Gina Pistol a spus ce o scoate din sărite la jurații MasterChef România, colegii ei, chef Cătălin Scărlătescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea.

Ce o scoate pe Gina Pistol din sărite la jurații de la MasterChef

Gina Pistol (44 de ani), prezentatoarea MasterChef România, a dezvăluit ce o scoate din sărite la jurații show-ului culinar de la Pro TV, chiar înainte de premiera sezonului 10. Gina are o relație foarte strânsă cu cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu (53 de ani), Florin Dumitrescu (38 de ani) și Sorin Bontea (55 de ani).

„Atunci când sunt duri cu concurenții. Uneori mă mai iau și eu de ei în pauză. Adică le trec prin filtrul meu și le zic că au fost puțin cam duri. Și când îi văd pe ei (pe concurenți – n.red.) că încep să plângă, îți dai seama… se pierd, sunt emoționați, sunt… na, mi-e milă atunci. Și îi mai cert și eu”, a spus Gina, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Gina Pistol a participat la MasterChef în 2013

Gina Pistol empatizează foarte mult cu participanții la show-ul culinar deoarece a trecut, la rândul ei, prin ceea ce trec ei, când a concurat la MasterChef – Proba Celebrității, în anul 2013. Vedeta de la Pro TV ne-a dezvăluit ce-și mai amintește de atunci.

„Multe. Parcă a fost ieri. În primul rând emoția pe care o ai atunci când ești concurent. Când ești contra timp, când urmează tot felul de probe. Acasă, de pe canapea, ai impresia că totul este foarte ușor. Este ușor, dar când ești implicat în competiție și ești contra timp, nu mai ești sigur pe nimic. Asta m-a ajutat să-i înțeleg mai mult pe concurenți, pentru că și eu, la rândul meu, am fost concurentă”, ne-a mai spus Gina.

Ce pasiune au Gina Pistol, Scărlătescu și Bontea în comun

După ce am aflat ce o scoate din sărite la colegii ei, am întrebat-o pe prezentatoare și ce calitate de-a lor și-ar dori să împrumute.

„În primul rând, să mă pricep la fel de bine la gătit cum se pricep ei. Să știu ce vin merge la ce preparat și să știu cum să combin toate mirodeniile din lume, asta. În rest, ce să zic. Cânt ca Sorin, pescuiesc ca băieții. Și mie îmi place să pescuiesc. Îmi place să stau pe baltă cu undița în mână și eliberez peștii pe care-i prind. Asta cu gătitul. Cu siguranță. Ca să-i impresionez pe cei de acasă. Și mai mult. (râde)”, ne-a mai spus prezentatoarea TV.

