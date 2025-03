Ce dietă ține Cristina Spătar înainte de fiecare apariție la TV: „Am luat vitaminele și colagenul…”

Cristina Spătar a fost mereu atentă la felul în care arată, iar acum a decis să împărtășească cu fanii ei secretele dietei pe care o urmează înainte de fiecare apariție TV. Vedeta a dezvăluit detalii din regimul alimentar pe care îl ține pentru a arăta impecabil pe micile ecrane, dar a mărturisit și faptul că nu a ajuns încă la greutatea dorită și că are în plan să mai slăbească 5 kilograme.

Ce dietă ține Cristina Spătar înainte de fiecare apariție la TV

Cristina Spătar (52 de ani) a fost întotdeauna atentă la aspectul său fizic, iar în ultimii ani, a reușit să slăbească semnificativ, devenind un exemplu pentru multe femei care doresc să își îmbunătățească stilul de viață și sănătatea. Pentru a ajunge la rezultatele dorite, Cristina a urmat o dietă disociată mai permisivă, care includea combinații de alimente care nu erau restrictive, dar i-au permis totuși să scape de kilogramele în plus.

Recent, artista a fost invitată la emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, unde a făcut furori într-o rochie din paiete roz, care îi punea foarte bine silueta în evidență. Vedeta a mărturisit că, și la momentul actual, ține dietă și vrea să slăbească 5 kilograme și că respectă un anumit „ritual” înainte de aparițiile sale la TV.

„Azi nu am mâncat nimic. Am băut cafea, am luat vitaminele și colagenul. Sunt la dietă. Vreau să slăbesc și să dau jos 5 kilograme. Mă chinui cu dieta și sala de forță. Vine vara, trebuie să avem mâini frumoase, fără celulită. Mai am 4 kilograme 800 de dat jos ca să ajung la greutatea mea pe care o aveam cândva. Dar vă invit să mă urmăriți pentru că pe plan muzical am pregătit un proiect foare drag sufletului meu și multe concerte în străinătate, alături de nașul meu, Ion Paladi”, a povestit pentru Click!.

Cristina Spătar e pro operații estetice

Chiar dacă este extrem de atentă la ceea ce mănâncă, dar face și sport regulat, artista nu se ascunde după deget și recunoaște că va apela la operațiile estetice, în momentul în care o să considere că este nevoie.

„O să fac tot, tot ce cred eu de cuviință, când o să vină vremea. Da, sunt pro operații estetice, însă totul trebuie făcut de bun simț, așa trebuie. Noi ne uităm întodeauna la artistele de peste ocean, de exemplu Jennifer Lopez, tot timpul își face câte ceva, însă arată foarte natural. Și atunci, de ce nu. Dacă se poate să faci lucrurile de așa manieră încât să fie de bun simț.”, a spus Cristina Spatar.

