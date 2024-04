Tania Budi este într-o formă de zile mari și nu se sfiește să le arate fanilor din mediu online cum arată fără filtre sau machiaj. Are 56 de ani, dar nu-i arată și este mereu o apariție răvășitoare.

Cum arată Tania Budi în realitate, fără filtre și machiaj, la 56 de ani

Tania Budi și-a suprins fanii din mediul online cu câteva imagini în care apare nemachiată și fără să folosească filtrele aplicațiilor photo, iar tenul ei este impecabil, lipsit de riduri și radiant.

„Oglinda mea este mai bună decât filtrele voastre” – a scris ea în dreptul unei poze în care are un look natural.

Deși în cazul ei a contat foare mult moștenirea gentică, Tania Budi are grijă de corpul ei și urmează anumite reguli pentru a de menține în cea mai bună formă.

“Sport, pilates, am aparate acasă de urcat trepte, mai multe din astea. La pilates am antrenor personal, iar acasă am niște aparate și mai fac cardio. După ora 18.00 nu mai mănânc, în rest consum orice, dar în cantități nu foarte mari” – a spus Tania Budi, în exclusivitate pentru Unica.

Tania Budi: „Eu, la 75 de ani, voi fi la fel. În cluburi, dansând, distrându-mă!”

Cu o altă ocazie, Tania spunea că aspectul fizic proaspăt și energic ține de atitudinea pe care o ai față de viață și de cum ești pe interior.

”Eu, la 75 de ani, voi fi la fel. În cluburi, dansând, distrându-mă. Poate nu pe mese, dar am un spirit tânăr, am prieteni, îmi place să ne vedem, să stau la un pahar cu ei, să dansez. Spiritul acesta nu se va duce niciodată. A, și noroc, am o moștenire genetică bună. Cel mai important, pe lângă moștenirea genetică este însă echilibrul, grija față de tine.

Dar nu grijă cu ce cremă te dai pe față, că asta înseamnă să ajungi să ai doar o privire goală. Trebuie să ai grijă și de ce citești, de ce urmărești, la ce te uiți.

Dar cum îți antrenezi bicepsul, așa îți antrenezi și creierul. E doar alt mușchi. Și cum să îl antrenezi? Cu citit, cu matematică. Eu mi-am antrenat creierul și de aceea sunt bine, am emoții să le exprim” – spuena ea, acum ceva timp, pentru ego.ro.

Tania Budi apelează și la fasting uneori

Legat de secretele unie siluete de invidiat, Tania Budi a explicat că mai sunt perioade când ține pot intermitent (fasting) și spune că se simte norocoasă că nu este gurmandă din fire.

„Fastingul e și el sănătos, ajută celulele să se regenereze. Am destul de des perioade când țin cont 16 sau 18 ore să nu mănânc după care mănânc orice vreau. Cantiatea conteză foarte mult și în viață e la fel. Câte puțin din fiecare. Ca și cu viciile, dacă știi să le ții sub control. Așa că nu te arunca peste mâncare așa tare! Eu am norocul că nu sunt gurmandă. Mănânc salate, pește, carne mai deloc, doar când îi fac cățelului meu. Nu-mi mai cumpăr mâncare procesată din supermarket de mult” – a spus ea pentru click.ro.

