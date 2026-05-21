Codruța Filip a recunoscut că a mers la psiholog după divorțul de Valentin Sanfira: „E ok să ceri ajutor”

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat la începutul acestui an, la scurt timp după ce artista s-a întors de la filmările emisiunii „Desafio: Aventura”. Aceasta a afirmat că mariajul ei s-a încheiat în urma unei infidelități, iar acum a recunoscut că, în urma acestei experiențe, a cerut ajutorul unui psiholog.

Codruța Filip a mers la psiholog după divorț

După un divorț intens mediatizat de Valentin Sanfira, cântăreața Codruța Filip a ales să își concentreze energia asupra carierei sale. Invitată recent la un eveniment monden organizat pentru premiera finalei emisiunii „Desafio: Aventura” de la PRO TV, unde a fost și concurentă, artista a vorbit deschis despre procesul prin care a trecut pentru a-și regăsi echilibrul.

„M-am focusat foarte tare pe muncă în perioada asta. A fost o perioadă dificilă peste care încerc să trec așa ușor-ușor, cu sprijinul celor dragi sufletului meu. Nu o să mai dau prea multe explicații pe subiectul acesta pentru că deja am zis tot ce am avut de zis. Tot ce pot spune acum este că sunt bine, că mă focusez pe carieră, pe muzică”, a declarat artista pentru Click.

Codruța Filip a găsit alinare și în familie și prieteni, care au fost alături de ea necondiționat, oferindu-i sprijinul emoțional necesar.

„Părinții mei au fost sprijinul meu suprem. Dar am avut și prieteni care au fost lângă mine necondiționat și au știut să-mi spună o vorbă bună de fiecare dată când am avut nevoie. Cred că e un lucru foarte important pentru sufletul unui om. Oricât ai fi de puternic, tot ai nevoie de suport moral, de un umăr pe care să plângi”, a adăugat ea.

Ce spune artista despre o nouă căsătorie

Pe lângă susținerea celor apropiați, Codruța Filip a găsit curajul să își deschidă inima și în fața unui specialist.

Ea a recunoscut că a apelat la un psiholog, o experiență nouă pentru ea, dar extrem de benefică.

„Da, am fost, e o normalitate, nu mi se pare ceva ieșit din comun. Recunosc că nu mai fusesem niciodată, dar câteodată simți nevoia și trebuie să accepți lucrul acesta. E ok să ceri ajutor. Sfătuiesc pe toți cei care au nevoie să o facă!”, a spus artista.

În ceea ce privește planurile de viitor, Codruța este categorică: căsătoria nu este pe lista ei de priorități în acest moment.

„Nu mă gândesc la acest aspect acum! Departe de mine gândul acesta, mă focusez doar pe muncă, pe carieră, pe mine și pe ceea ce am de făcut”, a subliniat ea pentru aceeași publicație.

În prezent, Codruța Filip își îndreaptă toată energia către cariera muzicală, transformând ceea ce a trăit într-o sursă de inspirație creativă.

„Am scos niște piese inspirate din experiența mea. Încerc să pun pe muzică tot ceea ce simt, sentimentele, trăirile mele”, a mai spus ea.

