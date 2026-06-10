Codruța Filip merge mai departe după divorțul de Valentin Sanfira! Cu cine pleacă în vacanță vara aceasta. „Asta e foarte frumos!”

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După o perioadă marcată de schimbări majore în plan personal, în urma despărțirii de Valentin Sanfira, Codruța Filip își canalizează întreaga energie către scenă și public. Prezentă la primul său eveniment monden de după pronunțarea divorțului, artista a vorbit deschis despre modul în care își gestionează noua realitate, despre sprijinul necondiționat al familiei și despre planurile profesionale intense care o vor ține în priză pe parcursul întregii veri.

O apariție spectaculoasă și un nou început pe scenă

Prezența Codruței Filip la cel mai recent eveniment monden din Capitală nu a trecut neobservată. Artista a ales să marcheze această primă ieșire publică după separare printr-o apariție extrem de elegantă și plină de încredere. Aceasta a optat pentru un compleu de culoare verde vibrant, compus dintr-o bustieră rafinată și o fustă lungă, care i-a pus în valoare silueta armonioasă, completându-și look-ul cu părul lăsat lejer pe spate.

Dincolo de impactul vizual, vedeta a emanat o energie pozitivă, deși a recunoscut că ritmul ultimelor săptămâni a fost unul extrem de solicitant. Programul estival se anunță deja extrem de încărcat, concertele și deplasările prin țară succedându-se într-un ritm alert, lăsând foarte puțin timp pentru odihnă.

Muzica – terapie în momentele de cumpănă

Întrebată cum reușește să facă față volumului uriaș de muncă și dacă agenda plină reprezintă o modalitate de a trece peste momentele dificile din viața privată, interpreta a confirmat că muzica a devenit cel mai bun aliat al său în această etapă de tranziție. Concertele numeroase din weekenduri și interacțiunea directă cu fanii îi oferă resursele necesare pentru a merge mai departe.

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Codruța Filip a recunoscut cu sinceritate starea de oboseală generată de ritmul alert, dar a subliniat că satisfacțiile profesionale compensează din plin efortul depus în studioul de înregistrări și pe scenă.

„Sunt puțin obosită pentru că am avut un weekend plin, aglomerat, cu multe evenimente și concerte, dar sunt bine. Da. Exact. Să știi că mi-am găsit refugiul în muncă. Ăsta este un lucru bun, pentru că evoluez frumos și asta înseamnă că lansez multă muzică pentru cei care mă urmăresc și cei care mă ascultă zi de zi și îmi trimit mesaje frumoase. Și asta e foarte frumos” – a dezvăluit ea, pentru viva.ro.

Planuri de vacanță și sprijinul de neprețuit al părinților

Deși agenda încărcată din timpul sezonului cald nu îi permite o pauză imediată, gândul la o perioadă de relaxare rămâne una dintre prioritățile artistei pentru finalul acestei veri. Codruța Filip își dorește o escapadă departe de agitația cotidiană, însă nu singură, ci însoțită de cele mai importante persoane din viața sa, cele care îi sunt alături în mod necondiționat.

Artista a mărturisit că destinația nu este încă stabilită, însă dorința de liniște o va purta, cel mai probabil, peste hotare, unde speră să își reîncarce bateriile în compania familiei:

„Nu mi-a trecut prin minte acum. Habar nu am. Probabil undeva în afara țării, să mă liniștesc câteva zile. Și, probabil, alături de părinții mei.”

În această perioadă de tranziție de după divorț, prezența părinților în viața de zi cu zi a artistei a devenit un pilon fundamental de stabilitate. Aceștia au ales să vină mult mai des în Capitală pentru a-i fi aproape și pentru a o susține în gestionarea programului încărcat, transformând vizitele lor într-un ajutor extrem de prețios.

„Părinții mei vin foarte des la București. Mai stau câteva zile cu mine, lucru care mă ajută foarte mult. Mai merg și eu pe acasă, dar mai răruț, pentru că alerg prin țară. Și atunci îmi este mai greu să ajung. Dar profit de evenimentele pe care le am în zonă și atunci mai trag câte o fugă și pe la ei.”

Prin această atitudine axată pe dezvoltare personală și profesională, Codruța Filip demonstrează că își continuă drumul cu demnitate, transformând o etapă dificilă într-un motor pentru performanță și regăsire prin intermediul artei sale.

Foto – Facebook

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