Cristina Spătar, dezvăluiri despre căsnicia cu Vicențiu Mocanu. Este controlată la fiecare pas: „Știe tot ce vorbesc cu prietena mea cea mai bună”

Cristina Spătar a vorbit despre căsnicia cu Vicențiu Mocanu și a recunoscut că soțul ei are acces la mesajele și tot ce conține telefonul său mobil, inclusiv la toate conversațiile sale. Cu toate acestea, vedeta spune că nu o deranjează acest lucru.

Cristina Spătar, controlată de soț

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au o căsnicie trainică, însă puțini știu ce se află în spatele ușilor închise. Vedeta a făcut dezvăluiri nemaiștiut despre relația cu soțul ei și a recunoscut că este controlată la fiecare pas.

Ea spus că a avut mereu relații în care era controlată de foștii parteneri, iar acest lucru continuă și în relația actuală. Artista spune că soțul ei are acces la toate mesajele din telefonul ei și, mai mult, citește conversațiile pe care aceasta le are cu cea mai bună prietenă.

Deși este conștientă de acest lucru, Cristina Spătar spune că o deranjează, pentru că nu are nimic de ascuns, iar soțul ei nu ar avea ce să găsească în telefonul ei.

”Relațiile mele au fost numai cu oameni extrem de geloși. Cred că am avut aparatură de înregistrat și de filmat, oameni pe urmele mele toată viața. Deci toată viața mea, în fiecare relație, am fost urmărită. Când spun asta îmi asum.

Acum m-am obișnuit, toată lumea îmi vede pe Whatsapp. Și soțul meu mi-a trimis într-o zi o fotografie, acum vreun an, doi, știe tot ce vorbim noi pe Whatsapp, dar nu mă deranjează, poate să vadă, știe ce vorbesc cu prietena mea cea mai bună. Nu îmi place, dar nici nu mă interesează. Nu am ce să ascund”, a declarat Cristina Spătar, la Un Podcast.

Cristina Spătar și soțul ei trăiesc în orașe diferite

Cristina Spătar și Vincențiu Mocanu sunt căsătoriți de doi ani, însă nu locuiesc împreună. Afaceristul locuiește la Râmnicu Vâlcea, iar cântăreața la Crevedia.

„Petrecem timp împreună, cum să nu! Cu el mă consult în orice. Ai nevoie tot timpul de cineva cu care să te consulți. Nu mă mut. Până la Vâlcea sunt două ore. Cel puțin atât fac eu cu mașina mea. Eu locuiesc în Buftea, Crevedia. Din Crevedia până la București faci 45 de minute, până la Râmnicu Vâlcea fac două ore. Nu e mare problemă”, a spus Cristina Spătaru, pentru Ego.ro.

Ea a explicat că cei doi fac naveta.

„Facem naveta. O dată pe săptămână merg eu acolo, în weekenduri vine el aici. Cred că e mult mai fain așa”, mai explica artista în 2023.

Vicențiu Mocanu a candidat din partea AUR la primăria Râmnicu Vâlcea, însă a pierdut în fața lui Mircea Gută. Cântăreața îl susține în cariera politică

