Cristina Spătar, de urgență la spital din cauza lentilelor de contact. Ce i-a interzis cu desăvârșire medicul

Cristina Spătar s-a trezit cu o infecție la ochi din cauza lentilelor de contact, dar și a lipiciului de la genele false pe care le purta. Artista a fost nevoită să meargă de urgență la spital, la oftalmologie.

Acum, Cristina Spătar urmează un tratament strict cu antibiotic și cortizon, iar din această cauză trebuie să evite sarea timp de opt zile. Deși regimul nu este unul ușor, artista îl respectă cu sfințenie.

„Nu am voie să mănânc cu sare, doctorul mi-a zis, pentru problema mea de la ochi. Nu ai voie să mănânci cu sare când iei Medrol. Din cauza lentilelelor de contact, pentru că le-am ținut prea mult, am făcut o infecție, și cu lipiciul acela de la gene, între timp mi le-am dat jos, pentru că a contribuit și asta, am ajuns la urgență, la oftalmologie. Am un tratament de toată frumusețea, cu antibiotic, cu de toate, fără sare”, măturisește Cristina Spătar, pe o rețea de socializare.

Copiii vedetei nu vor să își mai vadă tatăl biologic

Solista a redescoperit dragostea alături de Vincențiu Mocanu și se simte mai împlinită ca niciodată. Omul de afaceri a făcut-o să uite momentele urâte din trecut, după divorțul trăit. Vincențiu Mocanu a reușit să îi cucerească și pe copiii vedetei. Albert și Aida refuză astăzi să se mai vadă cu tatăl lor biologic, Alin Ionescu, deși Cristina Spătar îi încurajează să facă asta.

„Nu prea mai merg la el, că nu prea își mai doresc. Eu i-am încurajat, dar ei nu prea-și doresc. Sinceră să fiu, nici nu prea au timp, Albert are meditații, învață. Aida face pian, Albert face fotbal, avem treabă mult”, a mărturisit Cristina Spătar, conform Cancan.

Citeşte și: Alexia Eram și Mario Fresh s-au lăsat duși de val în Bali. Imagini fierbinți cu fiica Andreei Esca și iubitul

Citeşte și: A murit „privighetoarea” Gorjului! Boala care a învins-o pe Alina Popa la 23 de ani: „A avut o aluniță și de acolo a pornit”

Citeşte și: Bianca Drăgușanu, poză din timpul operației de lifting facial. „Am filmat intervenția!” Vedeta apare cu fața tăiată și cusută, la spital

Citeşte și: Marina Almășan, experiență de coșmar pe vasul de croazieră cu care călătorește: „Scârțăia din toate încheieturile”

Cristina Spătar vrea drepturile copiilor de la fostul soț

Vedeta a ajuns de curând la tribunal cu fostul soț, care de ani buni refuză să le mai plătească pensia alimentară copiilor.

„Copiii au vrut banii de la tatăl lor, pensia lor alimentară, să și-o pună într-un cont al lor. Am ajuns în înstanță cu un avocat care mi-a comunicat, inițial, că am câștigat în primă instanță, dar el mi-a transmis că nu mai are bani și că-l întreține soția.

Cred că Albert vorbește cu el mai des despre fotbal, în fond așa cum e el e tatăl lor. Dar eu nu mai am nici o comunicare cu el. Așa si-a dorit de la început si eu i-am respectat dorința. A trecut o sută de ani de atunci”, a precizat Cristina Spătar, la Antena Stars.

Solista e mamă astăzi pentru trei copii, Albert și Aida din mariajul ei cu Alin Ionescu, și fiul de 12 pe care soțul său îl are dintr-o relație anterioară.

Foto: Instagram, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News