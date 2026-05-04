CRBL, mesaj emoționant pentru Olga Guțanu, la doi ani de relație: „Când ne privim, dispare vârsta”

CRBL și iubita lui, Olga Guțanu, au împlinit doi ani de relație, iar artistul i-a dedicat câteva versuri care spun multe despre relația lor. Cântărețul a vorbit despre diferența de vârstă dintre ei, dar și despre faptul că acest aspect nu este un obstacol pentru ei.

CRBL, mesaj pentru Olga la doi ani de relație

CRBL și Olga Guțanu formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc. Cântărețul a divorțat de Elena și la scurt timp a fost prins alături de o fată cu mult mai tânără decât el.

Cei doi au încercat să explice că s-au îndrăgostit, iar artistul a spus că a întâlnit-o pe Olga după divorț.

Recent, cei doi au împlinit doi ani de relație, în ciuda a ceea ce mulți credeau că va fi doar o aventură.

„Am crescut pe vinil, ea pe live-uri de Insta,

Dar când ne privim, dispare vârsta

Toți devin experți când simt că n-au ce noi simțim,

N-au trăit, nu vor trăi, nu trăiesc ce noi trăim”, a scris CRBL.

Cum s-au cunoscut

CRBL și Olga Guțanu sunt împreună din mai 2024, cei doi s-ar fi cunoscut la aproape o lună de la anunțarea divorțului.

„Pe Olga am cunoscut-o în 2 mai (2024), la aproape o lună de când am anunțat divorțul, dar așa a fost să fie. Atunci am întâlnit-o pe fata asta. Iubirea nu întreabă când apare, vrei sau nu vrei, doar tu alegi dacă te implici sau nu.

Joia noi mergem la clubul moto, avem întâlnirea noastră și într-o joi, cu doi prieteni de acolo, am ieșit în Centrul Vechi și acolo am cunoscut-o pe Olga, într-un bar, într-un pub. În seara aia ne-am cunoscut și apoi ea a plecat două săptămâni și m-am mai văzut cu ea apoi, după ce s-a întors.

Apoi ușor-ușor, constructiv, ne-am mai văzut, am povestit, și am ajuns astăzi aici, când mai avem un pic și facem șapte luni. Olga are 23 de ani, are jumătatea vârstei mele, mi se pare asta un lucru foarte rar, că sunt foarte puțini în lumea asta care nimeresc efectiv jumătatea pentru că așa s-a nimerit anul ăsta. Sunt șase luni în care ea este jumătatea mea, matematic vorbind și nu numai matematic vorbind”, a dezvăluit artistul.

Olga Guțanu are 25 de ani, iar CRBL are 47 de ani. Între cei doi este o diferență de vârstă de peste 20 de ani.

„Recunosc, sunt foarte îndrăgostit de Olga. Și e foarte bine când iubești și când ești iubit”, a mărturisit CRBL.

