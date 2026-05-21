Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au căsătorit civil. Primele imagini de la Starea Civilă

Simona Trașcă (46 ani) și Marian Buzilă s-au căsătorit astăzi, 21 mai. Cei doi au mers alături de prieteni la Starea Civilă, unde au devenit, oficial, soț și soție.

Simona Trașcă și Marian Buzilă au spus un „DA” emoționant! Cu zâmbete largi și ochi sclipitori, cei doi îndrăgostiți au oficializat astăzi relația lor, devenind soț și soție în cadrul unei ceremonii civile.

Evenimentul, despre care cei doi au fost destul de discreți până în ultimul moment, a fost unul simplu, dar plin de eleganță și emoție.

Cuplul format din Simona Trașcă și artistul Marian Buzilă trăiește o poveste de dragoste care a început în urmă cu aproape doi ani. Astăzi, această poveste a atins un nou apogeu, cu semnarea actelor de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.

„Totul a fost perfect, exact așa cum mi-am dorit”, a transmis Simona fanilor săi pe rețelele sociale, unde a împărtășit și câteva cadre prețioase de la cununie.

Ce ținute au ales mirii

Simona Trașcă a strălucit într-o rochie albă, de tip creion, care i-a pus în valoare silueta impecabilă. Ținuta a fost completată de o broșă aurie și un buchet spectaculos de trandafiri roșii și albi, care a adus un contrast superb.

Marian Buzilă, la rândul său, a ales un costum maro elegant, asortat cu o cămașă albă.

Simona Trașcă a avut grijă ca fiecare detaliu să fie atent planificat, inclusiv alegerea rochiilor. Vedeta a declarat, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, că a optat pentru două ținute speciale: „Da, două am (n.r. rochii de mireasă). Inițial, am optat pentru mai multe rochii, dar am mai tăiat din ele, că, totuși… Am zis să las două rochii: una pentru biserică și cealaltă pentru petrecere”.

Petrecerea de nuntă și cununia religioasă vor avea loc în zile diferite, iar la eveniment sunt așteptați în jur de 150 de invitați.

