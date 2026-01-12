Elena Vîșcu susține că CRBL mai uită să plătească pensia alimentară: „Mă gândesc că poate pe viitor n-o să uite”

Elena Vîșcu a oferit detalii rare despre pensia alimentară pe care CRBL trebuie să i-o trimită lunar pentru fiica lor, Alessia, în vârstă de 15 ani. Fosta coregrafă de la „Dansez pentru tine” a zis ce face când artistul uită să-i vireze banii.

Elena Vîșcu susține că CRBL mai uită să plătească pensia alimentară

Elena Vîșcu (38 de ani) și Eduard „CRBL” Andreianu (47 de ani) au divorțat în primăvara anului 2024, după aproximativ 16 ani de căsnicie. La un an și jumătate de la divorț, Elena a oferit detalii rare despre pensia alimentară pe care au stabilit-o și despre cât de des comunică, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

„Există o pensie alimentară sau o înțelegere între voi?”, a întrebat-o Cornelia Ionescu pe Elena Vîșcu. „Există”, a răspuns coregrafa prompt.

„Te descurci cu acea pensie alimentară?”, a continuat Cornelia. „Dacă nu uităm s-o plătim, da (râde)”, a replicat Elena.

„Ce faci atunci când uită?”, a încercat jurnalista să afle.

„Nimic. Ne controlăm, suntem adulți, avem discernământ. Unii mai mult, alții mai puțin. Mă gândesc că poate pe viitor n-o să uite. Mulți au senzația că acea pensie alimentară revine mamei. Nu este așa. Este pentru copil. Există foarte multe cheltuieli, știm cu toții. Îmbrăcat, încălțat, mâncat, adolescentă, domnișoară, activități, și lista continuă. Norocul meu sunt părinții. De partea cealaltă e foarte ușor, a virat niște bani și la revedere. De la școală, la școală, teme, întâlniri cu profesorii”, a mai transmis Elena.

Citește și: Elena Vîșcu, reacție surprinzătoare atunci când CRBL i-a spus că vrea să divorțeze: „Pentru mine familia e numărul 1”

Cât de des vorbesc Elena Vîșcu și CRBL după divorț

CRBL și fosta soție comunică rar și doar pe teme ce o privesc pe fiica lor. Fiindcă Alessia este adolescentă, Elena nu intervine între ea și tatăl ei, ci îi lasă să comunice singuri. „Eu îi las foarte mult pe ei doi să comunice între ei. Alessia e mare”, a explicat Elena.

„Tu nu vorbești deloc cu el?”, a întrebat moderatoarea. „Nu”, a răspuns Elena prompt. „Nici când uită de pensia alimentară?”, a insistat jurnalista. „Nu”, i s-a răspuns din nou. „Lași lucrurile așa?”, a continuat. „Ce să fac, să mă dau cu capul de pereți? (râde)”, a replicat Elena.

Deși ea călătorește foarte des pentru job din Republica Moldova în România, Elena și CRBL se văd foarte rar. „Ieri ne-am văzut. Până ieri ne-am văzut în noiembrie. A fost sărbătoare când a fost prima oară la Chișinău la Alessia după mult timp. Bravo, foarte bine! Poate nu a avut posibilitatea înainte”, a mai spus Elena.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News