Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025: „Sezonul acesta a fost ca o gură de aer proaspăt în viața mea”. Tânăra și-a pierdut tatăl în timpul filmărilor / Exclusiv

Cosmina Boboc este câștigătoarea sezonului cu numărul 10 MasterChef! Tânăra a plecat acasă, aseară, cu trofeul, dar și cu premiul de 75.000 de euro.

Sezonul 10 MasterChef Pro Tv s-a încheiat aseară după ce Cosmina Boboc a fost desemnată câștigătoarea trofeului și marelui premiu de 75.000 de euro. În finală, Cosmina s-a „luptat” cu Florentin și cu Ștefan.

Cosmina Boboc, câștigătoarea sezonului cu numărul 10, MasterChef: „Mă simt copleșită de emoții, dar în același timp mă simt de parcă nu mai sunt pe pământul ăsta”

Unica.ro a realizat primul interviu cu Cosmina Boboc, aseară, după ce i-a fost înmânat trofeul și premiul. Tânăra ne-a mărturisit că sezonul acesta a fost ca o gură de aer proaspăt pentru ea, ajutând-o să treacă mai ușor peste cele 3 pierderi din viața ei: ambii părinți și bunica. Tatăl ei s-a stins chiar în perioada în care se filma acest sezon intens MasterChef 2025.

Cosmina, felicitări! Tremuri de emoții.

Încă nu-mi vine să cred că chiar s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu-mi vine să cred că eu sunt MasterChef sezonul 10, 2025!

Mă simt copleșită de emoții, dar în același timp mă simt parcă nu mai sunt pe pământul ăsta, efectiv.

Ce vei face când vei pleca de aici?

Mă voi duce să dorm foarte mult, pentru că a fost o experiență care, pe cât de frumoasă a fost, pe atât de tare te consumă.

De când te-a apuci de treabă?

După ianuarie.

Ce vei face de sărbători?

Mă voi închide în casă cu prietenul meu, o să împodobim un brad și o să facem cea mai mare salată boeuf care a existat pe pământul ăsta și o să o bem și o să mâncăm cu ceai de tei. Salată boeuf, ceai de tei și un colț de pâine caldă.

Cosmina Boboc: „Mi-a fost frică de desertul lui Ștefan”

Cum a fost sezonul 10 MasterChef?

Sezonul ăsta pentru mine a fost ca o gură de aer proaspăt în viața mea. A fost foarte intens, foarte diferit.

Am avut foarte multe deplasări, am schimbat formatul în sensul că am gătit cu chefii în echipă și fiecare a avut un chef care a condus toată echipa.

Meritai să câștigi?

Asta o pot spune doar chefii. Sincer, mi-a fost frică de desertul lui Ștefan. Pentru că Ștefan a avut un desert absolut superb și foarte complex.

Ce va face Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef, cu premiul de 75.000 de euro?

Ce vei face cu marele premiu?

Cu banii, ceea ce îmi doresc foarte mult e să-mi deschid un restaurant mic de breakfast, cu sandwișuri coreene. Să fie și un coffee place și seara un loc pentru comunitate, unde se pot ține diferite evenimente.

Și cred că asta îmi va schimba un pic viața.

Ai trecut prin momente grele în ultima perioadă. Cum te simți?

Am avut o viață interesantă, să spunem așa, și am avut destul de multe surprize mai puțin plăcute, mai ales în ultimul an.

Tatăl meu a murit în timpul MasterChef-ului, în timp ce se difuza, și anul trecut au murit și mama mea, tot de cancer, și bunica mea, care m-a crescut.

Și cumva de asta zic că MasterChef-ul… ce s-a întâmplat pentru mine a fost ca o gură de aer proaspăt!

Te-a ajutat cumva să treci mai ușor peste?

Da, m-a ajutat foarte mult să ies un pic din acea bulă cumva și din acea suferință și să am două luni în care mă concentrez doar pe ceea ce voi face la o probă. Și atât.

Nu tu facturi, nu tu muncă, nu tu nimic. M-a ajutat destul de mult.

Cosmina Boboc a trăit dramă după dramă

Ești un om puternic.

Cred că sunt un om puternic, dar în același timp sunt și un om foarte sensibil și cumva nu prea mă ajută puterea asta uneori, pe cât aș credea eu că aș vrea să mă ajute.

Să presupunem că ai fi pierdut în seara asta, cine crezi că ar fi meritat să câștige?

Ștefan ar fi meritat să câștige.

Pe parcursul sezonului, care dintre chefi a fost cel mai dur cu concurenții?

Cred că depinde de fiecare cum a greșit. Pentru că, spre exemplu, ai avut poate un preparat pe care cheful Scărlătescu, care de obicei e mai dur, ți l-a lăudat, dar după, chef Dumitrescu sau Bontea te-au făcut praf.

