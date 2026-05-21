Elena Ionescu, apariție rară alături de iubitul cu 13 ani mai tânăr decât ea. Fotbalistul l-a cunoscut pe fiul artistei

Elena Ionescu este în culmea fericirii de când și-a găsit jumătatea în fotbalistul Alex Enache. Vedeta nu este deranjată de faptul că sportivul are cu 13 ani mai puțin decât ea, ci se bucură de fiecare moment al acestei povești de dragoste. În plus, bărbatul a făcut deja cunoștință cu fiul brunetei, iar lucrurile par să meargă foarte bine.

Ipostaze rare: Elena Ionescu, alături de iubitul mai tânăr cu 13 ani

Elena Ionescu demonstrează că în dragoste, vârsta este doar un număr. Cântăreața s-a îndrăgostit de Alex Enache, un fotbalist cu 13 ani mai tânăr decât ea, iar relația dintre cei doi evoluează frumos.

În ultimele imagini postată de cântăreață, ea apare în brațele iubitului ei, iar în poza apare și fiul ei, semn că relația lor a trecut la un nou nivel și Alex l-a cunoscut pe băiatul Elenei.

Cei doi par îndrăgostiți până peste cap, iar asta reiese și din mesajul pe care l-a transmis artista.

„Cu tine mă simt acolo unde răsună sufletul”, a scris Elena pe Instagram.

Cei doi apar îmbrățișându-se și sărutându-se la piscină, trăindu-și povestea de dragoste înflăcărată. În fotografii apare și fiul câștigătoarei Survivor, pe care aceasta îl ține în brațe, iar iubitul ei s-a apropiat de el, conform imaginilor.

Bruneta de 38 de ani a afișat o siluetă impecabilă, semn că dragostea îi privește. Toată numai un zâmbet, Elena s-a afișat într-un costum de baie din două piese care îi pune silueta în valoare.

Ea și Alex Enache și-au oficializat relația în iarnă, când au postat câteva fotografii dintr-o vacanță în Dubai. Apoi, au început să vorbească despre relația lor în public.

„Este o perioadă frumoasă a vieții mele, de care mă bucur din plin. Prefer ca detaliile vieții mele private să rămână în continuare în afara spațiului public. Cred mult în discreție, mai ales atunci când sunt implicați oameni dragi mie.

Alex este o persoană pe sufletul meu și cred că nu a apărut întâmplător, e o liniște pe care am căutat-o de mult”, declara Elena Ionescu pentru Spynews.ro.

Se gândește deja la căsătorie

Vedeta a vorbit și înainte despre faptul că are o relație cu cineva, însă nu era pregătită să spună despre cine este vorba.

Pe atunci, ea spunea că nu vrea să dea prea multe detalii și că vrea să concretizeze relația pentru viitor, adică să se căsătorească.

”După cum bine știi sau ai observat de-a lungul timpului, am fost discretă cu viața mea personală, asta pentru că nu îmi doresc să se vorbească despre viața mea personală!

Sunt cu cineva de ceva timp, iar ceea ce am postat a fost, așa, pentru mine, cumva, nedorind să dau mai multe detalii până când nu voi concretiza această relație pentru viitor, adică să mă căsătoresc. Că așa știi cum e, nu îmi place să se scrie despre persoanele pe care le cunosc sau cu care sunt în relație, în cunoaștere!”, spunea Elena Ionescu atunci.

