Cine sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton din București, cu ajutorul Andreei Marin: „Suntem împreună de opt ani, de la 16 ani”

Un cuplu din Sibiu a creat un moment unic la Balul Bridgerton organizat pe 19 februarie 2026, la Palatul Parlamentului. Ștefan Savu și-a cerut logodnica, Anamaria, în căsătorie, cu sprijinul Andreei Marin, potrivit Libertatea.

Cine sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton din București

Un moment magic în stil Bridgerton a transformat Balul Mascat de la Palatul Parlamentului într-o poveste de neuitat. Printre ținutele spectaculoase și prezențele strălucitoare ale vedetelor, o cerere în căsătorie inedită a cucerit inimile tuturor. Libertatea a dezvăluit povestea emoționantă a celor doi protagoniști.

Ștefan Savu și Anamaria, doi tineri din Sibiu, au devenit protagoniștii unui moment viral după ce el a cerut-o în căsătorie pe scena Balului Bridgerton, în prezența actorilor Luke Thompson, Yerin Ha, Hannah Dodd și Ruth Gemmell. Libertatea l-a contactat pe viitorul mire pentru a afla cum a reușit să pună totul la cale.

Cu ce se ocupă cei doi

Organizarea unui astfel de moment special nu a fost întâmplătoare. Ștefan a mărturisit că inspirația a venit din pasiunea logodnicei sale pentru serialul „Bridgerton”. „Știam cât de mult iubește logodnica mea serialul, iar când am văzut evenimentul, am știut că pot transforma visul ei într-un basm”, a explicat Ștefan pentru Libertatea. „Noi suntem împreună de opt ani, de la 16 ani. Anamaria este în prag de a deveni psihoterapeut, iar eu sunt antreprenor, cu o firmă de instalații termice și sanitare în județul Sibiu”, a mai declarat el.

Un sprijin esențial a venit din partea Andreei Marin, care a colaborat recent cu Netflix pentru promovarea serialului. „Zâna pentru noi a fost doamna Andreea Marin, care a dus ideea mea mai departe către echipa de organizare”, a adăugat Ștefan, subliniind cât de importantă a fost implicarea acesteia.

Ținute impecabile, în spiritul Bridgerton

Dress-code-ul impus de eveniment nu a fost ignorat. Anamaria a strălucit într-o rochie bleu, creată special pentru această ocazie la atelierul Emilinca Tailor by Maria Meianu, iar Ștefan a purtat un costum elegant de la 6AM Ceremony. „Am încercat să respectăm pe cât de mult posibil tema, și cred că am reușit”, a spus Ștefan, mândru de alegerea lor.

Planuri pentru o nuntă de poveste

După ce momentul cererii în căsătorie a devenit viral pe rețelele sociale, cuplul se gândește deja la următorul pas. „Chiar vorbeam cu prietenii noștri că ar fi superb să fie și nunta în stilul Bridgerton”, a dezvăluit Ștefan pentru Libertatea. Entuziasmul lor pentru acest univers elegant și romantic pare să inspire și planurile viitoare.

Despre serialul „Bridgerton”, sezonul 4

„Bridgerton“, o producție lansată în 2020, continuă să fascineze publicul din întreaga lume. Sezonul 4 îi are în prim-plan pe Benedict Bridgerton, interpretat de Luke Thompson, și pe Sophie Baek, jucată de Yerin Ha, a căror poveste de dragoste interzisă a captivat inimile oamenilor din întreaga lume.

