Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV, după 19 ani. Primele declarații ale prezentatorului tv: „A fost mai mult decât o emisiune”

Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV, după 19 ani în care a fost una dintre marile vedete ale postului de televiziune. Decizia vine în contextul proiectelor personale și profesionale tot mai numeroase ale prezentatorului.

După aproape două decenii în care a fost una dintre cele mai recognoscibile figuri de la PRO TV, Cătălin Măruță își încheie aventura televiziunii. Ultima ediție a emisiunii sale zilnice va fi difuzată pe 6 februarie 2026, marcând un moment important în cariera lui, potrivit iamnews.

Timp de 19 ani, Cătălin a fost un punct de referință pentru telespectatori. De la interviuri memorabile până la momente de divertisment, el a reușit să creeze o legătură puternică cu publicul său. Cu toate acestea, în ultimii ani, audiența emisiunii a fost în scădere, iar speculațiile despre viitorul show-ului au devenit din ce în ce mai frecvente.

Decizia de a renunța la emisiune este strâns legată de programul extrem de aglomerat al lui Cătălin Măruță. Realizatorul se dedică tot mai mult proiectelor din online, colaborărilor profesionale și activităților creative alături de familia sa.

Printre cele mai recente inițiative se numără un film la care a lucrat cu fiica sa, Eva, dar și alte proiecte care îi ocupă o mare parte din timpul zilnic. În acest context, ritmul impus de emisiunea zilnică a devenit dificil de susținut.

Cum a avut loc despărțirea de Pro TV

Un aspect important este faptul că despărțirea de PRO TV s-a făcut în termeni amiabili. Relația dintre Cătălin Măruță și postul de televiziune rămâne una pozitivă, iar soțul artistei Andra ar putea să colaboreze pe viitor în cadrul unor proiecte punctuale sau apariții speciale. Astfel, plecarea lui nu reprezintă o ruptură definitivă, ci mai degrabă o tranziție către o nouă etapă profesională.

Ultima ediție a emisiunii sale coincide cu debutul unui nou sezon de televiziune, iar show-ul „Desafio: Aventura” va fi promovat intens în această perioadă. De-a lungul anilor, emisiunea lui Cătălin Măruță a fost o platformă ideală pentru lansarea proiectelor PRO TV, având un impact semnificativ asupra publicului.

Primele declarații ale lui Cătălin Măruță

Potrivit unui comunicat al postului de televiziune, decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

