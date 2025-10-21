Sorin Bontea a spus care este secretul căsniciei cu soția lui: „Nu e chiar atât de complicat” / Exclusiv

Sorin Bontea a oferit detalii rare despre căsnicia lui de peste trei decenii. Juratul de la MasterChef și soția lui formează un cuplu din anul 1989 și împreună au doi copii.

Sorin Bontea a spus care sunt rețetele lui preferate dintre cele gătite de soția lui

Sorin Bontea (55 de ani) a dezvăluit secretul căsniciei lui de peste trei decenii. Juratul de la MasterChef România și soția lui sunt căsătoriți din anul 1994 și împreună au doi copii, un fiu și o fiică, Iulian și Miruna.

Soții Bontea formează un cuplu discret de mai bine de trei decenii și jumătate. În timp ce Sorin se simte ca peștele în apă în fața camerelor de filmat, soția lui preferă intimitatea.

Înainte de premiera sezonului 10 MasterChef România, Sorin ne-a spus care sunt rețetele lui preferate dintre cele gătite de soția lui, dar și care este secretul căsniciei lor.

„Musaca, ardei umpluți, sarmale, o supă de roșii pe care nu vrea să mi-o mai facă, nu știu de ce. Nu vrea să-mi mai facă. Sunt câteva rețete bune. Soția mea gătește destul de bine. Nu, chiar bine. Nevastă bine. Mie îmi plac mâncărurile gătite. Orice ar găti soția mea este bun. Dacă n-ai chef de gătit și vrei să mănânci conserve, te descurci. «Cum e mâncarea?» «Foarte bună!» Chiar dacă nu-ți place, trebuie să zici că e bună, dacă vrei să mai primești”, a spus Sorin Bontea, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Care este secretul căsniciei dintre Sorin Bontea și soția lui

Juratul de la MasterChef s-a îndrăgostit la prima vedere de soția lui. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, într-un grup mai mare de prieteni, iar el a fost cel care a făcut primul pas.

La prima lor întâlnire, bucătarul i-a oferit celei care avea să-i devină soție un trandafir roșu. În anii care au urmat, Sorin a continuat să-i ofere partenerei lui trandafiri roșii, după ce a remarcat cât de mult îi plac. Tot la începutul relației lor, juratul de la Pro TV i-a gătit soției lui mâncare chinezească.

„Nu e chiar atât de complicat. Nu pare complicat pentru mine. Cred că înțelegerea. Suntem de atâta timp împreună, ne cunoaștem. Îți dai seama când celălalt e supărat, când are o zi proastă, îl înțelegi. Și așa mai departe. Cred că ăsta este secretul. Și să mai povestești despre ce se întâmplă așa. Să găsești întotdeauna subiect de discuție, să ai ce să vorbești”, a mai spus Sorin Bontea, pentru Unica.ro.

Sorin Bontea și soția lui s-au căsătorit în 1994, când el avea 24 de ani, iar ea 23, la o cantină.

