Andreea Bănică și-a șocat fanii cu o schimbare de look. Cum arată artista brunetă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Bănică și-a luat prin surprindere fanii când a publicat mai multe imagini în care apare cu părul bruneta. Artista este consacrată pentru părul ei blond și ochii albaștri, iar acum a surprins cu o transformare radicală. Iată cum arată brunetă.

Andreea Bănică, schimbare radicală de look

Andreea Bănică s-a afișat pe Instagram cu un look complet schimbat, iar fanii au rămas surprinși de cât de bine o prindă pe artistă noua culoare de păr.

Schimbarea a venit doar pentru un videoclip al unei piese, însă urmăritorii i-au spus că îi stă foarte bine și au întrebat-o dacă va adopta noua culoare și pentru viitor.

„Nu am curaj să-mi schimb culoarea. Pentru un videoclip a meritat. Nu cred că m-aș putea obișnui. Schimbarea m-ar costa părul sănătos pe care l-am obținut cu greu”, a răspuns cântăreața.

Ce spune despre videoclipurile pe care le filmează

Andreea Bănică a vorbit și despre eforturile colosale din spatele unui videoclip de câteva minute. Vedeta a povestit despre cât de multă oboseală se adună în spatele unui astfel de proiect.

Citește și: Andreea Bănică, reacție după ce românii s-au plâns de prețurile de pe litoral: „Mai du-te în Bulgaria”. Artista și soțul ei au un hotel în Eforie

„Toată lumea vede 30 de secunde dintr-un videoclip. Puțini văd orele de filmare, oboseala, presiunea, nopțile târzii, emoțiile, nesiguranțele și sacrificiile din spatele lor”, a scris vedeta în mediul online.

Ce face pentru un ten luminos

Andreea Bănică le-a vorbit urmăritorilor de pe Instagram despre felul în care are grijă de tenul ei pentru fermitate și elasticitate. Ea spune că are un tratament anti-îmbătrânire cu cocktail de vitamine.

Ea le-a spus fanelor să își aplice tratamentul de față și pe decolteu, pentru că un decolteu îmbătrânit arată inestetic.

„Tratament anti-aging cu un cocktail de vitamine! Tratament pentru strălucire și luminozitate. Întotdeauna faceți tratamentele și pe zona gâtului și a decolteului. Nu faceți doar fața. Ar arăta inestetic”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Citește și: Fiul Andreei Bănică, Noah, trece prin momente dificile. Copiii au început să râdă de el: „Bullying, bătăi și altele”

Cântăreața a vorbit despre faptul că apelează frecvent la tratamente faciale și că face tot ce trebuie pentru a își îngriji pielea, mai ales că după o vârstă, tenul începe să își piardă din elasticitate. Ea a spus că nu este adepta operațiilor estetice.

„Dragile mele, recunosc că încă nu am descoperit secretul tinereții fără bătrânețe, dar ușor-ușor, am descoperit câteva trucuri care mă ajută să înaintez în vârstă frumos, zic eu.după cum știți, nu sunt adepta operațiilor, schimbărilor totale sau a procedeelor foarte invazive și periculoase pentru corpul nostru pe viitor.

Nu am nimic cu persoanele care fac asta, nu judec pe nimeni, doar că nu sunt chiar genul meu. Eu am ales întotdeauna procedee cât mai puțin invazive, care să prevină mai mult decât să „schimbe” și sunt foarte mulțumită de alegerile pe care le-am făcut”, a explicat Andreea Bănică.

Urmărește-ne pe Google News