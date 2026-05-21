Trupa Ro-Mania este în doliu. A murit Bogdan Ghiță, alias DJ Bob Fontana

Bogdan Ghiță, cunoscut publicului drept DJ Bob Fontana, a încetat din viață. Vestea tragică a căzut ca un trăsnet peste industria muzicală și a lăsat mii de fani în lacrimi.

Artistul, care a fost un pilon de energie și un colaborator de nădejde al legendarei trupe Ro-Mania, a plecat dintre noi mult prea devreme, lăsând în urmă o durere nemărginită și o mulțime de întrebări fără răspuns. Anunțul dureros a fost făcut chiar de colegii săi de scenă, cei alături de care a scris istorie în muzica de petrecere din România încă din anii ’90.

Mesaje sfâșietoare din partea colegilor de scenă

Pierderea lui Bogdan Ghiță a lăsat o rană adâncă în sufletele membrilor trupei Ro-Mania, formație cunoscută în trecut și sub numele de Ion din România. Artiști precum Ionuț Voicu și Marius Coman au fost primii care au reacționat în spațiul public, postând mesaje pline de emoție și pioșenie în memoria celui care le-a fost nu doar coleg de turnee, ci și un prieten loial.

Aceștia au descris un om care își transformase întreaga existență într-un imn dedicat bucuriei și muzicii, capabil să ridice în picioare săli întregi prin seturile sale electrizante.

„Drum lin printre stele și beat-uri eterne, Bogdan. Muzica ta nu se va opri niciodată!” – a transmis Ionuț Voicu pe pagina sa de Facebook.

Secțiunea de comentarii a paginilor de socializare s-a umplut instantaneu de regrete și povești depănate de cei care l-au întâlnit măcar o dată în culise sau la evenimente. Oamenii își amintesc cu nostalgie de zâmbetul lui molipsitor și de bunătatea care îl caracteriza în viața de zi cu zi.

„Va fi un gol imens fără el”, a fost una dintre primele reacții apărute în mediul online din partea celor care l-au iubit și prețuit.

Alți fani au ținut să scoată în evidență carisma inegalabilă pe care DJ Bob Fontana o afișa de fiecare dată când urca pe scenă: „Avea o energie rară. A plecat mult prea devreme dintre noi.”

Ultima postare a artistului a fost în aprilie

Moartea subită a lui Bogdan Ghiță a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că artistul nu era cunoscut cu probleme grave de sănătate în spațiul public. Prietenii apropiați și fanii deopotrivă încearcă să înțeleagă ce anume a dus la acest sfârșit prematur, însă, până în acest moment, familia și apropiații au preferat să păstreze discreția, iar cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică.

Un detaliu care adâncește și mai mult tristețea fanilor este legat de activitatea sa din mediul virtual. Ultima interacțiune a lui DJ Bob Fontana cu comunitatea sa de pe rețelele de socializare a avut loc pe data de 28 aprilie. Nimic din postările sale recente nu prevestea nenorocirea care avea să se abată asupra familiei sale doar câteva săptămâni mai târziu

Ro-Mania pierde un membru de bază al poveștii sale de succes

Inființată în anul 1996, trupa Ro-Mania a revoluționat piața muzicală autohtonă prin îmbinarea folclorului cu ritmurile moderne, devenind rapid favorită la petrecerile românilor din țară și din diaspora. De-a lungul anilor, prin proiect au trecut nume importante precum Marius Coman, Andrei Sosoiu, Sorin Mitrea, Mihai Bita și Cătălin Voicu, fiecare lăsându-și amprenta asupra succesului colectiv.

DJ Bob Fontana a reprezentat spiritul modern și vibrant al acestei formule, fiind recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați DJ din cercul muzicii de petrecere și al spectacolelor live. Deși drumul său pământesc s-a oprit brusc, colegii săi promit că mixurile, optimismul și amintirea lui vor continua să trăiască prin fiecare acord muzical pe care formația îl va aduce pe scenă de acum înainte.

