Tania Budi s-a iubit cu Adrian Cristea, după despărțirea fotbalistului de Bianca Drăgușanu. Cele două au ajuns apoi la cuțite: „Îmi spunea când se întâlnea cu altele”

În urmă cu mulți ani, Tania Budi și Adrian Cristea au trăit o scurtă, dar intens comentată poveste de dragoste. Relația lor a început imediat după despărțirea fotbalistului de Bianca Drăgușanu și a stârnit imediat controverse. De altfel, apropierea dintre Tania și Adrian a dus la un scandal răsunător între cele două femei, care, din prietene, au ajuns la cuțite.

Povestea de dragoste dintre Tania Budi și Adrian Cristea

În 2012, Tania Budi (57 de ani) și Adrian Cristea (41 de ani) au fost protagoniștii unei povești de dragoste mediatizate intens. Idila lor a început după despărțirea fotbalistului de Bianca Drăgușanu și a fost marcată de controverse și acuzații publice.

Tania Budi a confirmat relația într-un interviu, precizând că povestea dintre ea și Adrian a început abia după ce acesta s-a separat de Bianca, și că nu a fost vorba de infidelitate la mijloc. Totuși, relația lor nu a fost lipsită de controverse – între Tania și Bianca s-a iscat un adevărat conflict, după ce cea din urmă a acuzat-o că i-ar fi oferit informații „compromițătoare” despre Cristea.

„Lucrurile sunt simple, doi oameni când se văd și când au o comunicare, totul decurge de la sine. Ideea este că noi am început să ne vedem, dar am evitat să ieșim. Nu ar fi știut nimeni că noi ne vedem dacă nu era vecinul meu. Nu era în interesul nostru să se afle. Eu mă văd cu Adi de ceva vreme și nouă ne plăcea să nu știe lumea. Ne vedem după antrenamente și petrecem destul de multe ore împreună. Stăm pe terasă, bem șampanie și ne spunem multe secrete’, a spus Tania Budi, la vremea respectivă, într-o emisiune la Acasă TV.

Scandal între Bianca Drăgușanu și Tania Budi

Ce a început ca o poveste de dragoste discretă între Tania Budi și Adrian Cristea s-a transformat rapid într-un adevărat scandal monden, în care a fost implicată și Bianca Drăgușanu. Relația dintre cele două femei s-a rupt iremediabil după ce fotbalistul a intrat în viața Taniei, la scurt timp după despărțirea de Bianca.

„Noi ne știm de vreun an, ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni. Am început să ne vedem și am evitat să ne afișăm în public. El plecase de la Bianca, se despărțiseră. Atâta vreme cât ne vedeam zilnic, era clar că aveam ceva de ordin afectiv și că el nu era implicat în altă relație. Stăteam cu orele la mine pe terasă, ne spuneam multe secrete’, povestea Tania Budi.

La momentul respectiv, fosta asistentă de televiziune spunea că s-a simțit trădată atât de prietena ei, cât și de fostul ei partener.

„Tania îmi spunea de fiecare dată când Adrian se întâlnea cu altele și ce făcea cu ele. Tania a fost prietena mea. După prezentarea din clubul ei am rămas și am dormit la ea acasă. Atunci a început să îmi dea detalii despre o prietenă a ei cu care Adrian a avut o aventură pasageră anul trecut. Mi-a dat multe detalii despre relația lor. Ea mă informa despre fiecare aventură pe care o avea Adrian’, spunea Bianca Drăgușanu despre Tania Budi.

Adrian Cristea și Tania Budi și-au spus „adio” după o lună

Astfel, după doar o lună de relație, cei doi au decis să-și spună adio. Deși părea începutul unei povești promițătoare, lucrurile s-au încheiat rapid între aceștia.

„Ne-am văzut la ziua Loredanei, am vorbit. Dar numai atât, nu ne mai vedem. A fost o relație care a durat cât a trebuit, adică îndeajuns. Dacă ar fi fost o relație bazată pe love (n.r. iubire), ar fi durat mai mult, dar nu a fost cazul. Chiar nu a fost cazul’, a mărturisit Tania, pentru WOWbiz.ro.

