralucăi Bădulescu! Cum arată acum Alex, care tocmai a împlinit 23 de ani, și ce a dezvăluit celebra lui mamă. Foto
Cluj: Aproximativ 1.700 de posturi ar putea fi reduse în administrațiile locale
Presiuni asupra lui Viktor Orbán, Liderii UE cer deblocarea urgentă a finanțării pentru Ucraina
Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Cu greu o mai recunoști la 24 de ani
Explozie de noroc pentru cinci zodii în sezonul Berbecului. Trăiesc o perioadă de aur până pe 20 aprilie
David Pușcaș se identifică ca fiind queer: „Gay este o etichetă, nu există așa ceva. Am ieșit și cu fete și cu băieți”
Alina Pușcaș, complet schimbată după un an în care s-a luptat cu probleme de sănătate. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme: „Mult stres și stări de panică”
Jaqueline de la "Casa Iubirii" renunță la Alexandru și nu se uită înapoi! "Nu aș putea trece peste asta niciodată!" Cine a provocat ruptura dintre ei
Afacerea pornită de o elveţiancă, după ce s-a mutat în Arad. Un kilogram costă 35 de lei
BOMBA ANULUI, ce avansată e sarcina!! 🚨 Actrița adorată de noi, românii, așteaptă dintr-o clipă-n alta copil de la SOȚIA ei!
Gata! Rares Cojoc, în brațele celei mai comentate femei, azi, la nici o săptămână de când au anunțat divorțul! Imaginile serii sunt mai grăitoare ca o mie de cuvinte!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Diabetul crește de trei ori riscul de demență. Pericol nebănuit pentru milioane de pacienți
Testul simplu care poate depista cancerul de colon acasă. Medicii spun că poate face diferența în stadiile timpurii
A murit unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume. O legendă a filmelor de acțiune
A ignorat luni întregi simptomele, crezând că țin de menopauză. Avea cancer rectal în stadiul 3
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
