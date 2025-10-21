Cristina Spătar are copii mari. Fiul ei a împlinit 16 ani și are pretenții de adolescent

Cristina Spătar este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Deși a dispărut din peisajul monden de ceva vreme, vedeta continuă să aibă proiecte și să se ocupe de viața de familie. Recent, fiul reginei R&B a împlinit 16 ani. Iată ce pretenții are adolescentul.

Cristina Spătar are copii mari. Fiul ei a împlinit 16 ani

Cristina Spătar s-a retras din lumina reflectoarelor și se ocupă mai mult de viața de familie. Vedeta este extrem de fericită, iar recent, fiul ei a împlinit 16 ani, ocazie cu care i-a făcut acestuia toate poftele. Vedeta a povestit că Albert este îndrăgostit, așa că principală lui preocupare este iubita lui.

„I-am făcut cadouri, bani. A ieșit în oraș cu iubita lui și prietenii, e ok. Băiat fiind, își dorește bani mai mulți să poată să o scoată pe prietena lui în oraș, să îi cumpere trandafiri, să o scoată la film, la mall. Aida, deocamdată are 13 ani, e cuminte, stă acasă cu mine!”, a povestit Cristina Spătar pentru Click.ro.

Cei doi copii se înțeleg foarte bine cu soțul mamei lor. Cântăreața și-a refăcut viața după divorțul de tatăl copiilorși în 2022 s-a măritat cu Vincențiu Mocan. Cei doi copii l-au acceptat rapid și chiar au cerut să îi poarte numele.

Cum își menține regina R&B silueta

Pe lângă jobul de mamă și soție, Cristina Spătar este și artistă, motiv pentru care trebuie să ofere publicului o imagine frumoasă. Artista își menține silueta trasă prin inel și arată mai bine ca niciodată la 53 de ani. Ea și-a luat antrenor personal și merge la sală de trei ori pe săptămână.

Ea a povestit că vara care tocmai a trecut s-a plimbat alături de familie și urmează încă o escapadă în patru.

„Am fost câteva zile în Antalya cu copiii, apoi la Paris, mi-am dorit foarte tare să văd Versailles, am mai fost în Sardinia câteva zile și acum plecăm la Barcelona, de ziua soțului, să îl serbăm acolo!”, a spus artista.

Recent, ea a participat la un eveniment important la Sala Palatului, unde a urcat pe scenă alături de multe nume mari din folclorul românesc cu ocazia concertului susținut de nașul său de cununie, Ion Paladi.

În plus, ea a anunțat că de 1 Decembrie va cânta alături de orchestra Lăutarii și maestrul Nicolae Botgros, în concertul lui Ion Paladi.

„Cântăm alături de orchestra Lăutarii și Maestrul Nicolae Botgros, în concertul lui Ion Paladi. Am emoții! Mergem la Milano. Cântăm la consulat de Ziua României, pe 1 Decembrie, folclor”, a spus vedeta.

