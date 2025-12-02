S-a aflat! Unde merge toată mâncarea de la Master Chef, după ce chefii gustă din ea. Producătorul show-ului de la PRO TV a deslușit misterul

Mulți s-au întrebat ce se alege de mâncarea pe care Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu o degustă. Acum, Daniela Preda, producătorul executiv al show-ului de pe PRO TV, a deslușit misterul și a răspuns unei curiozități des întâlnite în rândul telespectatorilor.

Ce se întâmplă cu mâncarea de la Master Chef după ce o degustă chefii

Mulți telespectatori s-au întrebat ce se întâmplă cu mâncarea pe care concurenții o gătesc pentru a o servi celor trei chefi de la Master Chef. Concurenții vin și gătesc fel și fel de mâncăruri și deserturi, unele mai sofisticate decât altele, apoi le aduc în fața lui Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu pentru a le gusta.

Totuși, ce se întâmplă cu mâncarea care rămâne? Producătorul executiv al emisiunii de pe PRO TV a dat răspunsul în exclusivitate pentru Libertatea.

O regulă nescrisă din show-ul Master Chef este că nimeni nu are voie să guste din mâncarea concurenților.

Citește și: Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, ironii la adresa lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru. „De când ești singurel…”

„Mâncarea care rămâne… După cum ați văzut, foarte multă mâncare nu rămâne, pentru că de obicei concurenții gătesc o farfurie. Dintr-o farfurie gustă trei persoane. E adevărat că rămân bucățele mici, pe care uneori le mănâncă ei, și le mai dau între ei…

Nimeni nu are voie să guste din mâncarea lor. Este o regulă nescrisă, dar pe care toată lumea o respectă. Și atunci, ce rămân bucăți, adică dintre ingrediente, unele se refolosesc pentru alte probe, altele nu se refolosesc.

Am avut o situație, de exemplu, în care am avut o carcasă de vită, am folosit din ea cât am folosit, după care ce a rămas am donat-o unui centru de copii. Adică facem și lucruri de genul ăsta, când ne permite situația.

Când se poate ca produsul să fie bun în primul rând, să n-avem situații… Și ce nu se poate folosi, facem compost, pentru că încercăm să fim o producție sustenabilă și nu facem risipă de mâncare, nu aruncăm ingrediente, nu aruncăm… Mai dăm la echipă, mai facem câte o masă.

Citește și: Celebrii bucătari de la MasterChef, criticați de un coleg de breaslă: „Concurenții sunt jigniți, nu poți să ai așteptări ca de la bucătari profesioniști”

Strict mâncarea deja gătită se consumă cât mai mult, iar ceea ce rămâne, puțin sau mult, facem compost, de obicei. Adică nu ne riscăm, mai ales că noi filmăm de cele mai multe ori pe perioada verii. La filmare mâncarea stă pe masă, nu riscăm să îmbolnăvim pe nimeni”, a spus Daniela Preda pentru Libertatea.

Reguli pe care nu le știai de la Master Chef: nimeni nu atinge farfuriile

Un alt lucru dezvăluit de Daniela Preda este că nimeni nu are voie să atingă farfuriile concurenților, deși mulți își doresc să mănânce.

Citește și: Sorin Bontea a spus care este secretul căsniciei cu soția lui: „Nu e chiar atât de complicat” / Exclusiv

„Echipa din spate bineînțeles că ar vrea mereu să guste, dar ei știu că n-au voie. Mirosul atrage, bineînțeles. Îți dai seama! Mirosul, în primul rând. Când se apucă să facă chiftele sau cârnați, s-a terminat… Toată lumea poftește acolo. Tentația este mare, bineînțeles, dar nu este voie”, a mai spus producătorul show-ului.

Urmărește-ne pe Google News