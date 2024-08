Alexia Eram și iubitul ei, Mario Fresh, trăiesc momente unice într-un loc de poveste din Bali. Cei doi îndrăgostiți nu fac economie de gesturi tandre, iar imaginile sunt uimitoare.

Fiica Andreei Esca a recunoscut că Mario Fresh i-a pregătit o cină surpriză într-o seară. Ba mai mult, a surprins-o și cu un mesaj prin care își mărturisea dragostea.

Alexia Eram și Mario Fresh, romantici în Bali

Alexia Eram și iubitul ei, Mario Fresh, și-au dorit să fie singuri pentru o perioadă și nu au stat prea mult pe gânduri. Cei doi au fugit în Indonezia și petrec momente minunate. Fiica Andreei Esca a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din Paradis. „Pierduți în junglă”, acesta a fost mesajul pe care Alexia Eram l-a scris în dreptul fotografiilor fierbinți în care apare în brațele lui Mario sau sărutându-se cu foc în apă.

„Atunci când ajung într-un loc superb precum Bali spun că ceva mai frumos de atât nu există. Ei bine, lumea asta e atât de frumoasă încât nu mă satur de atâtea peisaje superbe parcă pictate sau văzute doar în filme și mereu mi se confirmă că am văzut prea puțin.



Astăzi a fost prima zi full în Sideman, un loc absolut superb: liniște, verde, cascade, peisaje care te lasă cu gura căscată.

De dimineață am participat la un curs unde am învățat cum să ne facem propriile bijuterii din argint, după-amiază am hotărât să vizităm câteva cascade, iar seara s-a încheiat cu o cină surpriză din partea iubitului meu”, a povestit Alexia Eram, în urmă cu câteva zile, pe Instagram.

Alexia Eram și Mario Fresh, mai îndrăgostiți după America Express

Influencerița și Mario Fresh au stat despărțiți pentru o perioadă, iar asta pentru că Alexia a ales să participe la America Express, dar pare că timpul pe care l-au trăit unul departe de celălalt le-a întărit și mai mult relația.

Fiica prezentatoare de știri Andreea Esca are convingerea că e mai complicat să mergi la America Express cu partenerul de viață, pentru că tensiunile sunt mari și relația ar putea avea de suferit. De aceea nu s-a văzut la America Express- Drumul Soarelui, sezonul 6, cu iubitul ei, Mario Fresh.

Alexia Eram crede că atunci când pleci la drum cu un frate te poți comporta autentic, pentru că știi că dacă vor exista certuri vine și împăcarea, pe când într-un cuplu situația poate fi total diferită.

Alexia Eram și Mario Fresh, de șapte ani împreună

Cântărețul și fiica Andreei Esca sunt de șapte ani împreună. Au o relație frumoasă, iar gesturile romantice nu lipsesc. „Mario mă surprinde mereu cu o floare, obișnuiește să îmi aducă flori fără motiv, și să îmi spună cuvinte frumoase”, mărturisea vedeta pentru Unica.ro.

