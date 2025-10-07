De ce nu mai vor copiii lui Sorin Bontea să meargă cu el în vacanță. Cum și-a petrecut vara juratul Masterchef: „Mi-am făcut damblaua”

Sorin Bontea este unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari celebri care apar pe sticlă. El jurizează în această toamnă un nou sezon MasterChef alături de cei doi colegi ai săi: Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Iată cum și-a petrecut vara Sorin Bontea.

Sorin Bontea, vacanțe fără copii

Sorin Bontea a povesti ce a făcut vara asta, înainte să revină pe micile ecrane la emisiunea MasterChef, care se poate vedea pe Pro Tv în fiecare luni și marți, de la ora 20:30.

Celebrul Chef a terminat filmările pentru emisiune, așa că a avut timp să se relaxeze toată vara și să își facă concediile.

„Toată vara am descoperit ceva, un lucru foarte mișto. Am descoperit că îmi place să fac nimic! Nu. Glumesc! Am mai și muncit, că am mai avut de făcut proiecte. Am fost un pic pe la pescuit prin Canada.

Mi-am dorit de foarte mult timp să ajung pe acolo. Am ajuns în Canada! Mi-am făcut și damblaua asta. În mijlocul la nimic, așa, undeva departe, pe lângă Yellowknife. A fost frumos, am prins pește. Am fost un pic cu familia pe la greci, cu soția, cu finii. Am fost pe la pescuit prin Deltă cu niște prieteni, niște amici.

Doar pentru pescuit! Era de mult stabilită, era de mult planificată. Îmi doream de mult să ajung. Și am ajuns”, a spus Sorin Bontea pentru Libertatea.

El a fost întrebat dacă au mers și copiii lui în aceste vacanțe, însă celebrul chef a spus că fata și băiatul lui sunt deja mari și nu vor să mai meargă în vacanță cu părinții.

„Copiii sunt bine, mulțumesc. Sunt copii mari. Adică nu prea mai sunt copii. Fata e la facultate, băiatul e la treaba lui. Fii-mea are 23 de ani, fii-miu are 30 de ani. Am mai dus-o pe fii-mea prin Deltă, vrea fii-miu prin Deltă, îi mai duc așa, dar… Nu! Doar așa, câteva zile, dar în rest, nu mai mergem împreună. Cine mai stă după părinți? Sunt bătrân… (râde) Eu nu sunt bătrân, copiii sunt mari. Asta e bună: eu nu sunt bătrân, copiii sunt mari”, a spus Sorin Bontea.

Următoarea destinație în care vrea să ajungă

Sorin Bontea este pasionat de pescuit, așa că își ocupă multe zile cu această pasiune. În plus, are propria gașcă cu care organizează plecări de câteva zile pentru pescuit. Întrebat unde ar vrea să mai ajungă, Bontea a spus că ar vrea să pescuiască în Spania și Portugalia.

„Uite, asta cu pescuitul… Cu toate că am fost prin Alaska, n-am apucat să pescuiesc la somon. Poate, cine știe, în viitor. Dar mă omoară drumul. E departe, drum dus, drum întors… mult, mult! În Europa aș vrea să pescuiesc prin Spania, prin Portugalia, la Bass, că se pescuiește la Bass și e foarte frumos.

Se mănâncă foarte bine în Portugalia… bacalhau, cartofi fierți, măsline, capere, ulei de măsline, bun așa… Sardine, când e sezonul”, a continuat vedeta MasterChef.

