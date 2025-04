Cristian Tudor Popescu a spus cu cine votează la alegerile din 2025: „Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu. M-am decis”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a dezvăluit luni, 14 aprilie, cu cine va vota în primul tur al alegerilor prezidențiale din acest an, care va avea loc pe 4 mai. Gazetarul s-a decis pe cine va pune ștampila de vot dintre Crin Antonescu și Nicușor Dan.

Cristian Tudor Popescu a spus cu cine votează la alegerile din 2025

Cristian Tudor Popescu (68 de ani) a decis cu cine va vota în primul tur al alegerilor prezidențiale, programate pentru duminică, 4 mai 2025. Jurnalistul și-a făcut alegerea publică printr-o postare pe Facebook, postare în care a dezvăluit cui acordă votul de încredere dintre candidatul coaliției formate din PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților Naționale, Crin Antonescu (65 de ani), și candidatul independent Nicușor Dan (55 de ani).

„Alegerile din 4 mai și 18 mai vor avea loc la termenele stabilite. Iar subsemnatul m-am decis cu cine voi vota în primul tur. Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu. Consider că acela care are prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA este Crin Antonescu”, a scris jurnalistul, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

CTP și-a motivat suplimentar decizia: „În plus, Antonescu, așa cum e, cu calități și defecte, este suprapus cu sine, nu are rest”.

Jurnalistul a mai spus și că simte că există „ceva întunecos și rece” în primarul Capitalei Nicușor Dan, motiv pentru care nu îl va vota.

„În Nicușor Dan însă, simt că există un ceva întunecos și rece, pe care se străduiește tot timpul să-l țină ascuns”, spune CTP.

„Ca să nu mai vorbim de faptul că până să se lupte cu derbedeul anti-UE, anti-România și anti-Republica Moldova, căreia vrea să-i taie toate ajutoarele, primarul Capitalei trebuie să facă față încăierării cu Lasconi și o parte din USR”, a mai scris Cristian Tudor Popescu, în postarea lui.

„Votez Crin Antonescu”, a încheiat gazetarul. Vezi postarea integrală a jurnalistului mai jos.

Cine sunt cei 11 candidați la alegerile prezidențiale din 2025

În 2025, pentru funcția de președinte al României concurează 11 candidați, în ordinea de mai jos pe buletinele de vot, în primul tur:

Poziția nr. 1 – GEORGE-NICOLAE SIMION – Alianța pentru Unirea Românilor

Poziția nr. 2 – GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU – Alianța Electorală România Înainte

Poziția nr. 3 – ELENA-VALERICA LASCONI – Uniunea Salvați România

Poziția nr. 4 – CRISTIAN-VASILE TERHEȘ – Partidul Național Conservator Român

Poziția nr. 5 – MARCELA-LAVINIA ȘANDRU – Partidul Umanist Social Liberal

Poziția nr. 6 – VICTOR-VIOREL PONTA – candidat independent

Poziția nr. 7 – SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU – Partidul Noua Românie

Poziția nr. 8 – SILVIU PREDOIU – Partidul Liga Acțiunii Naționale

Poziția nr. 9 – JOHN-ION BANU-MUSCEL – candidat independent

Poziția nr. 10 – PETRU-DANIEL FUNERIU – candidat independent

Poziția nr. 11 – NICUȘOR-DANIEL DAN – candidat independent

Foto: Facebook

