E oficial! Adela Popescu se întoarce pe micile ecrane. Ce proiect pregătește vedeta la Pro Tv

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După o absență îndelungată din lumea serialelor de ficțiune, una dintre cele mai iubite actrițe și prezentatoare din România revine sub lumina reflectoarelor. Adela Popescu a bătut oficial palma cu Pro TV pentru o revenire spectaculoasă, fanii urmând să o revadă pe micile ecrane nu într-unul, ci în două proiecte majore de ficțiune.

Actrița se întoarce la marea sa pasiune, actoria, lăsând pentru moment deoparte formatul de emisiune de tip magazin cu care își obișnuise publicul în ultimii ani. Ambele producții promit să ridice ștacheta audiențelor și sunt dezvoltate special pentru a cuceri publicul din fața televizoarelor, dar și utilizatorii platformei VOYO.

Secrete, răzbunare și suspans sub bagheta lui Anghel Damian

Primul proiect de anvergură care marchează întoarcerea Adelei Popescu pe platourile de filmare este action-drama „Fără Urmă”, notează cancan.ro. Realizată de aceeași echipă de producție de succes din spatele fenomenelor „Vlad”, „Clanul” și „Tătuțu’”, noua producție promite o rețetă de succes bazată pe adrenalină și răsturnări de situație. Sub conducerea creativă a lui Anghel Damian, serialul explorează povestea tulburătoare a unui bărbat retras la munte, al cărui trecut întunecat revine la suprafață.

În această nouă ecuație artistică plină de mister, Adela Popescu face parte din familia Scarlat, grupul aflat pe urmele protagonistului. Alături de ea, distribuția de excepție aduce în prim-plan nume mari ale scenei românești, precum Daniela Nane, Mihai Constantin, Paul Ipate, Șerban Gomoi și Aylin Cadîr, garantând o experiență cinematografică de înaltă calitate pentru telespectatori.

Lupta pentru supraviețuire în drama mafiotă de pe străzile Bucureștiului

Dincolo de misterul din „Fără Urmă”, actrița își va demonstra complexitatea interpretativă și în „Trafic”, o dramă tensionată ce explorează lumea periculoasă a crimei organizate și a alegerilor morale la limită. Subiectul central urmărește transformarea dramatică a unui tată obișnuit care, pentru a-și salva copilul atras într-o rețea interlopă periculoasă, ajunge să încalce orice lege și să riște totul.

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În cadrul acestui al doilea proiect de ficțiune, Adela Popescu va da viață unui personaj feminin extrem de puternic, menit să aducă profunzime și echilibru întregii narațiuni. Ea va face echipă pe platourile de filmare cu Tudor Chirilă, care interpretează rolul unui procuror neînduplecat, dar și cu Dragoș Bucur, Irina Ștefan și Adrian Irimescu. Cu o distribuție de zile mari și un scenariu alert care pulsează de realism, noua grilă de toamnă se anunță deja una istorică pentru fanii serialelor autohtone.

De ce s-a retras, de fapt, din televiziune

În spatele retragerii Adelei Popescu de pe micile ecrane nu s-au aflat motive profesionale, ci o nevoie acută de liniște. Anii în care a încercat să fie o profesionistă impecabilă și o mamă dedicată au lăsat urme, iar vedeta a simțit că a ajuns într-un punct de epuizare maximă. Cu multă sinceritate, ea a povestit că oboseala își spunea cuvântul, afectându-i capacitatea de a se implica total acasă și la muncă, motiv pentru care a ales, în cele din urmă, să pună frână și să se ocupe de ea și de familie.

„A fost o alegere. Eu mi-am dorit, după niște ani în care am muncit foarte mult, cu copii foarte mici. M-am trezit că sunt foarte obosită, realmente.

Nu mai puteam să fiu creativă, nu mai puteam să ofer nimic din ce știu eu că pot. Atunci, am zis că trebuie să punem puțin stop, stăm puțin pe acasă, dormim, mâncăm, stăm cu copiii mai mult sau mai puțin, ieșim cu prietenii, nu ne grăbește nimeni, nu ne sună nimeni să ne trimită în anumite locuri și abia apoi când mă simt mai cu desaga plină, o să mă întorc. Da, acum au început, bineînțeles, niște discuții. Analizăm ce variante ar fi, ce ne place și ce ni se potrivește. O să mă vedeți, sigur”, a declarat Adela Popescu acum ceva timp pentru Ego.

Foto – Facebook

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