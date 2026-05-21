Andreea Bănică și-a șocat fanii cu o schimbare de look. Cum arată artista brunetă

Andreea Bănică și-a luat prin surprindere fanii când a publicat mai multe imagini în care apare cu părul bruneta. Artista este consacrată pentru părul ei blond și ochii albaștri, iar acum a surprins cu o transformare radicală. Iată cum arată brunetă.
„Toată lumea vede 30 de secunde dintr-un videoclip. Puțini văd orele de filmare, oboseala, presiunea, nopțile târzii, emoțiile, nesiguranțele și sacrificiile din spatele lor”, a scris vedeta în mediul online.
Ce face pentru un ten luminos
Andreea Bănică le-a vorbit urmăritorilor de pe Instagram despre felul în care are grijă de tenul ei pentru fermitate și elasticitate. Ea spune că are un tratament anti-îmbătrânire cu cocktail de vitamine.
Ea le-a spus fanelor să își aplice tratamentul de față și pe decolteu, pentru că un decolteu îmbătrânit arată inestetic.
„Tratament anti-aging cu un cocktail de vitamine! Tratament pentru strălucire și luminozitate. Întotdeauna faceți tratamentele și pe zona gâtului și a decolteului. Nu faceți doar fața. Ar arăta inestetic”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.
Cântăreața a vorbit despre faptul că apelează frecvent la tratamente faciale și că face tot ce trebuie pentru a își îngriji pielea, mai ales că după o vârstă, tenul începe să își piardă din elasticitate. Ea a spus că nu este adepta operațiilor estetice.
„Dragile mele, recunosc că încă nu am descoperit secretul tinereții fără bătrânețe, dar ușor-ușor, am descoperit câteva trucuri care mă ajută să înaintez în vârstă frumos, zic eu.după cum știți, nu sunt adepta operațiilor, schimbărilor totale sau a procedeelor foarte invazive și periculoase pentru corpul nostru pe viitor.
Nu am nimic cu persoanele care fac asta, nu judec pe nimeni, doar că nu sunt chiar genul meu. Eu am ales întotdeauna procedee cât mai puțin invazive, care să prevină mai mult decât să „schimbe” și sunt foarte mulțumită de alegerile pe care le-am făcut”, a explicat Andreea Bănică.