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Familia lui Micah și Sarah Wallace se mărește, spre încântarea milioanelor de urmăritori care îi apreciază în mediul online. Cunoscuții influenceri din New York, care au devenit recent virali pe rețelele de socializare datorită modului inedit și plin de energie în care își distrează fiul, Shelton, în vârstă de 20 de luni, se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară.

Cuplul a ales să împărtășească această veste extrem de emoționantă în exclusivitate pentru revista People, dezvăluind cum s-a schimbat viața lor din momentul în care au aflat marea veste.

O presimțire transformată în certitudine după un test expirat

Marea veste a venit în luna aprilie, când Sarah a simțit că urmează să se întâmple ceva special în viața lor. Viitoarea mămică a povestit că totul a pornit de la o intuiție puternică, deși primul test de sarcină i-a dat inițial emoții negative din cauza unui detaliu tehnic.

Sarah și-a amintit cu exactitate cum a decurs acea zi plină de suspans: „Am decis să fac un test pe care îl aveam rămas de la prima sarcină, deși acesta expirase recent. După ce a ieșit negativ, am realizat că data de expirare chiar contează. Am fost ceva de genul: ‘Nu cred asta’, așa că am ieșit câteva zile mai târziu și am cumpărat un pachet nou, am făcut două teste, ambele au fost pozitive și mi-am spus: ‘Știam eu!’. Am fost fericită, pentru că atunci când am primit rezultatul negativ, am fost dezamăgită, deoarece speram la asta.”

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Anunțul surpriză care a adus lacrimi de fericire în familie

Imediat ce a avut confirmarea clară, Sarah a pus la cale un plan ingenios pentru a-și surprinde soțul, înregistrând întregul moment cu ajutorul telefonului mobil, chiar înainte ca cei doi să plece la un eveniment public. Micah era concentrat pe editarea unui material video în acel moment și nu bănuia absolut nimic.

Micah a povestit amuzat cum a fost luat prin surprindere de partenera sa de viață: „Sarah era în dormitorul nostru, avea testul, și m-a strigat: ‘Hei, ai putea să vii să mă ajuți să-mi aleg o ținută? Sunt indecisă între aceste două opțiuni’, sau ceva de genul acesta. Așa că am intrat, iar ea stătea acolo cu testul și am fost ceva de genul: ‘Ooo’. A fost destul de grozav și am plâns. Nu știu de ce, dar am fost mai emotiv pentru aceasta decât am fost pentru Shelton. A fost cu adevărat special, așa că suntem încântați.”

Schimbările fizice și o burtică ce crește în ritm alert

Cea de-a doua sarcină seamănă destul de mult cu prima pentru Sarah, însă tânăra mămică recunoaște că există și câteva diferențe care o fac să resimtă mult mai intens această perioadă, în special în ceea ce privește stările de greață nocturne și transformările prin care trece corpul ei.

Sarah a oferit detalii despre starea ei actuală de sănătate: „Mi-a fost greață noaptea când eram însărcinată cu Shelton, și același lucru s-a întâmplat și acum. Mi-a fost greață noaptea și a fost doar un pic mai extrem de data aceasta, deși sunt recunoscătoare că nu mi s-a făcut rău sau altceva de acest gen.

Pe de altă parte, burtica crește mult mai repede decât la prima sarcină, ceea ce cred, din câte spune lumea, că este un lucru obișnuit. După ce ai avut deja un copil, se întâmplă mult mai repede, deoarece corpul tău reacționează ca și cum ar spune: ‘Aha, deci asta facem din nou’ și pur și simplu trece la treabă.”

Emoții mari pentru trecerea la statutul de familie cu doi copii

Bebelușul este așteptat să vină pe lume în luna decembrie, iar cei doi creatori de conținut din New York abia așteaptă să vadă cum va reacționa micul Shelton în rolul de frate mai mare. Ei sunt convinși că fiul lor va fi extrem de protector și iubitor cu noul membru al familiei.

Micah își pune mari speranțe în instinctele de frate ale primului lor copil: „Cred că se pricepe foarte bine cu copiii. Ori de câte ori este în preajma copiilor și petrece timp cu ei, este întotdeauna foarte blând și pur și simplu drăguț, așa că sper ca acest lucru să rămână valabil. Cred că asta mă entuziasmează cel mai mult, doar să văd acest lucru.”

În completarea soțului ei, Sarah privește cu entuziasm spre viitor și abia așteaptă să descopere noua lor viață în formulă extinsă: „Sunt de acord cu Micah și, de asemenea, abia aștept să învăț cum se simte dinamica cu doi copii. Sunt încântată pur și simplu să-l văd alături de bebeluș.”

Foto – Instagram

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