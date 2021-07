Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Tania Budi (53 de ani) a vorbit despre decesul unei ființe foarte dragi ei. „Era atât de dulce și mă cunoștea deja, simțeam iubirea lui pentru mine.

Asta s-a transformat într-o energie atât de frumoasă și de terapeutică, aș putea spune. Mă duceam și stăteam ore în șir cu el. Și lui îi plăcea prezența mea și invers”, a spus vedeta. Este vorba despre calul Taniei, Cezar.

Tania Budi a pierdut o ființă dragă ei: „A căzut din picioare brusc într-o zi”

„Nu era bătrân, avea 11 ani. La 11 ani caii sunt în putere, sunt încă tineri. Ei trăiesc și până la 20 de ani. A făcut un atac cerebral, așa mi s-a spus. În România nu e bine să-ți iei un cal pentru că nu există aparatură medicală pentru investigații.

Am chemat doctorii, dar nu au avut cu ce aparate să-i facă o radiografie. A căzut din picioare brusc într-o zi. Era dulce. Am încercat să-l salvăm cu injecții. Probabil ca un cheag de sânge să se fi dus la creier”, a mai declarat Tania.

În luna martie a anului acesta, Tania s-a accidentat în timp ce călărea. Vedeta a căzut de pe cal și s-a lovit la cap. „Am fost la medic, mi-am făcut computer tomograf, totul e ok. Am o coastă fisurată și am avut memoria pierdută pentru câteva ore. În vreo două luni, am înțeles că asta se sudează la loc”, spunea Tania atunci.

„Acum fac numai glume pe tema acestui subiect. A fost o întâmplare haioasă pentru că au apărut tot felul de povești după ziua aceea. Chiar în ziua în care am plecat de la grajduri, m-au luat fratele meu și un prieten și m-au dus la medic.

Îi întrebam din cinci în cinci minute ce s-a întâmplat. (…) La un moment dat, în timp ce vorbeam cu o prietenă la telefon, m-am uitat pe rețeta pe care mi-a dat-o doctorul. Mi-am văzut numele pe rețetă și vârsta. Atunci am zis: «Dar ce a scris omul ăsta aici, 53 de ani? Ce, eu am 53 de ani?»”, a continuat.

„Și prietena mea a întrebat: «Dar câți ani ai?». «51 de ani», i-am răspuns. Practic, toate amintirile din ultimii doi ani erau șterse. Am pus întrebări și despre oameni care se aflau cu doi ani în urmă în viața mea.

Creierul blochează automat neuronii în a comunica între ei imediat după un șoc și, probabil, asta s-a întâmplat. Data viitoare când voi cădea mi-aș dori să-mi pierd memoria pe ultimii 20 de ani”, a mai glumit, potrivit VIVA!.

