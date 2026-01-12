Ce fiică frumoasă au Nick NND și soția lui, Cătălina Marin, de la Power Couple, sezonul 3. Cu ce se ocupă Andreea Marin la 19 ani

Nick NND și Cătălina Marin formează un cuplu de 33 de ani și împreună au o fiică, Andreea Marin. Cuplul a intrat în atenția publică odată cu participarea în sezonul 3 Power Couple România, care se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30, la Antena 1. Descoperă din rândurile de mai jos cu ce se ocupă fiica perechii.

Ce fiică frumoasă au Nick NND și soția lui, Cătălina Marin

Andreea Marin s-a născut pe 1 decembrie 2006 și este fiica artistului Nicolae Marin, cunoscut drept Nick NND, și a soției lui, Cătălina Marin. Cuplul participă la Power Couple România, sezonul 3. La 19 ani, fiica lor, Andreea, este creatoare de conținut online. Tânăra are o comunitate de 18,4 mii de urmăritori pe Instagram și de 122,6 mii de urmăritori pe TikTok. Totodată, Andreea pare să fie responsabilă de promovarea online a tatălui ei.

Pe conturile personale de socializare, Andreea Marin publică videoclipuri amuzante, videoclipuri cu părinții ei, videoclipuri în care se machiază sau testează produse cosmetice și nu numai. Andreea este pasionată de make-up, a luat lecții de canto și a fost angajată chiar de tatăl ei ca DJ la câteva spectacole la care l-a însoțit.

Andreea Marin vrea să participe la „Asia Express”

Tânăra a apărut în trecut alături de tatăl ei în emisiuni TV cum ar fi „Chefi la cuțite” (2021) și „Vorbește Lumea”, semn că se simte în largul ei în lumina reflectoarelor. În plus, Andreea își dorește să participe la „Asia Express”.

„Ca tată se comportă ca și cum am fi prieteni. Uneori se cam enervează și mă ceartă. E foarte strict cu lucrurile lui. Se enervează foarte repede, iar apoi își dă seama că a exagerat”, povestea Andreea în emisiunea „Chefi la cuțite”.

